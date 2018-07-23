ميركل تعلن موقفها من اعتزال أوزيل

قالت أورليكه ديمر متحدثة باسم المستشارة أنغيلا ميركل اليوم (الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018) إن حوالي ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا اندمجوا بشكل جيد، جاء هذا التصريح بعدما أعلن مسعود أوزيل لاعب منتخب المانيا لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي بداعي العنصرية.

وأكدت المتحدثة باسم ميركل أن المهاجرين مرحب بهم في ألمانيا وأضافت أن المستشارة الألمانية تقدر أوزيل. وقالت المتحدثة، التي وصفت أوزيل بأنه لاعب رائع قدم الكثير للمنتخب الوطني، إن ميركل تحترم قرار أوزيل باعتزال اللعب الدولي.

في سياق متصل، شن أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ لكرة القدم هجوما حادا ضد مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي. وقال هوينيس في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين قبل سفر بايرن إلى الولايات المتحدة لجولته الاستعدادية للموسم "إنني سعيد بأن الأمر كله قد انتهى، إنه يلعب بحماقة منذ أعوام." وأضاف أن آخر لعبة ناجحة لأوزيل كانت قبل كاس العالم 2014، "والآن يخفي نفسه وعروضه المتواضعة خلف هذه الصورة."

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وكان أوزيل قد توج ضمن صفوف المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 بالبرازيل، ثم خرج معه من دور المجموعات بمونديال روسيا الذي اختتم قبل ايام بتتويج فرنسا. وأعلن أوزيل أمس الأحد اعتزاله اللعب دوليا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب صوره مع الرئيس التركي. وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) "إنه أمر ثقيل على قلبي، فبعد كثير من الاعتبارات في ظل الأحداث الأخيرة، فإنني لن أعود للعب مع ألمانيا على المستوى الدولي، بعدما انتابني شعور بالعنصرية وعدم الاحترام".

وفي ثالث بيان له على تويتر، كشف أوزيل بالتفصيل عن معاناته من سوء معاملة اتحاد الكرة الألماني، وغضبه الشديد من راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم. وواصل أوزيل، وهو من أصول تركية، هجومه على غريندل، حيث قال "لن أكون بعد الآن كبش الفداء لعدم كفاءته وعجزه عن القيام بعمله بشكل صحيح". وقال ثيو زفانتسيغر الرئيس السابق للاتحاد الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه شعر "بحزن عميق" إزاء قرار أوزيل. وقال زفانتسيغر "عندما يصل الأمر إلى نزاع، يجب أن تسوى هذا النزاع وبأقصى سرعة من خلال المناقشات. الاتحاد الألماني لم يقم بذلك قبل كأس العالم لسبب أو لآخر، لذلك عاد الحدث للمشهد مرة أخرى." وأضاف "بسبب أخطاء في التواصل، حدث شيء ما كان ليفترض أن يحدث أبدا مع المهاجرين، لا يجب أن يشعروا بأنهم مواطنون درجة ثانية بين الألمان."

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة كأس العالم 2014 ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تألق كبير في أرسنال تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة تتويج مع ريال مدريد الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة أفضل ممرر في أوروبا اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة بداية التألق مع بريمن متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة الخطوة الأولى نحو النجاح أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



وقال هارالد شتينغر، المتحدث السابق باسم الاتحاد الألماني، إن على غريندل أن يترك منصبه. وقال شتينغر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" :"غريندل كان ولا يزال أسوأ رئيس رأيته في الاتحاد الألماني. إذا كان أمينا ، عليه أن يدرك أن وقته في رئاسة الاتحاد انتهت". وعلق جيروم بواتينغ زميل أوزيل السابق بالمنتخب، عبر تويتر قائلا "كان أمرا مبهجا أخي"، وكتب كلمة "أخي" باللغة التركية، وقد أرفق التغريدة بوسم (هاشتاغ) لكل من بطولتي أوروبا للشباب (تحت 21 عاما) وكأس العالم 2014، اللتين شهدتا تتويج اللاعبين معا ضمن صفوف المنتخب.

ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)