ميركل تنأى بنفسها عن تصريحات وزير خارجيتها

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مقترحات وزير خارجيتها هايكو ماس بشأن إعادة ضبط الشراكة مع الولايات المتحدة بأنها "إسهام مهم"، مؤكدة في المقابل على أن الأمر لا يتعلق بمقترح مشترك من الحكومة الألمانية. وقالت ميركل اليوم الأربعاء (22 أغسطس/ آب 2018) في برلين تعليقا على المقال الذي كتبه ماس في صحيفة ألمانية: "لم يكن مقالا منسقا (مع الحكومة)، بل كان رأيه الخاص".

وذكرت المستشارة مرارا أنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة شريكا موثوقا بالكامل، مؤكدة لذلك ضرورة أن تتولى أوروبا المزيد من المسؤولية بنفسها. وذكرت ميركل اليوم إنه من المهم أيضا إبقاء الباب مفتوحا أمام الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاقات الدولية، مضيفة أنه من الضروري أيضا الاستمرار في شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في أنظمة السداد الدولية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد وضع في مقاله بصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية ملامح استراتيجية جديدة تجاه الولايات المتحدة، وطالب فيها بـ"شراكة متوازنة"، وكتب: "هذه الشراكة يجب أن نشكل فيها ثقلا موازنا عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء"، مشيرا إلى ضرورة اتباع هذا النهج عند التعامل مع سياسة العقوبات الأمريكية.

وبالرغم من قول ميركل إنها تتفق مع وزير خارجيتها في أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد تغييرات، لكنها أحجمت عن تأييد دعوته لإقامة الاتحاد الأوروبي نظام مدفوعات مستقلا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي العالمي مع إيران. يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ والاتفاق النووي الدولي مع إيران.

وقالت ميركل للصحفيين "فيما يتعلق بمسألة أنظمة المدفوعات المستقلة، لدينا بعض المشكلات في تعاملاتنا مع إيران، بلا شك، وعلى الجانب الآخر نعلم أن نظام سويفت مهم جدا فيما يخص مسألة تمويل الإرهاب على سبيل المثال". وأضافت أنه من المهم جدا الحفاظ على تعاون جيد مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.

ع.أ.ج/ أ.ح / د ب ا، أ ف ب، رويترز)