 ميركل تعترف بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.12.2022

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ميركل تعترف بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأن الموافقة على بناء خط الغاز الألماني الروسي نورد-ستريم 2 لم يكن خطأ، في المقابل اعترفت السياسية المحافظة بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا خلال فترة حكمها.

ميركل مع بوتين في زيارة سابقة إلى روسيا

اعترفت ميركل بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا خلال فترة حكمها.

اعترفت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا خلال فترة حكمها.

مختارات

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية التي تصدر غدا الخميس (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2022)، قالت ميركل في إشارة إلى احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014: "كان علينا أن نرد على عدوانية روسيا بشكل أسرع".

وكانت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفقت آنذاك على تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة لنفقات الدفاع. وأعربت ميركل عن أسفها لأن ألمانيا لم تتمكن "من تحقيق هدف الـ 2% رغم الزيادة (في الميزانية)، ولأنني أيضا لم أحض على هذا الأمر كل يوم".

في المقابل، أعربت ميركل عن اعتقادها بأن الموافقة على بناء خط الغاز الألماني الروسي نورد-ستريم 2 لم يكن خطأ مشيرة إلى أن حظر المشروع كان من شأنه أن "يفاقم الأجواء مع روسيا بشكل خطير".

كما رأت ميركل أن الاعتماد الألماني على الغاز الروسي لا يرجع إلى هذا المشروع المشترك وحده، وقالت إن هذا الاعتماد يعود بالدرجة الأولى إلى قلة توريدات الغاز القادمة من النرويج وبريطانيا وهولندا.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

  • USA I Angela Merkel und Joe Biden in Washington

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    أشاد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بميركل قائلا إنها "صديقة عظيمة وصديقة شخصية له وللولايات المتحدة الأمريكية"، ووصفها بأنها امرأة "تاريخية". وخلافا لسلفه دونالد ترامب فإن علاقة ميركل ببايدن أفضل بكثير. رغم ذلك ظلت العلاقة هادئة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ميركل بأنها تتمتع "بروح الدعابة والبراغماتية الحكيمة"، مضيفا أنها "بوصلة أخلاقية لا هوادة فيها". ووجه أوباما الخطاب لميركل بالقول "سعيد جدا لأني أصبحت صديقا لك".

  • Brüssel Präsident des Europäischen Rates Charles Michel Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أثنى على ميركل ووجه لها خطابا مؤثرا جاء فيه: "أنت نصب تذكاري. المجلس الأوروبي بدون أنغيلا كروما بدون الفاتيكان أو باريس بدون برج إيفل. سنفتقد حكمتك، خاصة في الأوقات الصعبة".

  • Deutschland G20 Begrüßung der Teilnehmer durch Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق جان كلود يونكر هو من الشخصيات التي عملت لسنوات عن قرب مع ميركل. وجمعته بالمستشارة الألمانية عدة قمم أوروبية ودولية. ويقول عن ميركل: "أنا أقدرها كعمل فني كامل. لأنها تتكون من أجزاء كثيرة ... خلال 16 عامًا عملت الكثير على نحو صحيح ولم تقم بأي خطأ جوهري".

  • Belgien | EU Gipfeltreffen in Brüssel - Angela Merkel und Macron

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقرب شريك لميركل داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن ميركل لم تستجب للكثير من مطالب ماكرون لإدخال إصلاحات مالية في الاتحاد، إلا أن العلاقة بينهما لم تتأثر سلبا. وغرد ماكرن مخاطبا ميركل: "شكرًا لك عزيزتي أنغيلا على المعارك التي خضتها من أجل أوروبا".

  • UK Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يبقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الشريك الأكثر صعوبة لميركل خصوصا بسبب دوره في إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فجونسون جامل ميركل خلال زيارتها الوداعية إلى لندن. وشكر المستشارة على "التزامها التاريخي، ليس فقط من أجل العلاقات الألمانية البريطانية، ولكن للدبلوماسية في جميع أنحاء العالم".

  • Großbritannien | Antrittsbesuch Angela Merkel bei Tony Blair

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    لو كان الأمر بيد توني بلير لبقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن تعامل ميركل مع مفاوضات خروج لندن من الاتحاد: "كان إنجازا رائعا أن نحافظ على التماسك في أصعب مرحلة مرت بها أوروبا".

  • Türkei Istanbul Treffen Präsident Erdogan und Kanzlerin Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    علاقة ميركل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تكن سهلة. واجهتهما مشاكل عدة في عدة مجالات منها ملف حقوق الإنسان. غير أن أردوغان امتدح ميركل ووصفها بـ "الصديقة" و "المستشارة العزيزة" وبأنها "سياسية متمرسة لديها دائما مقاربة معقولة وموجهة نحو الحل".

  • China | Angela Merkel und Xi Jinping | Videokonferenz

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    في ولايتها الأولى والثانية كانت ميركل من بين المعجبين بصعود الصين. لكن الوضع تغير في نهاية منصبها كمستشارة حيث صارت أكثر تشككًا. وودعها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشريط فيديو وصفها فيه بـ "الصديقة القديمة للصين".

  • BG I Angela Merkel mit Tieren

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    تهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقييم ميركل. وسئل مؤخراً عما إذا كان سيفتقدها فكان رده: "كانت في السلطة لمدة 16 عامًا، وهو أمر رائع". وأضاف أنه كان بإمكانها الترشح مرة اخرى. والتقطت هذه الصورة للسياسيين عام 2007 عندما سمح بوتين بدخول كلبه رغم علمه أن ميركل تخشى الكلاب، الأمر الذي لم تظهره خلال اللقاء.

  • Dallas Ausstellung mit einem Gemälde von Angela Merkel

     كلمات وداع مؤثرة من قادة العالم للمستشارة ميركل

    يقضي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقت فراغه بشكل أساسي في الرسم. من بين اللوحات التي رسمها بريشته لوحة لأنغيلا ميركل التي زارته مرة في مزرعته في تكساس. وفي حديث لدويتشه فيله (DW) قال بوش الابن "أنغيلا ميركل شغلت منصبها المهم للغاية بإتقان وكرامة. لقد فعلت الأفضل لألمانيا، وهي فعلت ذلك على أساس المبادئ".


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