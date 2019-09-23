ميركل تلتقي روحاني وترامب وتروج لمحادثات مباشرة بينهما

روجت المستشارة الألمانية انغلا ميركل لمحادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني. وقالت ميركل بعد محادثاتها مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني الثلاثاء (24 أيلول/سبتمبر 2019) على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة "إذا جرت مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإني سأرحب بذلك".

وأضافت ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "أرحب بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لكن لن يتسنى رفع جميع العقوبات أولا ثم تنعقد المحادثات. أعتقد أن هذا ليس واقعيا".

وأوضحت ميركل في نيويورك بعد لقاء الرئيس الإيراني روحاني أنها تناولت في حديثها معه ملف إيران النووي إلى جانب ملف الشرق الأوسط وكيفية إحلال وترسيخ السلام في المنطقة. وأشارت ميركل أيضا مع روحاني إلى موقف بلادها مع فرنسا وبريطانيا الذي تم الإعلان عنه بشأن تحميل إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وقالت ميركل إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وعلى عكس موقف الولايات المتحدة تتمسك بالاتفاق النووي مع طهران، لكنها تطالب الآن بإجراء مباحثات مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي ودور إيران في الحر ب السورية والصراع اليمني.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد الثلاثاء من على منصة الأمم المتحدة بزيادة الضغط على ايران، في وقت تكثف فيه الدول الأوروبية مبادراتها لخفض التوتر. وبدا ترامب متعبا خلال إلقائه خطابه بدون انفعال ولا حماس، وكثف تحذيراته لإيران. وقال "طالما استمر سلوك ايران تهديديا فإن العقوبات لن تلغى بل سيتم تشديدها".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أبدى استعداده في وقت سابق اليوم لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته الجمهورية الإسلامية مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.ا، أ.ف.ب، رويترز)