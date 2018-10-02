 ميركل تشارك في المشاورات الحكومية الألمانية-الإسرائيلية في القدس | أخبار | DW | 03.10.2018

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أخبار

ميركل تشارك في المشاورات الحكومية الألمانية-الإسرائيلية في القدس

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برفقة عدد كبير من وزرائها اليوم إلى إسرائيل لإجراء مشاورات حكومية. ومن المقرر أن تشمل المشاورات، التي ستجرى الخميس، كافة القطاعات الوزارية بين البلدين.

Israels Ministerpräsident Netanjahu bei Kanzlerin Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeller)

صورة من الأرشيف

ستتركز المشاورات الحكومية الألمانية الإسرائيلية هذا العام على قضايا متعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية إلى جانب قضايا إقليمية. وستشارك المستشارة أنغيلا ميركل يوم غد (الخميس الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2018). ومن أبرز نقاط الخلاف التي سيجرى التطرق لها خلال المشاورات، الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة على نحو منفرد بترحيب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويتهم نتنياهو ميركل بانتهاج سياسة ناعمة تجاه إيران.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تسعى مع دول أوروبية أخرى لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015. ومن المنتظر أن تتطرق المشاورات أيضا إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية المثيرة للجدل في المناطق الفلسطينية. ويحث الاتحاد الأوروبي وألمانيا باستمرار على إجراء محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بغرض الوصول إلى حل الدولتين.

ومن المتوقع أن يعرب الجانب الإسرائيلي خلال المشاورات عن قلقه إزاء تزايد معاداة السامية في ألمانيا. تجدر الإشارة إلى أن هذه سابع مشاورات تجرى بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية منذ بداية عام 2008 ومنذ مطلع عام 2017 أرجأت ميركل المشاورات الحكومية مع إسرائيل لأجل غير مسمى احتجاجا على ما يبدو على سياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

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ومن المقرر أن تحصل ميركل خلال زيارتها لإسرائيل على الدكتوراه الفخرية من جامعة حيفا. وتشيد الجامعة بأسلوب القيادة الذي تنتهجه المستشارة، والذي يقوم على المساواة والحرية وحقوق الإنسان.

من جانبه، أعرب السفير الإسرائيلي في برلين جيرمي يسسخروف عن قلقه إزاء العنف المعادي للسامية في ألمانيا. وقال "كل واقعة أو نشاط أو هجوم ذي خلفية معادية للسامية يثير قلقنا"، مستشهدا على ذلك بالهجوم على مطعم يهودي خلال أحداث الشغب اليمينية المتطرفة في مدينة كمنيتس الألمانية. وأضاف يسسخروف: "معاداة السامية أمر مذموم بالنسبة لنا أيا كان مصدره- من اليسار أو اليمين أو من أي توجه سياسي آخر، أو من أوروبيين أو مهاجرين". وفي المقابل أعرب يسسخروف عن رضاه بإدانة الحكومة الألمانية للاعتداءات المعادية للسامية، وقال "إنها ليست مجرد مشكلة تخص اليهود أو الإسرائيليين، بل المجتمع الألماني بأكمله. لذلك يتعين على المجتمع الألماني التصدي لها ككل".

ح.ز/ س.ك (د.ب.أ)

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    الكاتب: إسماعيل عزام


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