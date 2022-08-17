ميركل "تدين بشدة" تصريحات عباس حول الهولوكوست

أبدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (17 آب/أغسطس 2022) غضبها حيال تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الهولوكوست في مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار أولاف شولتس في برلين مساء أمس الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم مكتب ميركل ردًا على سؤال من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء إن "المستشارة السابقة (أنغيلا) ميركل تدين بأشد العبارات تصريحات الرئيس عباس خلال المؤتمر الصحفي في برلين".

وأضافت المتحدثة أن التصريحات هي "محاولة غير مقبولة للتهوين من تفرد جريمة هدم الحضارة من خلال المحرقة التي ارتكبتها ألمانيا في زمن النازية أو وضع دولة إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر على درجة واحدة مع ألمانيا في زمن النازية"، مشيرة إلى أن ألمانيا لن تتسامح مع مثل هذه المحاولات.

وكان عباس اتهم في مؤتمر صحفي مع شولتس في برلين أمس الثلاثاء إسرائيل بأنها "ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعًا فلسطينيًا"، وأردف:" 50 مجزرة 50 هولوكوست".

وجاءت تصريحات عباس ردًا على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيعتذر لإسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للهجوم الفلسطيني على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972، فرد عباس قائلًا إن هناك يوميًا قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي: "نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي"، ولم يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم على البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

ولم يرد المستشار الألماني على تصريحات عباس على الفور وهو الأمر الذي عرّضه لانتقادات، وفي أعقاب ذلك صرح شولتس لصحيفة "بيلد" بقوله: "أي تهوين من شأن الهولوكوست هو أمر لا يمكن احتماله ولا قبوله، بالذات بالنسبة لنا نحن الألمان".

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)