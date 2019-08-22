 ميركل تصف التوصل لاتفاق جديد حول ″بريكست″ بـ″النبأ السار″ | سياسة واقتصاد | DW | 17.10.2019

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سياسة واقتصاد

ميركل تصف التوصل لاتفاق جديد حول "بريكست" بـ"النبأ السار"

ردود فعل مرحبة خرجت من ألمانيا تشيد بالتوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي عواصم أوروبية أخرى ساد جو من الرضا، بيد أن أصواتا معارضة منتقدة خرجت في لندن وإيرلندا الشمالية.

Belgien Brüssel EU Gipfel | Angela Merkel (Getty Images/AFP/A. Oikonomou)

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رضاها عن التقدم الذي حدث في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت ميركل اليوم الخميس (17 تشرين الأول/أكتوبر 2019) قبل القمة الأوروبية في بروكسل: "إنه نبأ سار"، لافتة إلى أن الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها تفتح إمكانية الحفاظ على سلامة السوق الأوروبية الموحدة. 

ومن جانبه، وصف وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الاتفاق بأنه "بصيص ضوء في نهاية النفق". وقال ألتماير اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إن مثل هذه الاتفاقية تفتح فرصة بإمكانية الحد من التأثيرات السلبية التي يتم التخوف منها بسبب البريكست بالنسبة للاقتصاد الألماني أيضاً. ولكن الوزير الاتحادي أشار إلى أنه لايزال  يتعين موافقة البرلمان البريطاني أولاً.

حونسون يناشد النواب إنجاز المسألة

وبدوره، ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان البريطاني دعم الاتفاق الجديد. وقال جونسون في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "لدي أمل كبير الآن... أن يجتمع زملائي (النواب) في وستمنستر للانتهاء من مسألة بريكست وإنجاز هذا الاتفاق الممتاز، وإتمام الانسحاب دون مزيد من التأجيلات".

مختارات

ولايزال يتعين إقرار الاتفاق في البرلمانين البريطاني والأوروبي. ويتطلب تمريره في بريطانيا بشكل خاص أصوات "الحزب الديموقراطي الوحدوي" الصغير الإيرلندي الشمالي الذي أعلن الخميس رفضه للاتفاق الجديد.

ومن جهته، دعا زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيريمي كوربن النواب إلى رفض الاتفاق. وقال كوربن في بيان إن الاتفاق "لن يجمع البلد معًا ويجب رفضه". وأضاف أن "أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام".

"عادل ومتوازن"

ويحظى جونسون بدعم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي قال وهو واقف إلى جوار رئيس الوزراء البريطاني، إن هذا الاتفاق "يعني أنه لا توجد حاجة لأي نوع من إطالة الأمد". وأضاف يونكر: "أتطلع لمواصلة محادثاتي مع بوريس.. لأننا سنبدأ مفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية بعد إقرار هذا الاتفاق... سنبدأ مناقشاتنا في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر".

ومن جانبه، وصف كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الاتفاق بأنه "عادل ومعقول" و"يتفق مع مبادئنا"، وقال إن جونسون بدا واثقاً خلال مكالمته مع يونكر من الحصول على تأييد البرلمان.

وبدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "واثق بدرجة معقولة" من موافقة النواب البريطانيين على الاتفاق.

أ.ح/خ.س(د ب أ، ا ف ب)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


مختارات

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

بريطانيا أعرق ديمقراطية بلا منازع. يعود تاريخ ولادة برلمانها إلى عام 1264. الجدل الحاد والنقاش المحتدم حول خروج البلد من الاتحاد الأوروبي دلل على رسوخ قدم الديمقراطية وعلو كعبها، ولكن ليس من دون دراما. (07.09.2019)  

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