ميركل تمتنع عن تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة بسبب كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (أول أبريل/ نيسان 2020) إنه ليس من الممكن في الوقت الحالي تحديد موعد لنهاية القيود المفروضة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي أعقاب مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، قالت المستشارة: "في الوقت الراهن، لا يمكن أن أدلي بتصريحات عن المسألة المتعلقة بمدة استمرار هذه القيود".

وأضافت ميركل أن الولايات اشتركت في إقرار القيود على الحياة العامة، وهي عازمة على إنهائها بشكل مشترك أيضا عندما يحين وقت ذلك. وأكدت المستشارة الألمانية أن "حكومتها تريد تجنب تحميل النظام الصحي أكثر من طاقته" ولذا، "فلا يمكننا التحرك إلا من خطوة إلى خطوة ومن تاريخ إلى تاريخ"، مشيرة إلى أنه سيجري إعادة تقييم الوضع في يوم الثلاثاء التالي لعيد القيامة.

مشاهدة الفيديو 02:23 شارك ألمانيا: مدينة تفرض ارتداء السكان للكمامات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aKBX ألمانيا: مدينة ينا تفرض ارتداء السكان للكمامات

تدابير وقائية خاصة لدور المسنين

وشددت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا على ضرورة توفير تدابير وقائية خاصة لدور المسنين ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. وقالت ميركل اليوم الأربعاء إن في هذه الأماكن "يعيش الناس الذين هم عرضة على نحو خاص للعدوى، وعلينا أن نحميهم بشكل خاص". وصرحت ميركل أن الولايات عازمة على اتخاذ تدابير يتم من خلالها ضمان عدم ارتفاع خطر إصابة أحد بالعدوى داخل دور المسنين مع دخول أشخاص جدد. وأكدت المستشارة أيضا ضرورة توفير المزيد من الكمامات.

أصغر ضحية لكورونا في العالم

والشائع عن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ أنّه نادراً ما يصيب الأطفال ونادراً جداً ما يتسبب بمضاعفات مميتة في صفوفهم. لكن توفي رضيع عمره ستة أسابيع جرّاء كورونا في ولاية كونيتيكت الأميركية، ليصبح بذلك أصغر ضحيّة معروفة في العالم للوباء الفتّاك، بحسب ما أعلن الأربعاء نيد لامونت، حاكم هذه الولاية المجاورة لنيويورك.

صندوق أوروبي لمساعدة إيطاليا وإسبانيا؟

على الصعيد الأوروبي، اقترحت هولندا إنشاء صندوق أوروبي لمساعدة الدول التي تعاني بشدة من أزمة فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وإسبانيا. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) عن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته قوله أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن بلاده" ترغب في أن تقدم إسهاما مهما في هذا الشأن".

مشاهدة الفيديو 01:25 شارك تأثير كورونا على الحياة الاجتماعية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aKDv فيروس كورونا المستجد يلقي بظلاله على الحياة بشكل عام في العالم أجمع

وأضاف روته أن هولندا ستقدم اقتراحا بهذا الشأن إلى المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وإلى دول التكتل. وأوضح رئيس الوزراء أنه يتعين أن تحصل الدول الأضعف اقتصاديا على أموال من الصندوق لتمويل أنظمتها الصحية، دون أن تكون ملزمة بتسديد هذه الأموال

الدعوة إلى ضمان تماسك أوروبي واسع

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ألمانيا الأربعاء إلى ضمان تضامن أوروبي واسع من أجل تجاوز ما وصفه ب"تسونامي" ناجم عن تفشي وباء كوفيد-19. وقال كونتي في مقال سينشر يوم الخميس في أسبوعية "دي تسايت" الألمانية، "إذا كنا اتحادا، فإنّه وقت إثبات ذلك".

وتابع "نحتاج إلى استراتيجية للنهوض الاقتصادي (...). يتعيّن على كل الدول الأوروبية الآن المساهمة، من دون استثناء". وأضاف "ينبغي أن ينعكس التضامن (بين الدول الأوروبية) في خطة مشتركة تضمن، عبر شفافية ودقة كل المشاركين، ألا نصل إلى اتحاد" غير متماسك.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)