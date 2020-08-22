ميركل تطالب روسيا بتحديد هوية المسؤولين عن حالة نافالني

طالبت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل موسكو بإجراء تحقيق عن الاشتباه في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني وتحديد هوية المسؤولين عن ذلك وتقديمهم إلى المحاسبة.

وطالبت ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس في بيان مشترك اليوم الاثنين (24 آب/أغسطس 2020) السلطات الروسية بالكشف الشامل عن واقعة التسميم المحتمل لنافالني. وقالت ميركل وماس: "نظراً للدور البارز للسيد نافالني في المعارضة السياسية في روسيا، فإن السلطات هناك مدعوة بصورة ملحة لكشف ملابسات هذه الجريمة حتى آخرها وبشفافية كاملة"، وأضافا "ويجب تحديد المسؤولين وتقديمهم إلى المحاسبة". وتابعت ميركل وماس: "نأمل في إمكانية تعافي السيد نافالني تماماً وأمنياتنا الطيبة أيضاً لأسرته التي تمر باختبار صعب".

ولم يتضمن البيان اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك بعد إعلان فريق الأطباء في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين اليوم بأن نتائج الفحوص السريرية تشير إلى أن نافالني تعرض للتسميم، مشيراً إلى آن "آثار" التسمم قد تترك على المدى البعيد أثراً على جهازه العصبي، خلافاً لما ذكرته موسكو. وقال المستشفى في بيان إن نافالني البالغ من العمر 44 عاماً "في وحدة العناية المركزة ولا يزال في الغيبوبة الاصطناعية ... وحالته الصحية خطيرة، لكن حياته ليست في خطر".

وأضاف المستشفى وهو أحد أشهر المستشفيات في العالم، أن "النتائج السريرية تشير إلى تسمم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين. .. لم يتم بعد تحديد" السم ولكنه بدأ "بإجراء تحليل جديد واسع النطاق".

والمواد التي تحدث عنها المستشفى تُستخدم بجرعات خفيفة لعلاج مرض ألزهايمر ولكنها تصبح خطيرة لدى تناولها بجرعات كبيرة.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)