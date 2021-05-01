ميركل تشيد بالعاملين في بلادها على أداء واجباتهم رغم الجائحة

وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الشكر إلى العديد من العمال في بلادها على أداء واجبهم في ظل ظروف أزمة كورونا الصعبة، ففي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، وجهت ميركل اليوم السبت (الأول من مايو/ أيار 2021) الشكر " بالتحديد إلى هذه المهن التي لم تحظ بهذا القدر من الاهتمام، والتي أبقت على حالة الحركة في البلاد".

وبمناسبة اليوم العالمي للعمال أوضحت ميركل أنه بدون العاملين في محلات السوبر ماركت وبدون سائقي الشاحنات "ما كان لنا أن نطمئن إلى توافر الإمدادات المعتادة من المواد الغذائية". وأضافت المستشارة الألمانية أنه في حال تعذر قيام العاملين بمهام عملهم من المنزل، فإن أرباب العمل ملزمون بأن يوفروا لهم إجراء اختبار للكشف عن كورونا مرتين أسبوعياً. وقالت موجهة كلامها للعاملين: "أرجوكم بصورة ملحة أن تستفيدوا من هذا العرض من أجل سلامتكم الشخصية ولأنها في مصلحتنا جميعا أن يتم اكتشاف العدوى مبكراً".

"مساعدة هائلة"

وفي إشارة إلى كثرة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل، قالت ميركل: "أدرك مدى الإجهاد الذي يمكن أن يحدث عندما تصبح طاولة الطعام على مدار شهور مكتباً للعمل ومكاناً للأطفال لأداء واجباتهم المنزلية"، لكنها رأت أن العمل من المنزل يقدم "مساعدة هائلة" في مواجهة انتشار الفيروس. وأضافت أن العمل من المنزل "يمنع يومياً رحلات العمل عبر مترو الأنفاق أو الحافلات ويقلص المخالطات وفرص حدوث العدوى".

انكماش اقتصادي

كما وجهت المستشارة ميركل الشكر أيضاً بمناسبة عيد العمال لمجالس العاملين والنقابات للجهود المبذولة من أجل توفير ظروف عمل جيدة وأجور عادلة، ورأت أن الشركاء الاجتماعيين أثبتوا أنفسهم في هذه الفترة الصعبة كما حدث من قبل إبان الأزمة المالية.

وبالنظر إلى الانكماش الاقتصادي في ظل الجائحة، أوضحت ميركل أن الحكومة الألمانية استعانت بمليارات اليورو لزيادة إمكانية تقليص أوقات الدوام للعاملين وإطالة أمد صرف بدلاته، "وهذه أموال تم استثمارها بشكل جيد"، لافتة إلى أن هذه الخطوة ساعدت الشركات على الاحتفاظ بعامليها "وهكذا يمكنها البدء مرة أخرى عندما ينتعش الاقتصاد وهو ما نتوقع حدوثه في هذا العام".

من جانب آخر تستعد الشرطة الألمانية لمتابعة المسيرة الرئيسية التي ينظمها اتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) بمناسبة عيد العمال، والتي ستقام هذا العام في هامبورغ. كما تستعد الشرطة لمواجهة مظاهرات أخرى في العديد من الأماكن بأنحاء البلاد.

وتتركز استعدادات الشرطة اليوم مجدداً على العاصمة برلين حيث من المحتمل نشر نحو 5000 من عناصر الشرطة لتأمين المظاهرات. وفي هذا السياق قالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك، إنها تتوقع مهمة شاقة ذات متطلبات كثيرة. كما يتعين على الشرطة في هامبورغ أيضاً الاستعداد لمواجهة العديد من التجمعات التي كان تم الإعلان عنها.

وتشعر نقابة الشرطة بالقلق حيال مظاهرات عيد العمال هذا العام بالنظر إلى وضع جائحة كورونا في البلاد. وقال الرئيس التنفيذي للنقابة، يورغ راديك، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة اليوم: "خطر العدوى في هذه المهام يمثل عبئا إضافيا لعناصر الشرطة".

ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب)