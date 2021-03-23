ميركل تعارض فرض "حظر عام" على تصدير لقاحات كورونا

عارضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فرض "حظر عام على تصدير" لقاحات كورونا التي يتم إنتاجها على اراضي الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021) في برلين عقب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات إن هناك العديد من التبعيات الدولية في إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى ضرورة وضع سلاسل التوريد في الاعتبار.

وذكرت المستشارة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي هو المنطقة التي تنطلق منها معظم الصادرات في الوقت الحالي. وأكدت المستشارة في والوقت ذاته تأييدها لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي "أظهرت بوضوح تام" أن العقود قد لا يتم الوفاء بها.

وأشارت ميركل إلى مشكلات مع لقاح "آسترازينيكا"، مضيفة أنه سيُجرى اتخاذ القرارات الخاصة بهذا اللقاح "بطريقة مسؤولة" والسعي لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية، مثلما فعلت المفوضية بالفعل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وفي مطلع هذا الأسبوع هددت فون دير لاين الشركة البريطانية-السويدية "أسترازينيكا" على وجه الخصوص بالتقليل من حضر الصادرات. وقلصت الشركة بشكل كبير عمليات التوريد إلى الاتحاد الأوروبي بقرار منفرد: فبدلاً من توريدها 120 مليون جرعة لقاح للاتحاد، ستورد 30 مليون جرعة فقط في الربع الأول و70 مليون بدلاً من 180 مليون جرعة في الربع الثاني.

وكانت بريطانيا قد أعربت عن ثقتها في قدرتها على تجنب حظر الصادرات من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق قال جونسون لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الاثنين: "بعد محادثات مع شركاء الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، أنا متأكد من أنهم لا يريدون أي عراقيل... أعتقد أن هذا مهم للغاية".

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها في الواقع لا تريد أي حظر تصدير أيضاً، مؤكدة في المقابل ضرورة أن يحصل الاتحاد على اللقاحات المطلوبة من الشركات المصنعة بشكل سريع وموثوق.

مشاهدة الفيديو 01:45 شارك مظاهرات معارضة لإجراءات الحد من كورونا في ألمانيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qwBz فيديو: مظاهرات في مدن ألمانية ضد اجراءات الإغلاق بسبب كورونا

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 10.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 216 ألفاً و165 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاماً وأربعة أشهر لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعاً. وفي سياق متصل، وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.68 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ. ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 75 ألفاً و9 حالات.

يُشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكانت المستشارة الألمانية قد أعلنت فجر الثلاثاء فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 ولغاية 5 نيسان/ أبريل المقبل، يشمل خصوصاً إغلاق غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسيّة، وذلك في إطار جهود مكافحة "الجائحة الجديدة" المتمثّلة بتفشّي نسخ متحوّرة من فيروس كوفيد-19.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب، د ب أ)