ميركل تشيد بالعاملين في بلادها على أداء واجباتهم رغم الجائحة

وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الشكر إلى العديد من العمال في بلادها على أداء واجبهم في ظل ظروف أزمة كورونا الصعبة، ففي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، وجهت ميركل اليوم السبت (الأول من مايو/ أيار 2021) الشكر " بالتحديد إلى هذه المهن التي لم تحظ بهذا القدر من الاهتمام، والتي أبقت على حالة الحركة في البلاد".
وبمناسبة اليوم العالمي للعمال أوضحت ميركل أنه بدون العاملين في محلات السوبر ماركت وبدون سائقي الشاحنات "ما كان لنا أن نطمئن إلى توافر الإمدادات المعتادة من المواد الغذائية". وأضافت المستشارة الألمانية أنه في حال تعذر قيام العاملين بمهام عملهم من المنزل، فإن أرباب العمل ملزمون بأن يوفروا لهم إجراء اختبار للكشف عن كورونا مرتين أسبوعياً. وقالت موجهة كلامها للعاملين: "أرجوكم بصورة ملحة أن تستفيدوا من هذا العرض من أجل سلامتكم الشخصية ولأنها في مصلحتنا جميعا أن يتم اكتشاف العدوى مبكراً".
"مساعدة هائلة"
وفي إشارة إلى كثرة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل، قالت ميركل: "أدرك مدى الإجهاد الذي يمكن أن يحدث عندما تصبح طاولة الطعام على مدار شهور مكتباً للعمل ومكاناً للأطفال لأداء واجباتهم المنزلية"، لكنها رأت أن العمل من المنزل يقدم "مساعدة هائلة" في مواجهة انتشار الفيروس. وأضافت أن العمل من المنزل "يمنع يومياً رحلات العمل عبر مترو الأنفاق أو الحافلات ويقلص المخالطات وفرص حدوث العدوى".
انكماش اقتصادي
كما وجهت المستشارة ميركل الشكر أيضاً بمناسبة عيد العمال لمجالس العاملين والنقابات للجهود المبذولة من أجل توفير ظروف عمل جيدة وأجور عادلة، ورأت أن الشركاء الاجتماعيين أثبتوا أنفسهم في هذه الفترة الصعبة كما حدث من قبل إبان الأزمة المالية.
وبالنظر إلى الانكماش الاقتصادي في ظل الجائحة، أوضحت ميركل أن الحكومة الألمانية استعانت بمليارات اليورو لزيادة إمكانية تقليص أوقات الدوام للعاملين وإطالة أمد صرف بدلاته، "وهذه أموال تم استثمارها بشكل جيد"، لافتة إلى أن هذه الخطوة ساعدت الشركات على الاحتفاظ بعامليها "وهكذا يمكنها البدء مرة أخرى عندما ينتعش الاقتصاد وهو ما نتوقع حدوثه في هذا العام".
من جانب آخر تستعد الشرطة الألمانية لمتابعة المسيرة الرئيسية التي ينظمها اتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) بمناسبة عيد العمال، والتي ستقام هذا العام في هامبورغ. كما تستعد الشرطة لمواجهة مظاهرات أخرى في العديد من الأماكن بأنحاء البلاد.
وتتركز استعدادات الشرطة اليوم مجدداً على العاصمة برلين حيث من المحتمل نشر نحو 5000 من عناصر الشرطة لتأمين المظاهرات. وفي هذا السياق قالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك، إنها تتوقع مهمة شاقة ذات متطلبات كثيرة. كما يتعين على الشرطة في هامبورغ أيضاً الاستعداد لمواجهة العديد من التجمعات التي كان تم الإعلان عنها.
وتشعر نقابة الشرطة بالقلق حيال مظاهرات عيد العمال هذا العام بالنظر إلى وضع جائحة كورونا في البلاد. وقال الرئيس التنفيذي للنقابة، يورغ راديك، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة اليوم: "خطر العدوى في هذه المهام يمثل عبئا إضافيا لعناصر الشرطة".
