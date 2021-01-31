 ميركل تعتزم إطلاق استراتيجية لإعادة فتح المدارس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.02.2021

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أخبار

ميركل تعتزم إطلاق استراتيجية لإعادة فتح المدارس

تفكر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطة طويلة المدى لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا. ويبدو أن هذا الأمر سيكون ضمن أولويات ميركل خلال مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات الأربعاء.

ميركل خلال محادثاتها الافتراضية مع مجموعة من المواطنين لتبادل الأفكار بخصوص التعامل مع جائحة كورونا

ميركل خلال محادثاتها الافتراضية مع مجموعة من المواطنين لتبادل الأفكار بخصوص التعامل مع جائحة كورونا

لم تستبعد المستشارة أنغيلا ميركل احتمالية وضع استراتيجية طويلة الأمد لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية في ضوء انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

مختارات

وقالت ميركل اليوم الاثنين (الثامن من فبراير/شباط 2021)، حسبما ذكرت مصادر مشاركة في محادثات عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنهم يعتزمون طرح هذه الاستراتيجية خلال المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء.

وأكدت ميركل ضرورة الاستمرار في خفض أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين، مناشدة توخي الحذر فيما يتعلق بالجدل حول تخفيف الإغلاق.

وقالت المستشارة إن موجة الإصابات قد انكسرت، لكن لا توجد ولاية في ألمانيا ينخفض فيها معدل الإصابات عن 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن هناك أيضا انخفاضا بطيئا للغاية في معدل الاستنساخ.

وأعربت ميركل عن قلقها بشأن سلالة كورونا المتحورة المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي وصلت إلى ألمانيا أيضا. يُذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، قامت بتقييد الدخول  من جنوب أفريقيا.

ووفقا للمصادر، أشار وزير الصحة ينس شبان خلال الاجتماع إلى أن عدد أسرة العناية المركزة المشغولة في المشافي آخذ في الانخفاض، لكنه لا يزال فوق مستوى حرج.

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التعليم المنزلي في ألمانيا في ظل أزمة كورونا

وفي سياق متصل قررت المحكمة الإدارية في مدينة مانهايم غربي ألمانيا اليوم إلغاء تطبيق حظر التجول الليلي (من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا) الذي فرضته ولاية بادن فورتمبرغ بسبب جائحة كورونا. وسيسري الحظر للمرة الأخيرة ليلة الأربعاء/الخميس المقبلين.

ويمثل القرار نجاحا لدعوى مستعجلة قدمتها سيدة من مدينة توبينغن الواقعة في قلب ولاية بادن فورتمبرغ. واحتجت المحكمة بأن القاعدة التي فرضتها الولاية لم تستوف الشروط القانونية، مشيرةِ إلى أن قانون الحماية من العدوى يتيح فرض قيود على التجول فقط إذا أدى إهمالها إلى أضرار على مكافحة الوباء.

وأضافت المحكمة أن من الممكن التفكير في هذه القيود فقط إذا أدى التخلي عن قيود حظر التجول إلى تفاقم كبير في معدل الإصابات مع أخذ جميع التدابير الأخرى المتخذة في الاعتبار.

هـ.د/أ.ج (د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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