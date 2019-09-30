 ميركل تعد تركيا بمساعدات جديدة للاجئين السوريين | أخبار | DW | 20.11.2019

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أخبار

ميركل تعد تركيا بمساعدات جديدة للاجئين السوريين

بعد قمة مع نظيرها الكرواتي وعدت المستشارة الألمانية تركيا بمساعدات جديدة لرعاية اللاجئين السوريين. كما أشادت ميركل بجهود كرواتيا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وجهودها للانضمام إلى منطقة شينغن.

Kroatien | Angela Merkel zu Besuch in Zagreb (picture-alliance/dpa/AA/S. Majic)

ميركل مع رئيس وزراء كرواتيا.

وعدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، تركيا بمساعدات جديدة لرعاية اللاجئين السوريين. وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، قالت ميركل في زغرب إنه إذا استلزم الأمر سيتم تقديم مساعدات جديدة إلى تركيا للمهام العديدة التي تضطلع بها في إيواء 3.5 مليون شخص "وأنا على سبيل المثال مستعدة لهذا".

مختارات

وكانت تركيا أبرمت اتفاقية للاجئين مع الاتحاد الأوروبي في 2016، ووعدت بموجبها بمنع عبور المهاجرين واللاجئين إلى الجزر اليونانية ورد طالبي اللجوء المرفوضين. وفي المقابل، وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم ستة مليارات يورو مساعدات إلى تركيا، وحسب بيانات التكتل، فقد تم منح تركيا 5.6 مليار يورو من هذه المساعدات حتى الآن.

وأشادت ميركل بجهود كرواتيا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وجهودها للانضمام إلى منطقة شينغن. وكانت المفوضية الأوروبية شهدت لكرواتيا في نهاية الشهر الماضي بأنها نفذت كل الخطوات المطلوبة للانضمام إلى منطقة شينغن التي تضم حالياً 26 دولة أوروبية تلغي الرقابة على الحدود فيما بينها في الأحوال الطبيعية.

من جانبه، جدد بلينكوفيتش انتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لم يبت بعد في بدء مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، وذلك بعد أن عرقلتها فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقدمت مؤخراً مقترحات لتعديل إجراءات الانضمام. وأبدى بلينكوفيتش وميركل عدم ممانعتهما لإجراء نقاش حول هذا الأمر.

وقال بلينكوفيتش إن من المهم على نحو خاص بالنسبة لبلاده التوصل إلى حل بحلول موعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في زغرب في أيار/مايو المقبل.

وجدير بالذكر أن كرواتيا تتولى الرئاسة الدورية لدول الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل، وتليها ألمانيا في النصف الثاني من عام 2020.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Pier in Sellin on the island Rügen

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    مكلنبورغ فوربومرن

    قضى حوالي 34 في المئة من الألمان عطلاتهم في ألمانيا في عام 2018، وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). إذ كانت مكلنبورغ فوربومرن بشواطئها على بحر البلطيق الوجهة الأكثر شعبية. كما أثبتت المدن الشمالية، مثل شترالزوند وفيسمار وروستوك، بمراكزها القرميدية القوطية، أنها تحظى بشعبية كبيرة، الأمر الذي يجعلها الوجهة المفضلة لدى الألمان وخصوصاً خلال فصل الصيف الحار.

  • Germany: Neuschwanstein Castle

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    بافاريا

    تراجعت بافاريا إلى المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية المحلية الأكثر شعبية بعد منافستها بشكل مباشر مع ولاية مكلنبورغ فوربومرن لسنوات. ففي عام 2018، تغلب سحر الشواطئ على الجبال. وما تزال قلعة "نويشفانشتاين" ذات الحكايات الخيالية إحدى أفضل معالم بافاريا.

  • Half-timbered house in the Black Forest (DW)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    بادن فورتمبيرغ

    شهدت بادن فورتمبيرغ -للمرة الأولى- ارتفاعاً بعدد الزوار. إذ سجلت الغابة السوداء على وجه الخصوص رقماً قياسياً في عدد الزوار. تشتهر الغابة السوداء بأشجارها دائمة الخضرة، والقرى الخلابة، والتقاليد الحيوية.

