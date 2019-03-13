ميركل تهنئ نتنياهو على إعادة انتخابه وتؤكد على حل الدولتين

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أهمية حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهنئته على نجاحه في الانتخابات البرلمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن ميركل هنأت نتنياهو هاتفياً الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2019) على نجاح حزبه في انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الجاري. وأضاف زايبرت أن المستشارة أكدت استعدادها لتعزيز التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



وبالنظر إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، أكدت المستشارة على أهمية حل الدولتين الذي يجب التفاوض بشأنه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مؤكدة أن هذا الحل يظل الهدف بالنسبة للمساعي الدولية الرامية لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب تصريحات زايبرت.

من جانبه أكد مكتب نتنياهو الاتصال الهاتفي الذي أجرته المستشارة الألمانية. وجاء في بيان صادر عن المكتب أن ميركل دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاء في العاصمة الألمانية برلين بعد إتمام تشكيل الحكومة. وأضاف المكتب أن نتنياهو أشاد خلال الاتصال الهاتفي بالعلاقات بين البلدين.

يذكر أن انتخابات الكنيست الإسرائيلي أجريت يوم الثلاثاء الماضي. وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو حصل على 36 من أصل 120 مقعداً في الكنيست، بينما حصل تحالف "أزرق أبيض" الذي يمثل الوسط على 35 مقعداً. وبذلك يكون لمعسكر الأحزاب اليمينية الدينية الأغلبية في البرلمان. ومن المتوقع بذلك أن يظل نتنياهو على رأس الائتلاف الحاكم.

ع.ج/ ي.أ (د ب أ)