 ميركل تمتنع عن تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.04.2020

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أخبار

ميركل تمتنع عن تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة بسبب كورونا

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة على ضرورة تدابير خاصة لدور المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. بينما شهد العالم وفاة أصغر ضحية لفيروس كورونا.

أفراد من الشرطة تسهر على تطبيق قرار منع التجمعات المفروض في إطار مكافحة فيروس كورونا

ليس من الممكن في الوقت الحالي تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (أول أبريل/ نيسان 2020) إنه ليس من الممكن في الوقت الحالي تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي أعقاب مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، قالت المستشارة: "في الوقت الراهن، لا يمكن أن أدلي بتصريحات عن المسألة المتعلقة بمدة استمرار هذه القيود".

وأضافت ميركل أن الولايات اشتركت في إقرار القيود على الحياة العامة، وهي عازمة على إنهائها بشكل مشترك أيضا عندما يحين وقت ذلك. وأكدت المستشارة الألمانية أن "حكومتها تريد تجنب تحميل النظام الصحي أكثر من طاقته" ولذا، "فلا يمكننا التحرك إلا من خطوة إلى خطوة ومن تاريخ إلى تاريخ"، مشيرة إلى أنه سيجري إعادة تقييم الوضع في يوم الثلاثاء التالي لعيد القيامة.

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ألمانيا: مدينة ينا تفرض ارتداء السكان للكمامات

تدابير وقائية خاصة لدور المسنين

وشددت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على ضرورة توفير تدابير وقائية خاصة لدور المسنين ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. وقالت ميركل اليوم الأربعاء إن في هذه الأماكن "يعيش الناس الذين هم عرضة على نحو خاص للعدوى، وعلينا أن نحميهم بشكل خاص". وصرحت ميركل أن الولايات عازمة على اتخاذ تدابير يتم من خلالها ضمان عدم ارتفاع خطر إصابة أحد بالعدوى داخل دور المسنين مع دخول أشخاص جدد. وأكدت المستشارة أيضا ضرورة توفير المزيد من الكمامات.

أصغر ضحية لكورونا في العالم

والشائع عن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ أنّه نادراً ما يصيب الأطفال ونادراً جداً ما يتسبب بمضاعفات مميتة في صفوفهم. لكن توفي رضيع عمره ستة أسابيع جرّاء كورونا في ولاية كونيتيكت الأميركية، ليصبح بذلك أصغر ضحيّة معروفة في العالم للوباء الفتّاك، بحسب ما أعلن الأربعاء نيد لامونت، حاكم هذه الولاية المجاورة لنيويورك.    

صندوق أوروبي لمساعدة إيطاليا وإسبانيا؟

على الصعيد الأوروبي، اقترحت هولندا إنشاء صندوق أوروبي لمساعدة الدول التي تعاني بشدة من أزمة فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وإسبانيا. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) عن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته قوله أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن بلاده" ترغب في أن تقدم إسهاما مهما في هذا الشأن".

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فيروس كورونا المستجد يلقي بظلاله على الحياة بشكل عام في العالم أجمع

وأضاف روته أن هولندا ستقدم اقتراحا بهذا الشأن إلى المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وإلى دول التكتل. وأوضح رئيس الوزراء أنه يتعين أن تحصل الدول الأضعف اقتصاديا على أموال من الصندوق لتمويل أنظمتها الصحية، دون أن تكون ملزمة بتسديد هذه الأموال

الدعوة إلى ضمان تماسك أوروبي واسع

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ألمانيا الأربعاء إلى ضمان تضامن أوروبي واسع من أجل تجاوز ما وصفه ب"تسونامي" ناجم عن تفشي وباء كوفيد-19. وقال كونتي في مقال سينشر يوم الخميس في أسبوعية "دي تسايت" الألمانية، "إذا كنا اتحادا، فإنّه وقت إثبات ذلك".

وتابع "نحتاج إلى استراتيجية للنهوض الاقتصادي (...). يتعيّن على كل الدول الأوروبية الآن المساهمة، من دون استثناء". وأضاف "ينبغي أن ينعكس التضامن (بين الدول الأوروبية) في خطة مشتركة تضمن، عبر شفافية ودقة كل المشاركين، ألا نصل إلى اتحاد" غير متماسك.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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