ميركل تشدد في منتدىDW على التوازن بين الحرية الرقمية والحقوق الأساسية

انطلقت فعاليات منتدى DW الإعلامالعالمي (GMF) الذي تنظمه سنويا مؤسسة دويتشه فيله، بخطاب وجهته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لـ 4.000 مشارك في دورة هذا العالم ينحدرون من 160 بلدا. وقالت المستشارة "إن العالم الافتراضي لا يعرف حدودا حيث يلتقي الناس من مختلف البلدان والثقافات، ما وفر الفرص لكل شخص لتوسيع آفاقه الشخصية. وتشارك في المنتدى، الذي يبلغ عليه هذا العام الطابع الافتراضي بسبب وباء كورونا، شخصيات سياسية وخبراء دوليون من ألمانيا ومن غيرها.
واستطردت المستشارة ميركل بالقول "إن الإنترنت منح العديد من الناس فرصة المشاركة في النقاش العام وجعل بالتالي مصالحهم وقناعاتهم مسموعة على نطاق واسع". ومع ذلك، فإن حرية التعبير الرقمي تصطدم هناك بحدودها "حين تنتهك الحريات والحقوق الأساسية للآخرين". ومن المهم دائمًا الحفاظ على التوازن ومعرفة أين تسير هذه الحدود بالضبط ..في المجتمعات الديمقراطية المنفتحة على التطورات الجديدة، علينا أن نزن بعناية مرارًا وتكرارًا ما تعنيه لنا الحرية بشكل ملموس وكيف يمكننا حماية الحقوق الأساسية". المستشارة ميركل أكدت أن التوازن بين حماية الحقوق الشخصية من ناحية والإبداع القائم على المساحات الحرة لنقل المعلومات "أبعد ما يكون عن السهولة".
المدير العام لمؤسسة DW بيتر ليمبورغ، رحب بالمشاركين في منتدى عام 2021 وقال "يجب أن تصبح الصحافةأكثر تنوعًا. هذا ينطبق على العروض الإعلامية وصانعيها. وهذا يعني عمليا أيضًا جلب المزيد من الأصوات من دول الجنوب الكبير للمشاركة في تنوع الخطاب. بعد الوباء، يجب أن نتعامل بشكل مكثف مع الصحافة الموجهة نحو الخدمات وإيجاد الحلول لأن هذا ما ينتظروه منا متابعونا في جميع أنحاء العالم من".
أما أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا ومرشح الحزب الديمقراطي المسيحي لمنصب المستشارية، فأوضح في مقر دويتشه فيله في بون أن جائحة كورونا "تحتاج إلى أجوبة عالمية". واستطرد أنه في ظل سيل المعلومات والمعلومات المضللة حول الأزمة الصحية العالمية، من المهم بشكل خاص "أن يتصدى الصحفيون المستقلون والاستقصائيون بشكل حازم لهذا الأمر بدحض الأخبار الكاذبة والكشف عن الأخبار الكاذبة، وبالتالي "تقديم التوجيه" اللازم، وفقا للاشيت.
منتدى DW العالمي للإعلام هو الملتقى الدولي الوحيد في ألمانيا الذي يستقطب الإعلاميين من جميع أنحاء العالم. وتنظم مؤسسة دويتشه فيله هذا المنتدى بالمشاركة مع وزارة الخارجية الألمانية، وولاية شمال الراين وستفاليا ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية. المنتدى فرصة فريدة للإعلاميين لإجراء حوارات متعددة التخصصات مع صناع الرأي من مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا الملحة في عصرنا. المنتدى هذا العام اختار موضوع "التشويش والإبداع"، فيما تتاح المشاركة الافتراضية مجانية بالتسجيل عبر الرابط الالكتروني التالي gmf.dw.com وبعدها يُتاح رابط البث المباشر.
ح.ز/ ا.ف (DW)
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الكاتب: سمر كرم