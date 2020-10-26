 ميركل: جائحة كورونا ″اختبار″ لتماسك المجتمع الألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2020

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أخبار

ميركل: جائحة كورونا "اختبار" لتماسك المجتمع الألماني

كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يعتبرون أن القيود السارية لاحتواء جائحة كورونا كافية، فيما تستعد المستشارة أنغيلا ميركل لدعوة الولايات لمزيد من القيود، وسط انقسامات الشارع الألماني اتجاه تلك القيود.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: أزمة كورونا تمثل اختباراً للتماسك داخل المجتمع

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: أزمة كورونا تمثل اختباراً للتماسك داخل المجتمع

أوضح استطلاع للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (أ.إير.دي) اليوم الاثنين (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن 51% من الألمان يعتبرون إجراءات احتواء كورونا كافية، بتراجع مقداره ثماني نقاط مئوية مقارنة بنسبتهم أول الشهر الجاري. وأظهرت النتائج أن 32% من الألمان يرون أن القيود السارية حالياً غير كافية إلى حد بعيد، بارتفاع بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة بنسبتهم أول الشهر الجاري، وفي المقابل، اعتبر 15% من الألمان أن هذه التدابير زائدة عن الحد بارتفاع بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة بمطلع الشهر.

مختارات

حذر رئيس قسم علم المناعة بمركز هلمهولتس الألماني من احتمال فقدان السيطرة على إصابات كورونا، وقال إن ألمانيا تقف على عتبة الزيادة الأُسِّيَة في عدد الإصابات.

عبر خبراء ألمان عن مخاوفهم من وقوع انكماش اقتصادي في البلد، بشكل يؤثر بشكل بالغ على الوظائف وعلى قطاعات الخدمات، غير أن وزير المالية يرى أن بلاده قادرة على تحمل الأعباء.

في قمة الاندماج، تحفظت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مقترح منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات على حساب الولايات، وذلك لمكافحة أزمة كورونا. وذهبت ميركل إلى أن الجائحة تؤثر بشكل كبير على اندماج المهاجرين.

تعرّض معهد روبرت كوخ في برلين لهجوم بمواد حارقة، في قضية تحقق الشرطة في إمكانية وجود دفاع سياسي وراءها، في وقت استمرت فيه الأرقام المقلقة لعدد الإصابات، وسط توقعات بموجة كورونا ثانية أكثر قساوة.

بعد "مهرجان أكتوبر فيست" والدوري الألماني، هل جاء دور أسواق عيد الميلاد ليحول فيروس كورونا دون إقامتها؟ سؤال يشغل الرأي العام الألماني. ساسة ألمان قدموا وجهات نظرهم.


