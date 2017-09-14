 ميركل تفتتح معرض فرانكفورت للسيارات وتذكر الصانعين بـ″التحدي″ الأكبر | أخبار | DW | 12.09.2019

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أخبار

ميركل تفتتح معرض فرانكفورت للسيارات وتذكر الصانعين بـ"التحدي" الأكبر

في كلمتها خلال افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للسيارات أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن تستعيد شركات صناعة السيارات ثقة المستهلكين من خلال المساهمة في خفض انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون.

IAA 2019 - Merkel (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

تعهدت أنغيلا ميركل اليوم الخميس (12 أيلول/سبتمبر 2019) بدعم قطاع صناعة السيارات الألمانية الذي يشهد "ثورة"، لكنها رأت أن على الشركات المنتجة أن تواجه "التحدي" المناخي وتستعيد ثقة المستهلكين التي تزعزعت جراء فضيحة "ديزل غايت".

وافتتحت المستشارة الخميس رسمياً معرض فرانكفورت الدولي للسيارات وهي مناسبة لتوجيه رسائل لهذا القطاع الأساسي في ألمانيا. وقالت ميركل: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نظن أنه في وسعنا اقتراح برامج مساعدة تقدمها الدولة تتماشى مع ابتكارات السنوات الـ10 المقبلة" في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضافت "لا نعلم كيف تسير الثورات".

وفي الأثناء تظاهر عشرات الأشخاص قرب المعرض للمطالبة بـ"حماية المناخ بدلاً من حماية السيارات الرباعية الدفع". ويتوقع تنظيم تظاهرة أكبر يوم السبت.

وقطاع صناعة السيارات في ألمانيا يواجه انتقادات لأنه عاجز عن خفض انبعاثات الكربون. وقالت ميركل: "لقطاع انتاج السيارات مهمة ضخمة تقع على عاتقه" هي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة أربعين بالمئة بحلول 2030.

وأضافت متوجهة إلى مصنعي السيارات، أن "بلوغ هذا الهدف مهمة هائلة لنا ولكم". خصوصاً وأن "ثقة" المستهلكين انهارت بسبب الأنظمة "غير المقبولة" في التلاعب بمحركات الديزل التي استخدمها مصنعون. وتابعت ميركل "لذا من العادل والمهم أن يثبت القطاع الآن بأنه موضع ثقة".

ودعت المستشارة أيضاً إلى التنويع في هذا المجال مع تطوير خصوصاً محركات كهربائية موضحة أن هذه الخطة لها "ثمناً".

م.ع.ح/ي.ب (أ ف ب – د ب أ)

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    لم يسبق أن شارك هذا العدد الكبير من السيارات الكهربائية في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت كما في هذا العام. سيارة الخنفساء هذه، من فولكسفاغن، وجدت مكاناً لها في المعرض، بعد تم توصيلها بسلك كهربائي، كما هو واضح في أسفل يسار الصورة.

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    أسطول كبير من السيارات يؤمن التنقل السريع للصحفيين من مؤتمر صحفي إلى آخر. لا يشاهد المرء هناك سوى سيارات حديثة، وكلها تقريباً تعمل على الكهرباء أو خلايا الطاقة. هذه السياراة الرائعة من فولكسفاغن هي استثناء في المعرض.

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    أكثر من 30 شركة سيارات لم تشارك في دورة هذا العام، وهذا يعد كارثة بحد ذاتها للمعرض. كما غابت عن المعرض معظم الماركات الفاخرة تقريباً مثل مازيراتي ورولز رويس وبنتلي. على الأقل كانت لامبورجيني حاضرة، التي عرضت في جناحها هذا الجرار من عام 1960، والذي يبلغ ثمنه ربع مليون يورو، بدون ضريبة طبعاً!

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    تم عرض السيارات في خمس صالات فقط من مجمل الصالات الخمس والعشرين في فرانكفورت، في حين بقيت الصالات خالية، كما هو الحال هنا في الصالة رقم 6، والتي كانت تُعرض فيها ماركات إيطالية في الماضي. مقارنة بعام 2017، تقلصت مساحة المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت إلى الخُمس.

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    حتى مرسيدس بنز قلصت من مساحة جناحها إلى الثلث. بل إن صالة مرسيدس كادت تخلو من السيارات، فقد تم ركن السيارات أمام الصالة، ومن بينها سيارة الرؤوساء هذه من طراز مايباخ S650 بولمان: 630 حصاناً. 14.6 لتراً. 330 غرام غاز ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. السعر عند الطلب. هل تمثل هذه السيارة مستقبل عالم السيارات؟

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    جانب آخر للمعرض. ولكل سيارة ثمنها. حضور بارز في فرانكفورت لنماذج سيارات بشكل واضح من السيارات الأصلية. هذا أمر بديهي، فحجمها أصغر، وبالتالي، فإن تكلفة إيجار مساحة العرض رخيصة. ربما تناسب هذه النماذج أن تكون هدية للأحفاد الذين سيسألون: أهكذا كانت سيارات الماضي الغابر؟

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    يمكنك الحصول على مضمار كاريرا وتقوم ببعض الجولات. على كل حال، فإن مضمار السباق في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت محاط طوال اليوم بأشخاص من مختلف الفئات العمرية، الذين يريدون المشاركة في سباقات السرعة. والجميل: كلها سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الغازية!

  • Frankfurt IAA 2019 (DW/H. Böhme)

    من منظور آخر .. معرض فرانكفورت الدولي للسيارات

    من يصر على أن يقود سيارة عملاقة كهذه، عليه أن يكون مستعداً لجميع الاحتمالات. على أرض المعارض يمكن القيام بجولة استعراضية على مضمار التمرين للتدرب على جميع الظروف القاسية المحتملة. إلى جوار مكان الاستعراض هذا، هناك مكان استعراض للدراجات الكهربائية، ولكنه غير ظاهر في هذه الصورة.


 

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