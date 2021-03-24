 ميركل ترفض طرح الثقة في سياستها الخاصة بكورونا أمام البرلمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2021

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ميركل ترفض طرح الثقة في سياستها الخاصة بكورونا أمام البرلمان

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها طرح الثقة في سياستها أمام البرلمان، كما طالبت المعارضة. وأثار تشديد القيود الصحية في ألمانيا خلال عطلة عيد الفصح انتقادات، أقرت ميركل بعدها بأنها ارتكبت "خطأ" وطلبت "الصفح".

ميركل أكدت انها تحظى بدعم الحكومة والبرلمان

ميركل أكدت انها تحظى بدعم الحكومة والبرلمان

رفضت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء (24 مارس/ آذار 2021) طرح الثقة في سياستها أمام البرلمان، كما طالبت المعارضة. وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD)، قالت ميركل: "هذا ليس ضروريا، ولن أفعل ذلك"، مضيفة أنها طلبت من الألمان اليوم الصفح على أي خطأ، "واعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الواجب فعله، وبخلاف هذا فأنا أحظى بدعم الحكومة برمتها والبرلمان أيضا".

مختارات

أقرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها ارتكبت "خطأ" بقرارها تشديد إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدة التخلي عن هذا المشروع الذي أثار انتقادات كثيرة.

يبدو أن ألمانيا تتجه إلى تشديد إجراءات مواجهة جائحة كورونا وتمديدها، وهو ما تدعو إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ويؤيدها في ذلك العديد من السياسيين. وستجري ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الثلاثاء المقبل.

واقترح الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) وحزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار على ميركل مساء أمس الثلاثاء طرح الثقة في سياستها ومراجعة ما إذا كانت هذه السياسة لا تزال تحظى بأغلبية داخل البرلمان، وذلك بعد التراجع عن قرار تشديد الإغلاق خلال عطلة عيد القيامة، أو ما يعرف باسم "راحة عيد القيامة".

كان الهدف من "راحة عيد القيامة" تقليص قوي للحياة الاقتصادية العامة والخاصة منذ بداية يوم الخميس وحتى يوم عيد الفصح وذلك نظرا للموجة الثالثة من جائحة كورونا، لتقليل مخاطر العدوى.

وناشدت ميركل مواطنيهاالبقاء بقدر الإمكان في بيوتهم، حتى من دون المرسوم الحكومي الخاص براحة عيد القيامة وقالت: "هذا رجاء، أدرك أن الكثير من المواطنين سوف يستجيبون له".

ووصفت ميركل مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات أول أمس الاثنين بأنها كانت "الجهة المناسبة" لإصدار القرارات المتعلقة بجائحة كورونا. وذكرت أن قانون الحماية من العدوى صمم بشكل يجعل الولايات مسؤولة عن المراسيم التي ستصدر بشأن التدابير الخاصة، "ومن المنطقي الاتفاق على أشياء مشتركة بعينها، حتى لا تتحول ألمانيا إلى سجادة مليئة بالرقع".

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا)

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ميركل تطلب الصفح ... ماذا بعد؟

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