وأعرب 50% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن إجراءات الرقابة الناجمة عن هذه القيود غير كافية، فيما رأى 34% أنها كافية و10% رأوا أنها زائدة عن الحد. ورأى 74% ممن شملهم الاستطلاع أن بإمكانهم تقديم إسهام قوي للغاية (29%) أو قوي (45%) للحد من الجائحة. في المقابل اعتبر 19% أن إسهامهم في الحد من الجائحة أقل قوة. وأعرب 6% عن اعتقادهم بأن سلوكهم في الحياة اليومية لا يمكن أن يسهم بشيء أبداً في الحد من الجائحة. تجدر الإشارة إلى أن الساسة في ألمانيا دائما ما يشددون على المسؤولية الذاتية للأفراد حيال وقف انتشار الفيروس من خلال تقليص مخالطاتهم.
اختبار للتماسك الاجتماعي
في سياق متصل، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأن أزمة كورونا تمثل اختباراً للتماسك داخل المجتمع في بلادها. وقالت ميركل مساء اليوم إن "الجائحة بتداعياتها المتنوعة أصابتنا جميعاً، وبعضنا أصابته بشكل صعب على نحو خاص ولاسيما هؤلاء الذين لم يكونوا على أية حال في الجانب المشرق من الحياة وكانوا يحتاجون في حياتهم اليومية إلى الاهتمام والدعم، والذين ازداد الأمر صعوبة بالنسبة لهم بسبب كورونا. وهكذا تكتسب القضية الاجتماعية مزيدا من الحدة". 
وجاءت تصريحات ميركل خلال مشاركة عبر الفيديو في حفل توزيع الجائزة الاجتماعية 2020 الممنوحة من المؤسسة الاتحادية للرعاية الخيرية.
وأضافت ميركل أن الجائحة أثبتت نفسها كاختبار للمجتمع وتماسكه، وأشادت بعمل روابط الرعاية الخيرية التي تدير العديد من دور المسنين والمستشفيات، بالإضافة إلى دور حضانة ومكاتب رعاية ومؤسسات لمساعدة متحدي الإعاقة. ولفتت ميركل إلى أن كل هذه الهيئات تواجه تحديات من نوع خاص بسبب جائحة كورونا، ورأت أن على هذه الهيئات أن تكافح وضعاً دائم التغيير وسيأخذ هذا الوضع منحى أكثر خطورة مع دخول فصل الشتاء.
وقالت ميركل إن من المهم بالنسبة للمؤسسات غير الهادفة إلى الربح أن يتم تأمين التمويل حتى تتمكن من الإبقاء على تشغيل المؤسسات حتى تحت ظروف الجائحة، ونوهت إلى أن الحكومة الألمانية خففت لهذا السبب من التداعيات الاقتصادية، وأكدت ميركل أن مقدمي الخدمات الاجتماعية "لا يمكن الاستغناء عنها" ولاسيما في هذه الفترة الصعبة. ووصفت ميركل روابط الرعاية الخيرية بأنها حجر زاوية بالنسبة للتماسك المجتمعي، مشيرة إلى أنها تقدم دعماً للناس وتشكل هوية المجتمعات المحلية وقالت إن هذه المجتمعات قوية وتتصدى للتطرف والكراهية والتهميش "أشكر من كل قلبي جميع من يعملون من أجل أناس آخرين، ويعيشون ويعززون الإنسانية والمجتمع".

