ميركل تعتزم عقد قمة خاصة لجذب العمالة المهاجرة الماهرة

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عزمها عقد قمة عن جذب العمالة المهاجرة الماهرة في كانون أول/ديسمبر المقبل. وقالت ميركل اليوم الثلاثاء(12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) خلال الملتقى الألماني لأرباب العمل في برلين إن الحكومة الألمانية تعتزم مناقشة هذا الأمر مع أرباب العمل والنقابات العمالية.

وذكرت ميركل أن القانون الخاص بجذب العمالة المهاجرة الماهرة "أمر جيد"، لكن يتعين أن يكون فعالا أيضا، موضحة أن هذه القضية تحتاج إلى تعاون بين غرف التجارة الخارجية ووزارة الخارجية الألمانية. وأشارت ميركل إلى إن غرف التجارة ستكون مختصة بالكفاءة المهنية، بينما ستختص الخارجية الألمانية بمنح التأشيرات، مضيفة أن الخارجية ستؤسس وحدة جديدة من أجل هذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أن قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في الأول من آذار/مارس المقبل. وحتى الآن يحتاج الحصول على تأشيرة عمل في ألمانيا فترات انتظار طويلة. وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) وافق على القانون في حزيران/يونيو الماضي. ويهدف القانون إلى جذب العمالة المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. وتشكو اتحادات اقتصادية في ألمانيا منذ فترة طويلة من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة.

يشار إلى أن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف أعلن أن سوق العمل الألماني لا يزال بحاجة للعمالة المتخصصة على الرغم من التراجع الاقتصادي. وأوضح المعهد اليوم الثلاثاء بمدينة نورنبرغ الألمانية أنه على الرغم من أن عدد الوظائف الشاغرة في ألمانيا انخفض خلال الربع الثالث بواقع 30 ألف وظيفة وبلغ 1.36 مليون وظيفة، فإن معدل الوظائف التي لا تزال شاغرة يزيد على العام الماضي بإجمالي 120 ألف وظيفة. وأضاف المعهد: "وحتى إذا كانت شركات كبرى مشهورة تقلل عدد الموظفين، فإن الطلب على موظفين لا يزال مستقرا لدى شركات صغيرة ومتوسطة". يشار إلى أن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل يفحص إجمالي المعروض من الوظائف في ألمانيا أربع مرات سنويا.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)