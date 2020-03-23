ميركل تعتبر إغلاق حسابات ترامب في مواقع التواصل "يطرح إشكالية"

انتقدت الحكومة الألمانية إغلاق شركة تويتر لحساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع تويتر، المنصة المحببة لترامب.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، خلال مؤتمر صحافي الاثنين (11 يناير/كانون الثاني 2021) إنه "من الممكن التدخل في حرية التعبير، لكن وفق الحدود التي وضعها المشرع، وليس بقرار من إدارة شركة"، مضيفا "لهذا السبب ترى المستشارة أن إغلاق حسابات الرئيس الأميركي على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، يطرح إشكالية". وأكد المتحدث أن "حرية التعبير حق جوهري له أهمية أساسية".

لكن رغم أن هذه المنصات لديها "مسؤولية كبيرة جدا ويجب ألا تبقى بدون تحرك" في مواجهة محتوى يتضمن حقدا أو عنفا، إلا أنه يعود إلى المشرع "تحديد إطار يحدد كيفية القيام بالتحاور عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأيد زايبرت جهود الشركات لإرفاق رسائل ترامب بملاحظات، لا سيما حول صحتها مضيفا أن "الأكاذيب والتحريض على العنف بالطبع تطرح إشكالية".

وعلق تويتر بشكل دائم الجمعة حساب ترامب بعد يومين من قيام أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول على مدى ساعات. كما علق فيسبوك وسناب شات أيضا حسابات ترامب لمدة غير محددة.

مشاهدة الفيديو 01:40 شارك تويتر يغلق حساب ترامب للأبد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3njiv تويتر يواصل "خنق" ترامب بإغلاق حسابه وحجب حسابات مقربين منه

وأثار إعلان تويتر ردود فعل سياسية متباينة. فقد اعتبر المفوض الأوروبي تييري بريتون أن والتهديد الذي يمكن أن تمثله شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية، على بقائها". وعبر عن شكوك كبيرة في ما إذا يحق لشركات تواصل اجتماعي وحدها وقف حسابات رئيس أميركي.

من جهته رأى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن "تنظيم العمالقة الرقميين لا يمكن أن تقوم به الأوليغارشية الرقمية نفسها".

وفي الولايات المتحدة، أثار حذف حسابات ترامب من الشبكات الرئيسية سخط المقربين من الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته. واتهم ترامب تويتر في بيان تم توزيعه على صحفيين في البيت الأبيض بالتآمر مع الديمقراطيين والعمل على إسكاته وإسكات مناصريه.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)