ع.غ/ م.س (د ب أ، آ ف ب)
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
يوم عطلة متعدد المعاني
يعتبر الأول من مايو/ أيار مناسبة ليطالب العمال بحقوقهم، لكن هناك مجموعات تستغله للشغب والتخريب. والصورة من مظاهرة سلمية لليسار في برلين بحي كرويتسبرغ.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
مظاهرة في معقل الرأسمالية
يعود تاريخ عيد العمال إلى عام 1886 حيث نادت الحركة العمالية إلى أول إضراب عام في الولايات المتحدة الأمريكية والاحتجاج للمطالبة بثماني ساعات عمل يومية بدل 14 ساعة، وأثناء الاحتجاجات قتل العديد من المتظاهرين. وبعد أربع سنوات أي عام 1890 تظاهر الملايين حول العالم في الأول من مايو/ أيار.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
يوم عطلة بمناسبة أخرى
تحتفل الحركة العمالية حول العالم بالأول من مايو/ أيار كعيد للعمال منذ أواخر القرن التاسع عشر، في ألمانيا أيضا كان العمال ينزلون إلى الشوارع في هذا اليوم، ولكنه لم يكن يوم عطلة رسمية. مع استيلاء النازية على السلطة في ألمانيا عام 1933 أعلن هتلر هذا اليوم عطلة رسمية وأطلق عليه اسم "عيد العمل القومي" وبدأ الحزب النازي بتنظيم مظاهرات ضخمة.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
نهاية النقابات
بعد يوم واحد فقط ظهرت حقيقة نوايا هتلر ومخططاته، ففي الثاني من مايو/ أيار 1933 تم الهجوم على مكاتب النقابات واعتقال قادتها ونشطائها وإيداعهم السجن أو نقلهم إلى معسكرات الاعتقال. وفي العام التالي لم يعد هذا اليوم عيدا للعمال وإنما أصبخ "العيد القومي للشعب الألماني" وتم القضاء على النقابات التي كانت مناهضة للنازية.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
عودة المظاهرات العمالية
بعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم ألمانيا، أعلن الحلفاء عام 1946 الأول من مايو/ أيار عطلة رسمية في غربي ألمانيا لكن التجمعات والمظاهرات العمالية كانت محدودة. في ألمانيا الشرقية وباقي الدول الشيوعية كان الوضع مختلفا، حيث عادت الاحتفالات والمظاهرات الضخمة. وفي عروض واحتفالات الأول من مايو/ أيار كان يتم التذكير والإشادة بالحركة العمالية وتقاليدها.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
مشاركة إلزامية
المشاركة في مظاهرات واحتفالات عيد العمال لم تكن اختيارية تماما في الاتحاد السوفياتي السابق وباقي الدول الشيوعية كما في ألمانيا الشرقية. فالسير ضمن موكب المظاهرة والمرور من أمام منصة القادة وكبار المسؤولين كان إلزاميا بالإضافة إلى تزيين البيوت بالرايات، رغم أن كثيرين كانوا يودون الراحة وقضاء هذا اليوم بهدوء.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
الاحتجاج ضد الحرب
يعتبر عيد العمال منذ عام 1920 يوم عطلة رسمية. لكن مع مرور السنوات لم تعد المظاهرات مقتصرة على الحركة العمالية ومطالبها، فالطلاب والحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام 1968 في فرنسا استغلت الأول من مايو/ أيار للاحتجاج ضد حرب فيتنام.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
إصلاح النظام التعليمي
في ألمانيا أيضا أصبحت المطالب في مظاهرات عيد العمال لا تقتصر على حقوق ومطالب العمال، فالمظاهرات التي نظمتها النقابات عام 1978 في مدينة درتموند كانت تطالب بإصلاح النظام التعليمي بحيث يستطيع أبناء الطبقة العاملة أيضا دخول مدارس تؤهلهم للحصول على شهادة الثانوية العامة والدراسة بالجامعة فيما بعد.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
التضامن.. التنوع.. العدالة
لا تزال المظاهرات والتجمعات الاحتجاجبة العمالية أمرا معتادا في ألمانيا. واحتفالات هذا العام (2018) التي نظمها اتحاد النقابات في عيد العمال، كان شعارها "التضامن.. التنوع.. العدالة". وينظم اتحاد النقابات منذ عام 1949 نشاطات وفعاليات عيد العمال في ألمانيا.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
عنف وتخريب
إلى جانب التجمعات والمظاهرات التقليدية التي تنظمها النقابات في الأول من مايو/ أيار، هناك احتجاجات أخرى مختلفة تنظمها "الكتلة السوداء Black Bloc" للمتطرفين اليساريين واليمينيين. وتتخلل هذه الاحتجاجات أعمال شغب وتخريب وإصابات واشتباكات مع الشرطة، كما في الصورة. وبالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم مظاهرات سلمية مناهضة للنازية الجديدة.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
الاحتجاج عاريا
في الأول من مايو/ أيار عام 2017 تم الاحتجاجات في فرنسا ضد مارين لوبين، مرشحة اليمين المتطرف وحزبها الجبهة الوطنية. فقد عبرت ناشطات من حركة "فيمين" النسائية، عن احتجاجهن ضد لوبين بتشبيهها بالنازيين من خلال إشارت كان يستخدمها النازيون. وقد شارك في الاحتجاجات ضد لوبين وحزبها حوالي 30 ألف شخص.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
انقسام الروس في عيد العمال
مع انهيار الاتحاد السوفياتي انتهت الاحتفالات الضخمة أيضا بعيد العمال. لكن بعد عام 2000 عادت المظاهرات والاحتفالات بهذا اليوم وخاصة تلك المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه، لكن معارضوه أيضا ينضمون مظاهرات مناهضة له ولحكومته.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
احتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي
فنزويلا أيضا تشهد مظاهرات مناهضة للحكومة في عيد العمال، حيث نظمت المعارضة العام الماضي احتجاجات في كل أنحاء البلاد ضد الرئيس مادورو، الذي جرد البرلمان من سلطاته، حيث كانت المعارضة تسيطر عليه، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار عقوبات ضد فنزويلا.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
احتفالات ومهرجانات
يعد عيد العمال بالنسبة للكثيرين في ألمانيا يوم عطلة سعيدة يقضونها مع الأصدقاء والعائلة. ومن هذا المنطلق تنظم العديد من الاحتفالات الجماهيرية والمهرجانات، مثل "My fest" الذي ينظم كل سنة في برلين منذ عام 2003، ويأتي تنظيم هذا المهرجان ردا على الاحتجاجات الغاضبة التي تتخللها أعمال عنف وتخريب. إعداد: شتيفاني هوبنر/ ع,ج.