مشاهدة الفيديو 27:33

مسائية DW: بشائر لقاح لكورونا في ألمانيا.. ضوء في نهاية النفق؟


التحقيق في الهجوم على مبنى معهد "روبرت كوخ"
من جهتها، أعلنت الشرطة في برلين أنه لا يوجد مشتبه بهم حتى الآن في واقعة إلقاء مواد حارقة على مبنى معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات في العاصمة الألمانية. وذكرت متحدثة باسم الشرطة اليوم الاثنين أن جهاز أمن الدولة التابع للشرطة (المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية) يحقق في كل الاتجاهات حيث تم توصيف الواقعة على أنها محاولة إضرام حريق بشكل متعمد. وبحسب الشرطة، كان قد تم إلقاء عبوات حارقة على واجهة مبنى المعهد ليلة السبت / الأحد قبل الماضية، ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.
وكان موظف أمن قد شاهد عدة أشخاص ألقوا بالزجاجات التي تحتوي على سائل قابل للاشتعال، وقد تمكن الموظف من إطفاء الحرائق، فيما لاذ الجناة بالفرار. وأوضحت الشرطة أنه يجري التحقق من أن الجريمة وقعت لأسباب سياسية وذلك نظرا لأن الواقعة تتعلق بعقار مملوك لمعهد "روبرت كوخ"، وقد وقع الهجوم على مبنى المعهد في حي تمبلهوف-شونيبرغ جنوب برلين، وليس المبنى الرئيسي للمعهد الواقع شمال غرب العاصمة. ويلعب معهد روبرت كوخ دوراً محورياً في مكافحة وباء كورونا.
توقع استئناف المشاورات بين المستشارة والولايات
هذا وكشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن المستشارة ميركل ستدعو في جولة مشاوراتها التالية مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء إلى فرض مزيد من القيود على الحياة العامة في ظل الارتفاع السريع للإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء الأربعاء الماضي أن ميركل طالبت بالإبقاء على المدارس والحضانات مفتوحة، على العكس من الإغلاق في الربيع، باستثناء المناطق ذات الأعداد الكارثية في الإصابات. وأضافت الصحيفة أن ميركل ترى أنه يجب الحفاظ على فتح المحلات من خلال فرض قيود جديدة، ونوهت إلى أن ديوان المستشارية يسعى بالدرجة الأولى إلى التعامل بحزم مع قطاع الضيافة والفعاليات.
وستجري ميركل مجدداً مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد عبر الفيديو نظراً لتفاقم تطورات الجائحة في البلاد. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن اللقاء سيدور حول ما يمكن للحكومة الاتحادية والولايات فعله من أجل كسر هذا الاتجاه بأسرع ما يمكن، وأضاف أن الكل يدرك أن " كل يوم مهم في هذا الصدد". 
وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 437 ألفا و866 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 10 آلاف و56 حالة.
نورنبيرغ تلغي سوق عيد الميلاد
وألغت مدينة نورنبرغ الألمانيةنسخة العام الحالي لسوق عيد الميلاد في المدينة، أشهر سوق كريسماس في العالم، بسبب الجائحة. جاء ذلك وفقاً لما أعلنته سلطات المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا اليوم الاثنين، وقال ماركوس كونيغ، عمدة المدينة عن إلغاء السوق المعروفة باسم (كريستكيندلس ماركت): "يعز علينا جداً اتخاذ هذا القرار، فسوق كريستكيندلس بتقاليدها العظيمة هي جزء من نورنبرغ". يذكر أن عدد إصابات كورونا الجديدة في نورنبرغ يتجه نحو عتبة معدل 100 إصابة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.
وكانت المدينة تخطط بالأساس لتنظيم السوق التقليدية بشكل غير مركزي مع تطبيق خطة صارمة للنظافة الصحية، وقال كونيغ إنه نظراً للأعداد المرتفعة فإن إقامة السوق ستكون بمثابة إشارة خاطئة. وتعد هذه السوق إلى جانب سوق عيد الميلاد في مدينة دريسدن أقدم أسواق لعيد الميلاد في ألمانيا.
ح.ز/ خ.س (د.ب.أ)

  • Deutschland Symbolbild zur Absage für das diesjährige Münchner Oktoberfest (picture-alliance/sampics/S. Matzke)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    خيام خاوية

    للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر

  • Fastenzeit Symbolbild (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    منع استهلاك الكحول

    تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.

  • Deutschland Geschichte München Postkarte vom Oktoberfest 1896 (ullstein bild - Zangl)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    ضحية وباء آخر

    يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (Reuters/M. Rehle)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    تسابق الزوار

    وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان الجمال والأزياء

    مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.

  • Oktoberfest in der Welt in Melbourne, Australien (picture-alliance /dpa/AAP/J. Castro)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أزياء ورقصات شعبية

    مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.

  • Deutschland BdT Oktoberfest in München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    السعادة مع البيرة

    شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.

  • München Oktoberfest 2017 Auftakt Freibier Paulaner (Getty Images/P. Guelland)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    البيرة المجانية

    التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.

  • FC Bayern München Oktoberfest Lederhose (picture-alliance/dpa/S.Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    فريق بايرن في المهرجان

    لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".

  • Oktoberfest Kellnerin mit Maßkrügen (Getty Images/AFP/J. Klamar)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    مهرجان البيرة

    من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.

  • Oktoberfest (picture-alliance/dpa/T.Hase)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    الاستمتاع بالألعاب

    فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.

  • München Oktoberfest 2017 - Auftakt (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا

    أكبر مهرجان شعبي

    يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.


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