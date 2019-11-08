 ميركل تعد واشنطن بلعب دور نشط في معالجة الأزمات الدولية | أخبار | DW | 08.11.2019

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أخبار

ميركل تعد واشنطن بلعب دور نشط في معالجة الأزمات الدولية

الخلافات بين ألمانيا وإدارة ترامب لم تعد خافية، لكن محاولات التقارب لا تنقطع، أبرزها المشاورات التي جرت الجمعة بين المستشارة ميركل ووزير الخارجية بومبيو في برلين، حيث وعدت ميركل أن تلعب برلين دورا نشطا لحل النزاعات.

Offizieller Besuch des US-Außenministers Pompeo in Deutschland (Reuters/H. Hanschke)

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة (الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) الولايات المتحدة بأن تلعب ألمانيا دورا نشطا في حل المشاكل الدولية. جاء ذلك خلال استقبال ميركل لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي اختتم اليوم زيارته لألمانيا والتي استمرت يومين. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ألمانيا إلى النضال مع امريكا من أجل الحرية، وقال "يجب أن نعلم أن الحرية لا يمكن ضمانها". 

وثمن بومبيو تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية وخليفة ميركل في زعامة حزب المحافظين، انغريت كرامب ـ كارنباو، التي أعلنت فيها عن عزم ألمانيا رفع النفقات الدفاعية في إطار الحلف الأطلسي إلى مستوى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي القومي بحلول عام 2031. وقال بومبيو إن هذا الإعلان يشكل إشارة قوية لحلف شمال الأطلسي.

مختارات

في ظل توتر في العلاقات بين ميركل وترامب استقبلت المستشارة الألمانية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في برلين لتبادل الآراء. ورفض المتحدث باسمها أن يكون اجتماع ميركل وأوباما هو رسالة موجهة إلى ترامب. (05.04.2019)

بعد الإعلان المفاجئ عن زيارة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس لطهران بعد أيام في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، طلب مختص بالشؤون الخارجية في حزب الخضر إيصال رسالتين للمسؤولين في طهران. ما فحواهما؟ (06.06.2019)

بومبيو الذي حل ضيفا على برلين ليشارك في احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط الجدار وتوحيد ألمانيا، أجرى مشاورات سياسية مع كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير المالية ونائب المستشارة الاشتراكي أولاف شولتس، إلى جانب لقائه بوزيرة الدفاع ورئيس حزب ميركل كرامب ـ كارنباور.

وقال مايك بومبيو اليوم الجمعة إن حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى النمو والتغيير وإلا سيتجاوزه الزمن وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحلف يحتضر. ورفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصريحات ماكرون، التي أدلى بها في مقابلة مع مجلة ذي إيكونوميست الأسبوعية البريطانية، ووصفتها بأنها "قاسية". وقال بومبيو أمس الخميس إن الحلف ربما يكون أحد أهم التحالفات "في التاريخ المدون".

لكنه أقر بالحاجة لتطوير الحلف خلال جلسة لتلقي الأسئلة والرد عليها بعدما ألقى كلمة في برلين اليوم الجمعة عشية الذكرى السنوية الثلاثين لسقوط جدار برلين. وقال بومبيو "بعد مرور 70 عاما عليه.. صار الحلف (الأطلسي) بحاجة إلى النمو والتغيير. يحتاج إلى مجابهة الواقع وتحديات الحاضر". وأضاف "إذا ظنت الدول أن بإمكانها الحصول على الأمن دون تزويد الحلف بالموارد التي يحتاجها، وإذا لم تف بالتزاماتها، فسيلوح خطر أن يصبح حلف الأطلسي مؤسسة غير فعالة أو عفا عليه الزمن".

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/ رويترز)

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  • Deutschland Eröffnungsrundgang Hannover-Messe Merkel Obama

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    أشاد الرئيس أوباما بالدور الريادي الذي تقوم به المستشارة الألمانية ميركل ووجه لها شكرا في كلمته يوم الاثنين بهانوفر. وقال أوباما: "باسم الشعب الأمريكي أود أن أشكر السيدة ميركل على دعمها لتحالفاتنا على هذا النحو، وعلى التزامها تجاه تحقيق الحرية والمساواة وحقوق الإنسان". ووصف أوباما الدور الذي تقوم به ميركل "بالقيادة بيد هادئة" وأشار إلى أنه يمكن التعلم منها كيفية القيادة.

  • Deutschland Eröffnungsrundgang Hannover-Messe Merkel Obama

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

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  • Deutschland Eröffnungsrundgang Hannover-Messe Merkel Obama

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

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  • Barack Obama Angela Merkel Hannover Messe

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    لم يبخل الرئيس أوباما في الإشادة بالمستشارة ميركل التي وصفها بـ"حارسة أوروبا" مثنيا على موقفها "الشجاع" في أزمة المهاجرين. وقال "إنها تجسد الكثير من المواصفات القيادية التي تثير إعجابي بقدر خاص، وهي تسترشد بالمصالح والقيم في آن". ويبدو أن هناك تطابقا كبيرا في نهجي أوباما وميركل، وتحدثت صحيفة ألمانية عن "روحين توأمين".

    الكاتب: م.أ.م


مختارات

العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

تعد علاقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علاقة جيدة مبنية على مصالح مشتركة، غير أن العلاقة بينهما لم تكن مستقرة على الدوام بل شهدت محطات من التوتر، ولاسيما عند اندلاع أزمة اليورو. (25.04.2016)  

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