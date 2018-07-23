ميركل تعلن موقفها من اعتزال أوزيل

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موقفها من قرار نجم نادي أرسنال الانجليزي اعتزال اللعب ضمن منتخب ألمانيا لكرة القدم. وأحدث قرار اللاعب من أصل تركي زوبعة من ردود الفعل في ألمانيا وتركيا.
قالت أورليكه ديمر متحدثة باسم المستشارة أنغيلا ميركل اليوم (الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018) إن حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا اندمجوا بشكل جيد، جاء هذا التصريح بعدما أعلن مسعود أوزيل لاعب منتخب المانيا لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي بداعي العنصرية.
وأكدت المتحدثة باسم ميركل أن المهاجرين مرحب بهم في ألمانيا وأضافت أن المستشارة الألمانية تقدر أوزيل. وقالت المتحدثة، التي وصفت أوزيل بأنه لاعب رائع قدم الكثير للمنتخب الوطني، إن ميركل تحترم قرار أوزيل باعتزال اللعب الدولي.
في سياق متصل، شن أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ لكرة القدم هجوما حادا ضد مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي. وقال هوينيس في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين قبل سفر بايرن إلى الولايات المتحدة لجولته الاستعدادية للموسم "إنني سعيد بأن الأمر كله قد انتهى، إنه يلعب بحماقة منذ أعوام." وأضاف أن آخر لعبة ناجحة لأوزيل كانت قبل كاس العالم 2014، "والآن يخفي نفسه وعروضه المتواضعة خلف هذه الصورة."
وكان أوزيل قد توج ضمن صفوف المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 بالبرازيل، ثم خرج معه من دور المجموعات بمونديال روسيا الذي اختتم قبل ايام بتتويج فرنسا. وأعلن أوزيل أمس الأحد اعتزاله اللعب دوليا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب صوره مع الرئيس التركي. وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) "إنه أمر ثقيل على قلبي، فبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة، فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي، بعدما انتابني شعور بالعنصرية وعدم الاحترام".
وفي ثالث بيان له على تويتر، كشف أوزيل بالتفصيل عن معاناته من سوء معاملة اتحاد الكرة الألماني، وغضبه الشديد من راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم. وواصل أوزيل، وهو من أصول تركية، هجومه على غريندل، حيث قال "لن أكون بعد الآن كبش الفداء لعدم كفاءته وعجزه عن القيام بعمله بشكل صحيح". وقال ثيو زفانتسيغر الرئيس السابق للاتحاد الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه شعر "بحزن عميق" إزاء قرار أوزيل. وقال زفانتسيغر "عندما يصل الأمر إلى نزاع، يجب أن تسوى هذا النزاع وبأقصى سرعة من خلال المناقشات. الاتحاد الألماني لم يقم بذلك قبل كأس العالم لسبب أو لآخر، لذلك عاد الحدث للمشهد مرة أخرى." وأضاف "بسبب أخطاء في التواصل، حدث شيء ما كان ليفترض أن يحدث أبدا مع المهاجرين، لا يجب أن يشعروا بأنهم مواطنون درجة ثانية بين الألمان."
وقال هارالد شتينغر، المتحدث السابق باسم الاتحاد الألماني، إن على غريندل أن يترك منصبه. وقال شتينغر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" :"غريندل كان ولا يزال أسوأ رئيس رأيته في الاتحاد الألماني. إذا كان أمينا ، عليه أن يدرك أن وقته في رئاسة الاتحاد انتهت". وعلق جيروم بواتينغ زميل أوزيل السابق بالمنتخب، عبر تويتر قائلا "كان أمرا مبهجا أخي"، وكتب كلمة "أخي" باللغة التركية، وقد أرفق التغريدة بوسم (هاشتاغ) لكل من بطولتي أوروبا للشباب (تحت 21 عاما) وكأس العالم 2014، اللتين شهدتا تتويج اللاعبين معا ضمن صفوف المنتخب.
ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)
وجه أولي هونيس انتقادات لاذعة في حق نجم أرسنال مسعود أوزيل الذي اعتزل اللعب مع المنتخب الألماني. وشكك هونيس في أداء ومساهمة أوزيل في المانشافت. وتثير طريقة اعتزال أوزيل زوبعة من ردود الفعل الرياضية والسياسية في ألمانيا. (23.07.2018)
"بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي"، هكذا فجر مسعود أوزيل، قنبلة إعلان اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا. (22.07.2018)