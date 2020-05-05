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ميركل تعلن عن المزيد من التسهيلات وتبقي على التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو
كما كان متوقعا قد أعلنت المستشارة ميركل عن المزيد من التسهيلات المتعلقة بإجراءات كورونا بعد انتهاء اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات. ميركل أعلنت في المقابل الإبقاء على التباعد الاجتماعي حتى الخامس من يوينو المقبل.
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- تاريخ
06.05.2020
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مواضيع
ألمانيا, مؤسسة فريدريش إيبرت, تعرّف على ألمانيـا, المهاجرون في ألمانيا, بوروسيا دورتموند, السينما الألمانية, بي ام دبليو, الدوري الألماني, معهد روبرت كوخ, الطعام الحلال
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كلمات مفتاحية
ميركل,
التباعد,
بوندسليغا,
المتاجر الكبيرة,
كورونا,
وباء,
جائحة,
ألمانيا
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- تاريخ
06.05.2020
-
مواضيع
ألمانيا, مؤسسة فريدريش إيبرت, تعرّف على ألمانيـا, المهاجرون في ألمانيا, بوروسيا دورتموند, السينما الألمانية, بي ام دبليو, الدوري الألماني, معهد روبرت كوخ, الطعام الحلال
-
كلمات مفتاحية
ميركل,
التباعد,
بوندسليغا,
المتاجر الكبيرة,
كورونا,
وباء,
جائحة,
ألمانيا
- إلى المحرر
-
طباعة
طباعة هذه الصفحة
-
الرابط
https://p.dw.com/p/3brN3