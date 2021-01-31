ميركل تعتزم إطلاق استراتيجية لإعادة فتح المدارس

لم تستبعد المستشارة أنغيلا ميركل احتمالية وضع استراتيجية طويلة الأمد لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية في ضوء انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت ميركل اليوم الاثنين (الثامن من فبراير/شباط 2021)، حسبما ذكرت مصادر مشاركة في محادثات عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم يعتزمون طرح هذه الاستراتيجية خلال المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء.

وأكدت ميركل ضرورة الاستمرار في خفض أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين، مناشدة توخي الحذر فيما يتعلق بالجدل حول تخفيف الإغلاق.

وقالت المستشارة إن موجة الإصابات قد انكسرت، لكن لا توجد ولاية في ألمانيا ينخفض فيها معدل الإصابات عن 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن هناك أيضا انخفاضا بطيئا للغاية في معدل الاستنساخ.

وأعربت ميركل عن قلقها بشأن سلالة كورونا المتحورة المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي وصلت إلى ألمانيا أيضا. يُذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، قامت بتقييد الدخول من جنوب أفريقيا.

ووفقا للمصادر، أشار وزير الصحة ينس شبان خلال الاجتماع إلى أن عدد أسرة العناية المركزة المشغولة في المشافي آخذ في الانخفاض، لكنه لا يزال فوق مستوى حرج.

مشاهدة الفيديو 01:57 شارك التعليم المنزلي في ألمانيا في ظل أزمة كورونا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oGez التعليم المنزلي في ألمانيا في ظل أزمة كورونا

وفي سياق متصل قررت المحكمة الإدارية في مدينة مانهايم غربي ألمانيا اليوم إلغاء تطبيق حظر التجول الليلي (من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا) الذي فرضته ولاية بادن فورتمبرغ بسبب جائحة كورونا. وسيسري الحظر للمرة الأخيرة ليلة الأربعاء/الخميس المقبلين.

ويمثل القرار نجاحا لدعوى مستعجلة قدمتها سيدة من مدينة توبينغن الواقعة في قلب ولاية بادن فورتمبرغ. واحتجت المحكمة بأن القاعدة التي فرضتها الولاية لم تستوف الشروط القانونية، مشيرةِ إلى أن قانون الحماية من العدوى يتيح فرض قيود على التجول فقط إذا أدى إهمالها إلى أضرار على مكافحة الوباء.

وأضافت المحكمة أن من الممكن التفكير في هذه القيود فقط إذا أدى التخلي عن قيود حظر التجول إلى تفاقم كبير في معدل الإصابات مع أخذ جميع التدابير الأخرى المتخذة في الاعتبار.

هـ.د/أ.ج (د ب أ)