  • S'Illot, Mallorca, Spain

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    إسبانيا

    قضى نحو 54 في المئة من الألمان بعض عطلاتهم في أماكن مختلفة في أوروبا، حيث حافظت إسبانيا على المركز الأول للرحلات الخارجية. وكانت جزر البليار - مثل مايوركا (في الصورة) - هي الوجهة الأكثر شعبية، حيث تجمع بين العطلات الشاطئية والحفلات الصاخبة. وتفوقت بذلك على اليونان وتركيا.

  • Panoramic view of Matera

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    إيطاليا

    وبالطبع، لا يزال الألمان مخلصين لإيطاليا. وفقاً لمؤسسة الدراسات المستقبلية (FFS). حصلت إيطاليا على المركز الثاني في قائمة الوجهات السياحية الأوروبية. وتتوقع "ماتيرا"، وهي بلدة صغيرة جنوب إيطاليا تدفقاً سياحياً كبيراً، حيث تتمتع بكهوف وكنائس وقصور ساحرة جعلت منها عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019.

  • Alps with cows

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    النمسا

    كما نالت النمسا، جارة ألمانيا المركز الثالث بين أفضل الوجهات في عام 2018. ويعود ذلك إلى الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها النمسا، حيث توفر المكان المثالي لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة صيفاً، والرياضات الشتوية في الأشهر الباردة، والمراعي الجبلية، والتاريخ الإمبراطوري، والهندسة المعمارية الباروكية، إضافة إلى المطبخ الألبي بأطباقه الشهية.

  • Kemer-Cirali Beach, Antalya,Turkey

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    تركيا

    توفر تركيا السواحل المحمية، والبحر ذا اللون الفيروزي، وحوالي 400 شاطئ مجهزة بكل الخدمات التي يتوقعها المسافرون. شهدت تركيا انتعاشاً سياحياً في عام 2018 بعد سنوات من انخفاض أعداد السياح، وأصبحت الوجهة الدولية رقم 4.

  • default

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    اسكندنافيا

    أصبح لشمال أوروبا شعبية كبيرة عند السياح الألمان، ونالت المركز الخامس على قائمة وجهات العطلات لعام 2018. إذ تتميز الدول الاسكندنافية بطبيعة مذهلة: أنهار وبحيرات وسواحل وغابات كبيرة. وتعتبر الوجهة الكلاسيكية لعشاق التخييم خصوصاً، حيث يوجد حوالي 1500 معسكر تخييم في كل من السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك.

  • Vietnam's Halong Bay (picture alliance/dpa)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    آسيا

    حوالي واحد من كل ثمانية من السياح الألمان غادروا أوروبا لقضاء عطلتهم الرئيسية في عام 2018. وكان يقع خيار معظمهم على آسيا مثل خليج هالونغ في فيتنام (في الصورة)، حيث تتوفر المناظر الطبيعية، والهواء الطلق، والشواطئ الجميلة التي يفضلها المسافرون الكبار في السن خصوصاً.

  • Statue of Liberty (picture-alliance/imageBROKER/P. Wallner)

    الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

    الولايات المتحدة الأميركية

    وكانت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد آسيا للوجهات السياحية خارج أوروبا. من نيويورك إلى سان فرانسيسكو وشلالات نياغارا إلى غراند كانيون، حيث قضى حوالي 3 في المئة من السياح الألمان عطلتهم في عام 2018. آن تيرميش/ ريم ضوا.


مختارات

الأماكن الأكثر شعبية لدى السياح الألمان خلال 2018

حققت السياحة الألمانية رقما قياسيا في عام 2018. فقد سافر 60 بالمئة من الألمان في رحلات سياحية خلال العام الماضي. استطلاع جديد يكشف عن الوجهات التي يفضلها الألمان لقضاء عطلاتهم، سواء داخل ألمانيا أو خارجها. (13.02.2019)  

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