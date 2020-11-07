 ميركل تكشف أولويات تطعيم لقاح كورونا المرتقب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.11.2020

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أخبار

ميركل تكشف أولويات تطعيم لقاح كورونا المرتقب

فيما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني الأحد تسجيل 16017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد بألمانيا، أكدت المستشارة ميركل أن الأولوية في تطعيم اللقاحات ستكون للأطقم الصحية والطبية والمصنفين ضمن فئات الخطر.

Berlin Kanzlerin Merkel (Michael Sohn/AP/picture alliance)

المستشارة أنغيلا ميركل إثر مؤتمر صحفي هذا الأسبوع ببرلين

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركلاستخدام اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"في البداية لحماية النظام الصحي نفسه.

مختارات

ألمانيا تواصل تسجيل الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متخطية لأول مرة العشرين ألف إصابة، بينما يفوق عدد الإصابات حول العالم عتبة 48 مليون إصابة.

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والمستشارة الألمانية ميركل من إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي أمام نقل البضائع على الرغم من التزايد السريع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة.

وفيما أعلن معهد روبرت كوخ الألماني صباح الأحد (الثامن من نوفمبر/ تشرين ثاني 2020) أن مكاتب الصحة بألمانيا سجلت 16017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد، في مؤشر على تراجع نسبي في عدد الاصابات التي وصلت الأسبوع الحالي أرقاماً قياسية، قالت ميركل الأحد في تسجيل فيديو أجابت فيه عن أسئلة مواطنين: "السؤال عمّن سيتم تطعيمه أولا سيتم مناقشته مع اللجنة الدائمة للتطعيم وأكاديمية ليوبولدينا للعلوم ولجنة الأخلاقيات".

واستدركت ميركل قائلة: "لكنني اعتقد أنني استطيع أن أكشف الكثير لدرجة أنني أقول إن الأولوية ستكون بالطبع لأفراد الرعاية الصحية والأطباء والأشخاص الذين يندرجون ضمن فئات الخطر. ولكن هؤلاء يمثلون بالفعل عدداً كبيراً في بلدنا".

وأضافت ميركل أن الحكومة الألمانية تأمل في أن يتم اعتماد أولى اللقاحات قريباً للغاية، وتابعت: "حينئذ لن يكون متوفراً بالطبع كمية كافية من اللقاحات... لن يتم إجبار أحد على تلقي اللقاح، ولكنه سيكون قراراً طوعياً".

وأوضحت المستشارة أن الاستعدادات لحملة التطعيم تجري، لافتة إلى أن الولايات الاتحادية تخطط لمراكز تطعيم خاصة بها.

وأكدت ميركل أنه لا يزال من الضروري من فحص كم اللقاحات التي ستكون متوافرة ومدة التحصين التي يتمتع بها هذا اللقاح، لافتة إلى أن المهمة المحورية هي جعل جميع المواطنين بشكل إجمالي لديهم مناعة ضد الفيروس.

وقالت المستشارة الألمانية إنه إذا صار لدى 60 إلى 70 بالمائة من المواطنين لديهم مناعة - من خلال التطعيم أو من خلال تجاوز المرض- سيكون قد "هُزم الفيروس إلى حد ما... حينئذ سيمكننا رفع جميع التقييدات".

معدل الإصابات ما يزال مرتفعاً في ألمانيا 

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني فقد سجلت 16017 حالة إصابة جديدة بكورونا في غضون يوم واحد بألمانيا. ويقل هذا العدد بنحو سبعة آلاف حالة عمّا تم تسجيله قبل يوم واحد فقط، حيث وصل عدد الإصابات المسجلة إلى رقم قياسي جديد بتسجيل إجمالي 23399 حالة إصابة في غضون 24 ساعة، بحسب ما أعلنه أمس السبت.

Berlin Kanzlerin Merkel PK zu Corona-Maßnahmen (Jan Huebner/imago images)

في مواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا أعلنت حكومة المستشارة ميركل قيودا جديدة ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني

ولكن وفقاً لخبرات سابقة، يقل غالبا تسجيل أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أيام الأحد من كل أسبوع؛ نظراً لانخفاض معدل إجراء اختبارات في العطلة الأسبوعية، كما أن ليس جميع مكاتب الصحة تنقل بياناتها للمعهد في العطلة الأسبوعية.

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي قد بلغ 14177 حالة.

وأوضح المعهد الألماني اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية تفشيه في ألمانيا بلغ حتى الآن 658505 حالة. وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى إجمالي 11289 حالة، وزاد بذلك بإجمالي 63 حالة على ما كان عليه قبل يوم واحد.

وبحسب تقرير الوضع الخاص بالمعهد، بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس أمس السبت 1.04، فيما كان يبلغ أول أمس الجمعة 0.99، ويعني ذلك أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى عشرة أشخاص آخرين في المتوسط.

م.س/ ع.غ ( د ب أ)

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ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد الاصابات اليومية بكوفيد 19

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