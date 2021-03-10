ميركل حول كورونا: أمامنا ثلاثة أو أربعة أشهر صعبة

توقعت المستشارة أنغيلا ميركل استمرار توتر وضع كورونا في ألمانيا حتى الصيف المقبل، إذ قالت، خلال محادثة رقمية مفتوحة مع موظفي خطوط المساعدة والأزمات الهاتفية الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021): "هذه ثلاثة إلى أربعة أشهر صعبة: مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران)".

وتابعت ميركل بالقول أن تأثير التطعيم سيظهر بعد ذلك: "وعندئذ سيتحسن الوضع بشكل ملحوظ، لكن كل يوم صعب في اللحظة الراهنة، وهذا يشعر به كل شخص"، مضيفة أن الربيع يهون بعض الأمور ولكنه يجعل الإحساس بالقيود أكثر وضوحاً.

من جهة أخرى، أعربت المستشارة عن اعتقادها بأن التعامل السياسي مع جائحة كورونا اتسم بحالة من عدم اليقين مقارنة بالأزمة المالية والمصرفية عام 2008، موضحة أن "الشيء الصعب للغاية في أي جائحة هو عدم معرفة النهاية".

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وأشارت ميركل إلى أنه خلال الأزمة المصرفية والمالية الكبيرة، كان من الواضح أن هناك ضرورة لمعالجة السبب ومعاودة إمداد البنوك المتعثرة بالأموال. ولكن في الجائحة، هناك الكثير من الأشياء غير الواضحة "وأنا لا أدري أيضاً ماذا سيفعل هذا الفيروس"، وما إذا كان ستظهر طفرات أخرى.

وخلال المحادثة التي استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، تحدث العاملون عن تجاربهم في مجال تقديم خدمات الرعاية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة. وقال العديد من العاملين إن الباحثين عن المساعدة شكوا صعوبة حصولهم خلال الجائحة على مساعدة من الوسط المحيط بهم أو من أطراف أخرى.

كما أعرب العديد من المشاركين في المحادثة مع ميركل عن قلقهم حيال تقلص النطاق الاجتماعي لهؤلاء بعد الأزمة.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية الصادرة صباح الأربعاء، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و518 ألفاً و591 حالة. وأضاف أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 72 ألفاً و489 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليونين و328 ألفاً و700 شخص.

وكانت ألمانيا أعلنت في الرابع من مارس/ آذار الجاري تمديد الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)