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ميركل تعلن عن المزيد من التسهيلات وتبقي على التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو

كما كان متوقعا قد أعلنت المستشارة ميركل عن المزيد من التسهيلات المتعلقة بإجراءات كورونا بعد انتهاء اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات. ميركل أعلنت في المقابل الإبقاء على التباعد الاجتماعي حتى الخامس من يوينو المقبل.

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