ميركل تعزي أسرة نجل الرئيس الألماني الأسبق فايتسكر بعد طعنه بسكين حتى الموت

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء ( 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) عن تعازيها لأسرة الطبيب، فريتس فون فايتسكر، نجل الرئيس الألماني الأسبق ريشارد فون فايتسكر، بعد طعنه بسكين مساء أمس الثلاثاء خلال إلقائه محاضرة بأحد مستشفيات العاصمة برلين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين: "إنها ضربة مروعة لأسرة فايتسكر، نتقدم بالتعازي باسم المستشارة الألمانية وبالتأكيد باسم أعضاء الحكومة الاتحادية بالكامل، لأرملة فايتسكر وجميع أفراد الأسرة".

وأعلنت الشرطة الألمانية في برلين في وقت سابق اليوم أن المشتبه به هو رجل ألماني 57 عاما، ولم يكن معروفا لدى الشرطة من قبل. ومن المقرر عرضه على قاضي التحقيقات في وقت لاحق اليوم وليس معروفا حتى الآن الدافع وراء الجريمة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن كبير الأطباء فريتس فون فايتسكر59/ عاما/ كان يلقي محاضرة طبية في مستشفى "شلوسبارك" في حي شارلوتنبورغ ببرلين عندما اندفع نحوه رجل من بين الحضور قبيل الساعة السابعة مساء (التوقيت المحلي) وسدد له طعنات بسكين، مضيفة أن الطبيب فارق الحياة قبل قدوم أي إغاثة طبية.

تجدر الإشارة إلى أن فريتس فون فايتسكر ترك خلفه سيرة مهنية طويلة كطبيب، حيث عمل في فرايبورج وبوسطن وزيورخ، وأصبح رئيسا للأطباء في قسم الطب الباطني بمستشفى "شلوسبارك" ببرلين منذ عام .2005

وتولى والد الضحية، ريتشارد فون فايتسكر (1920 - 2015)، رئاسة ألمانيا خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1994، وكان يشغل من قبل منصب عمدة برلين.

ع. أ.ج / ح ز (د ب ا، رويترز، أ ف ب)