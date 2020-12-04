 ميركل تريد البت بإجراءات كورونا الإضافية قبل عيد الميلاد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.12.2020

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أخبار

ميركل تريد البت بإجراءات كورونا الإضافية قبل عيد الميلاد

بدأت بعض الولايات الألمانية في اتخاذ إجراءات إضافية للحد من أرقام الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا. المستشارة الألمانية امتدحت هذا النهج، ودعت للبت بهذا الموضوع قبل عيد الميلاد.

المستشارة ميركل في اجتماع مع رؤساء الولايات عبر تقنية الفيديو

ميركل تمتدح بدء بعض الولايات الألمانية اتخاذ إجراءات إضافية للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن من الضروري البت في تدابير إضافية لمكافحة كورونا قبل عيد الميلاد، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات. جاء ذلك وفقا لما نقله عنها مشاركون في جلسة عبر الفيديو للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.

مختارات

اتخذت ولاية بافاريا الألمانية قرارا خاصا بها يتمثل بإلغاء تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة في جميع أنحاء ألمانيا لمكافحة كورونا الذي كان مخططا له لليلة رأس السنة. ولم تكتف الولاية بذلك بل أعلنت حالة الكوارث مجددا.

وسط السباق العالمي بين الدول المتقدمة لتأمين لقاحات كورونا لمواطنيها، يحذر خبراء من إهمال الدول الفقيرة، مشيرين إلى ضرورة توفير لقاحات أخرى رخيصة الثمن ولا تتطلب درجات حرارة منخفضة جداً لحفظها.

وقالت ميركل إنه يجري الحديث إليها في الوقت الراهن، بشكل زائد عن الحد، عن أكشاك بيع النبيذ الساخن، فيما يجري الحديث إليها بصورة أقل من اللازم عن الممرضين وأطقم الرعاية الذين يضطرون للعمل تحت ضغط وبجهد كبير في وحدات الرعاية المركزة وفي دور الرعاية الصحية.

ورأت ميركل أن التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن لم تؤد إلى تقليل عدد الإصابات الثابت عند مستوى عال، وقالت إن هذا يعني أنه لا يمكن تجاوز الشتاء بدون اتخاذ تدابير إضافية، وطالبت بإجراء النقاش في الوقت الراهن حول ما يجب أن يتم فعله وكيفيته ومكانه.

ونوهت المستشارة إلى أنه لابد من البت في هذه الأمور قبل عيد الميلاد، وحذرت من التسليم لمبدأ الأمل في انخفاض أعداد الإصابات التي عاودت الارتفاع منذ بضعة أيام. وأعلنت ميركل اعتزامها التشاور مع رؤساء حكومات الولايات في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التدابير دائما ما تجد قبولا عندما تبت فيها الحكومة الاتحادية والولايات معا، وأشادت ميركل بالخطوات التي اتخذتها ولاية بافاريا، قائلة إنها جاءت في الاتجاه الصحيح.

ف.ي/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

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    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

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    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

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    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


 

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