ميركل تصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"المأساة"

في ختام القمة الاستثنائية الأوروبية التي عقدت اليوم (الأحد 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في بروكسيل والتي صادق فيها الزعماء الأوروبيون على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل القاري، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن حزنها لهذا الحدث. وأوضحت قائلة "إنه يوم تاريخي يُثير مشاعر متناقضة (..) إنها مأساة أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد 45 عاما". وأوضحت أنها تحس بـ"الحزن" ولكن أيضا بنوع من الارتياح بع مخاض صعب من المفاوضات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد أظهر أن أوروبا بحاجة إلى الإصلاح مضيفا أن باريس ستلزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة وخصوصا فيما يتعلق بالبيئة مقابل تيسير فرص التجارة معها. وأضاف ماكرون أن خروج بلد شكك منذ وقت طويل في إمكانية اندماج أعمق بين دول الاتحاد الأوروبي ليس محل احتفاء أو حداد، بل هو خيار اتخذه البريطانيون بحرية.

من جهته، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا "حان الوقت لأن يتحمل كل شخص المسؤولية" في إشارة لوصول ساعة الفراق بين الجانبين. ووكل فرق فإن الحزن لم يكن بعيدا عن أجواء القمة الأوروبية اليوم في بروكسيل التي صادقت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد. وبهذا الصدد قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن هذا "يوم حزين" مضيفا أن خروج بريطانيا من الاتحاد "مأساة" وأمر قاس للطرفين.

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وأضاف كبير المفاوضين الأوروبيين "أعتقد أن الحكومة البريطانية ستنجح في الحصول على دعم البرلمان البريطاني" لكنه أحجم عن التعليق على ما قد يحدث إذا فشلت ماي في ذلك. وتابع "سأصوت لصالح هذا الاتفاق لأنه أفضل اتفاق متاح بالنسبة لبريطانيا". ووصف بارنييه الاتفاق بأنه أساس لعلاقات وثيقة في المستقبل قائلا "سنظل حلفاء وشركاء وأصدقاء".

وفي إشارة إلى مخاوف تلوح في الأفق، قالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي على تويتر بعد إقرار الاتفاق "تم إقرار اتفاق خروج بريطانيا لكن طريق عملية الخروج ما زال طويلا".

وأشاد مارك روته رئيس وزراء هولندا، أحد أقرب الشركاء التجاريين لبريطانيا، بأسلوب ماي في التعامل مع المفاوضات الصعبة معبرا عن ثقته في قدرتها على تمرير الاتفاق عبر البرلمان البريطاني. وقال "هذا أقصى ما يمكننا جميعا فعله" معبرا عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لن يقدم تنازلات أخرى.

والسؤال الأهم الذي يواجه الاتحاد الأوروبي الآن هو ما إذا كانت حكومة الأقلية المنقسمة بقيادة ماي ستتمكن خلال الأسابيع المقبلة من إدارة الدفة نحو إتمام الصفقة التي ستلزم لندن باتباع الكثير من قواعد الاتحاد حتى تحافظ على تيسير فرص التجارة رغم المعارضة الشديدة للصفقة داخل البرلمان البريطاني سواء من مؤيدي أو معارضي الخروج من الاتحاد.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق طالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 9 أب/ أغسطس 1961 رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 14 كانون الثاني/يناير 1963 الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق الأول من كانون الثاني/ يناير 1973 رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 5 حزيران/ يونيو 1975 رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 20 أيلول/سبتمبر 1988 وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 7 شباط/ فبراير 1992 ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 23 تموز/ يوليو 1993 توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 20 نيسان/ ابريل 2004 رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 23 كانون الثاني/ يناير 2013 رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 22 أيار/ مايو 2014 تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 7 أيار/ مايو 2015 فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 20 شباط/ فبراير 2016 أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 15 نيسان/ ابريل 2016 انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 23 حزيران/ يونيو 2016 صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 29 آذار/مارس 2017 رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

بريطانيا والإتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018. الكاتب: زمن البدري/م.س



وقالت رئيسة ليتوانيا إنه في حالة رفض البرلمان للعرض فإن هناك أربعة احتمالات من بينها إما إجراء استفتاء ثان في بريطانيا أو إجراء انتخابات جديدة ليحل رئيس وزراء جديد محل ماي أو العودة إلى بروكسل لمحاولة التفاوض من جديد بشأن العرض. والاحتمال الرابع الذي لم تذكره جريباوسكايتي هو ببساطة أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس / آذار دون اتفاق قانوني.

ويستعد الطرفان لسيناريو الخروج دون اتفاق رغم أن الاتحاد يشدد على أن بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر. ورغم صمود الجنيه الاسترليني بقوة منذ ظهور ملامح الاتفاق خلال الأيام العشرة الأخيرة إلا أن التوتر يخيم على الشركات والمستثمرين. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ورئيس القمة أمس السبت "لا أحد يملك أسبابا للشعور بالسعادة" عند إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد لكنه أضاف "الأصدقاء سيظلون أصدقاء حتى النهاية" في إشارة لمقولة المغني البريطاني الراحل الشهير فريدي ميركوري.

وفي رسالة مفتوحة إلى الأمة نشرت اليوم الأحد قالت ماي إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان. وقالت ماي في الرسالة "الاتفاق سيكون في مصلحتنا الوطنية... اتفاق يناسب البلد بأكمله والشعب كله سواء من صوتوا بالخروج أو بالبقاء".

ح.ز/م.س (د.ب.أ / أ.ف.ب)