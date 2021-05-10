ميركل تدين مظاهرات معادية للسامية وسفير إسرائيل يطالب بحماية اليهود

طالب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيريمي يسخاروف، السلطات الألمانية بحماية الجاليات اليهودية من الهجمات المعادية للسامية.
وقال يسخاروف في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة (14 مايو/أيار 2021): "أحث السلطات الألمانية على بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة جاليتنا هنا"، معرباً عن قلق الحكومة الإسرائيلية من حوادث معادية للسامية، مشيراً إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ليس له علاقة بالجالية اليهودية في ألمانيا.
وذكر السفير أنه لا يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلية سبباً لاتساع الصراع في الشرق الأوسط، وقال: "هناك نقاط خلاف متنوعة بين الإسرائيليين وحماس. لكن لا يمكن إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل ثم ربط ذلك بسياسة الاستيطان. يمكن بالطبع مناقشة سياسة الاستيطان في حوار سياسي جاد. لكن إطلاق 2000 صاروخ ليس حجة في نقاش".
كانت الشرطة الألمانية قد ذكرت أنه تم رصد حوادث حرق أعلام إسرائيلية أمام معبدين يهوديين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية مساء الثلاثاء.
وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 13 مشتبهاً به في مدينة مونستر، بينما قبضت على ثلاثة مشتبه بهم آخرين في مدينة بون.
وبحسب البيانات، أبلغ العديد من الشهود في مونستر الشرطة عبر مكالمات استغاثة بأن "مجموعة مكونة من نحو 15 فرداً ويبدون من العرب" متوقفة أمام المعبد ويصيحون بصوت مرتفع وأحرقوا علماً إسرائيلياً.
ميركل تدين الاعتداءات
وأدانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة الهجمات والمظاهرات المعادية للسامية في ألمانيا. وقالت ميركل اليوم الجمعة من خلال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت إن الحكومة الألمانية تحترم الحق في التظاهر، مشيراً إلى أن ألمانيا "لن تتسامح" مع أي تعبير "معادٍ للسامية" على أراضيها، بعد تجاوزات في مسيرات مرتبطة بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال سايبرت إن "أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الاحتجاجات للتعبير عن كراهيتهم لليهود ينتهكون حقهم في التظاهر"، وأن "ديمقراطيتنا لن تتسامح مع الاحتجاجات المعادية للسامية".
أوضح زايبرت أن انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية في نزاع الشرق الأوسط "لا يمكن أن يبرر أبدًا اتخاذ إجراءات ضد المواطنين اليهود والمؤسسات اليهودية.. أولئك الذين يهاجمون المؤسسات اليهودية في ألمانيا "يظهرون بالفعل أنهم لا يهتمون بانتقاد دولة وحكومة، ولكن بالعدوان والكراهية ضد الدين ومن ينتمون إليه".
وتعهد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية بأن السلطات الأمنية ستفعل "كل ما في وسعها" لتحسين تدابير الحماية للمؤسسات اليهودية، وأن تحقق السلطات بأقصى سرعة في انتهاكات محتملة للقانون في هذا الإطار.
ع.ح./خ.س. (ا ف ب، د ب أ)
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية
في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود
أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم
قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة
قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس
بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
فوبرتال 2014: مواد حارقة
في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
برلين 2019: مهاجم وسكين
تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.
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في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا
هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران
تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.