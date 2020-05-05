 ميركل تعلن عن المزيد من التسهيلات وتبقي على التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.05.2020

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ميركل تعلن عن المزيد من التسهيلات وتبقي على التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو

كما كان متوقعا قد أعلنت المستشارة ميركل عن المزيد من التسهيلات المتعلقة بإجراءات كورونا بعد انتهاء اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات. ميركل أعلنت في المقابل الإبقاء على التباعد الاجتماعي حتى الخامس من يوينو المقبل.

Deutschland Coronavirus PK Merkel nach Videokonferenz EU Rat (Getty Images/AFP/M. Kappeler)

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