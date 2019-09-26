ميركل: حققنا الكثير في العقود الثلاثة التالية للوحدة الألمانية

في كلمتها الأسبوعية المتلفزة التي تبث عبر الإنترنت، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (اليوم السبت 28 أيلول/ سبتمبر 2019) بمناسبة ذكرى الوحدة الألمانية: "إن ألمانيا حققت الكثير خلال العقود الثلاثة التي تلت إعادة توحيد شطري البلاد" ومضت إلى القول مستدركة" لكن لا يزال لدينا الكثير لنفعله"، وساقت مثالا على ذلك بأن القوة الاقتصادية للولايات الشرقية كانت تعادل 43% من القوة الاقتصادية للولايات الغربية، وقد وصلت هذه النسبة في الوقت الراهن إلى 75% " وهو ما يعني نجاحا عظيما".
وأضافت ميركل:" بخلاف هذا، لا تزال هناك مسافة يجب قطعها، وهكذا الحال في مجالات عديدة". ورأت ميركل أنه يجب المضي قدما في تسوية الفوارق بين الشرق والغرب ومن ذلك على سبيل المثال نظام التقاعد" والمهم من ناحية أخرى هو أن نصيغ المستقبل معا، وهذا يعني التفكير في كل أنحاء ألمانيا حيث توجد فوارق في الأوضاع المعيشية".
واستطردت ميركل:" ولذلك فمن المشاريع العظيمة للحكومة الألمانية خلق ظروف حياتية متساوية في جميع أنحاء ألمانيا بين الريف والمدينة، وبين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب".
وقالت ميركل إن شعار ولاية شلزفيغ -هولشتاين الذي اختارته لاحتفالات الوحدة هذا العام "الشجاعة تربط" يُذَكِّر بشجاعة الكثير من الناس في عام 1989 "من أجل أن تصبح الوحدة الألمانية حقيقة واقعة". وتبنت ميركل وجهة النظر القائلة إنه "لا يتعين التفريق بشكل إجمالي بين الشرق والغرب لأنه يوجد الآن سنوات عديدة من الحياة المشتركة"، مشيرة إلى أن الحكومة شكلت لجنة "الثورة السلمية والوحدة الألمانية"، ستتحدث ميركل من خلالها مع المواطنين عن كل ما يربط ويفرق بين شطري البلاد.
وتابعت المستشارة:" هذا هو ردنا على الفروق التي لا تزال قائمة وكذلك على الأشياء الكثيرة التي تحققت". وتحتفل ألمانيا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالذكرى الثلاثين لانهيار جدار برلين كما ستحتفل في الثالث من تشرين أول/أكتوبر 2020 بالذكرى الثلاثين على إعادة توحيد شطري البلاد.
م.م/ ه.د (د ب أ)
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
دعا الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير إلى تعزيز الحوار المجتمعي بمناسبة مرور 28 عاماً على إعادة توحيد ألمانيا. وقال شتاينماير: "يتعين علينا النظر إلى الأمام والعمل على تكاتف المجتمع".
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت من جانبها: "أتذكر شخصياً دائماً يوم الوحدة الألمانية بصورة مفعمة بالمشاعر". وأضافت المستشارة أنها تتذكر أيضاً الشجاعة التي تحلى بها المواطنون المتظاهرون سلمياً في شرق ألمانيا، وقالت "ولكننا نعلم بعد 28 عاماً أن ما نسميه الوحدة الألمانية هي عملية وطريق طويل".
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
أما رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله فحذر من الشعبويين الذين يصورون الأقليات وممثلي الشعب على أنهم أعداء. وقال شويبله: "نواجه في ألمانيا أيضاً عجرفة شعبوية تضع الشعب في مواجهة مع الخصوم السياسيين وأقليات مزعومة وحقيقية وأفراد منتخبين من الشعب".
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع ألاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول أمام ألبوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى القول إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
19 كانون الأول / ديسمبر المستشار الألماني هيلموت كول يخطب أمام عشرات الآلاف من الألمان الشرقيين، أمام أنقاض كنيسة "السيدة العذراء" في مدينة دريسدن، ويتحدث عن خطط وحدة الأمة سلميا، فألهب مشاعر الجماهير، وأثار إعجاب العالم.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
في 15 كانون الثاني/ يناير 1990 سقطت معظم مقار جهاز أمن الدولة " شتازي" في يد الحركة الشعبية، العديد من الوثائق أتلفت أو اختفت دون معرفة مصيرها قبل اقتحام المتظاهرين للمقار
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
18 آذار/ مارس 1990 أجريت انتخابات مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية، وأستطاع هيلموت كول حشد الجماهير، حيث أدى ظهوره في مناطق التجمعات، إلى جذب حوالي مليون شخص في أحد اللقاءات الجماهيرية، ما أدى إلى فوز تحالف كول على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يعتبر الحزب المفضل.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
في بون تم التوقيع في 18 أيار/ مايو على وثيقة تضمنت استبدال عملة ألمانيا الشرقية. وفي 1. تموز/ يوليو اعتماد عملة المارك الألماني الغربي كعملة لكل ألمانيا.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
15 و16 تموز/ يوليو 1990. مخاوف القيادة السوفيتية من ألمانيا موحدة في الناتو كانت تشكل إحدى أهم العقبات أمام توحد ألمانيا. لكن إقرار الناتو بتشكيل حلف دفاعي فقط ساهم في تهدئة موسكو، واستطاع هيلموت كول أن يحصل على موافقة الرئيس السوفيتي آنذاك غورباتشوف على عضوية ألمانيا الموحدة في الناتو.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.
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في الذكرى الـ28.. محطات على طريق الوحدة الألمانية
3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.