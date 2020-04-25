ميركل تدعو لنظام صحي أوروبا فعال لمواجهة كورونا

أقرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن جائحة كورونا ستحتل أولوية كبيرة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة، لكن دون تجاهل قضية التغير المناخي. وفي كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت (25 نيسان/أبريل 2020) إن الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي ستسير "بشكل مختلف عما كنا خططنا له" بسبب الجائحة.
وأضافت أنه "من الواضح أن مسألة التغلب على الجائحة وتبعاتها ستهيمن" مشيرة إلى أن مشكلة الفيروس ستطغى على مناحي الحياة في أوروبا طالما لا يوجد لقاح ضده.
وفي هذا السياق كشفت ميركل إن ألمانيا ستروج لفكرة وجود "نظام أوروبي فعال للرعاية الصحية لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى قضايا أخرى مثل ضريبة المعاملات المالية والحد الأدنى للضرائب والتجارة المشتركة في حقوق التلوث والنقل الجوي والنقل البحري.
وأضافت المستشارة الألمانية أن قضايا المناخ "ستكون على جدول الأعمال، بالضبط مثل قضايا الصحة"، مشيرة إلى ضرورة أن يرى الناس أن هناك شيئاً يتم "من أجل الارتقاء الاقتصادي لأوروبا"، والتماسك الاجتماعي، و"نحن نفكر في المستقبل وهذا يعني قضايا المناخ وقضايا البيئة".
ونوهت ميركل إلى أن هذه القضايا ستناقش "حتى يكون لدينا في نهاية الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي المزيد من الوحدة الأوروبية وحتى تكون أوروبا أحسن تأقلماً مع القرن الحادي والعشرين مما هي عليه الآن".
من ناحية أخرى، أكدت ميركل أهمية الصناديق المشتركة، وقالت إن ألمانيا لا يمكنها أن تكون قوية صناعياً واقتصادياً إذا انهار الاقتصاد في دول أخرى، وأضافت أنه يتعين على ألمانيا الإسهام " بشكل أكبر كثيرا" مما كان مقرراً في برنامج للتحفيز الاقتصادي مطلوب بعد انتهاء الأزمة.
وأوضحت المستشارة أنه سيتم، من خلال هذا البرنامج، الاستثمار في مجالات حماية المناخ والرقمنة و"القدرات الاستراتيجية" حتى لا تعتمد دول التكتل على دول أخرى من خارجه في إنتاج الكمامات، على سبيل المثال.
وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للتكتل مطلع تموز/يوليو المقبل، وذلك لأول مرة منذ 13 عاماً. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الألماني جلسة خاصة يوم الأربعاء لمناقشة أجندة الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي بحضور الأمين العام للمجلس الأوروبي.
خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
-
60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
لكن...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.