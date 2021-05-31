ميركل تدعو لتعزيز الاستعدادات لمواجهة أزمات ما بعد كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يتوجب على الحكومة والإدارة الاستفادة من درس جائحة كورونا والاستعداد بشكل أقوى تحسبا لوقوع أزمات جديدة.

وفي نقاش مع المجموعة البرلمانية لتحالفها المسيحي حول المشاريع الإصلاحية لرقمنة الدولة، قالت ميركل اليوم الأربعاء (الثاني من حزيران/يونيو 2021) إن هذا الاستعداد يشمل النظام الفيدرالي برمته، لافتة إلى أن أزمات مثل كورونا أظهرت أن بعض الإجراءات التي تم التدرب عليها لم تعد تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية "لأن ضغط الوقت كبير للغاية ولأن المعايير ليست موحدة".

وأضافت ميركل أنه لهذا السبب فإنه يتعين على الحكومة والإدارة الاستعداد لأزمات أخرى "حتى تتمكن من التصرف بدلا من الاكتفاء دائما برد الفعل". وطالبت بأن تكون "النظرة المسبقة الاستراتيجية وتحليل المخاطر من الأمور البديهية بالنسبة للحكومة والإدارة".

ورأت ميركل أنه رغم أن الجائحة أدت إلى تعلم كيفية التعامل مع التطورات المتأزمة والمعقدة والمتسارعة" ومع ذلك فإنه يجب أن تكون كل إدارات الحكومة أفضل على نحو ملحوظ وأن تزيد من أخذ المبادرات الفردية الجيدة". ونوهت إلى أهمية التعاون بين الحكومة والإدارة لمجابهة المشاكل المعقدة ولاسيما في المشاريع الكبيرة متعددة المواضيع.

اقرأ أيضا: ميركل تشيد بالعاملين في بلادها على أداء واجباتهم رغم الجائحة

وطالبت ميركل بإن يصبح إشراك المواطنين في عمل الحكومة أمرا أكثر بداهة مما هو عليه الآن "ويجب أن يصبح هذا هو النموذج الشائع للإدارة في كل مكان"، مضيفة إنه يتعين مستقبلا أن يتم في أكبر عدد من المشروعات "مراعاة الأشخاص المعنيين بها وأخذ اعتباراتهم من البداية في الاعتبار حتى يمكن صياغة العملية برمتها بشكل إنساني وليكن تفكيرنا منطلقا من المواطن وليس من المُشَرِّع".

مشاهدة الفيديو 13:43 شارك مسائيةDW : حكومة ميركل وأزمة كورونا.. متى تنتهي فترة الإخفاقات؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3s9BD مسائيةDW : حكومة ميركل وأزمة كورونا.. متى تنتهي فترة الإخفاقات؟

وفي سياق ذي صلة، تعتزم الحكومة الألمانية استثمار ما لا يقل عن 350 مليون يورو في أبحاث أمن تكنولوجيا المعلومات في السنوات الخمس المقبلة. جاء ذلك بعد أن أقرت الحكومة الألمانية اليوم برنامج البحث الجديد الذي حمل اسم "رقمي، آمن، مستقر". وأوضحت وزيرة البحث العلمي انيا كارليتسك أن من المنتظر الحصول على هذه الأموال من حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لمجابهة الأزمة.

اقرأ أيضا.. ميركل: أزمة كورونا فرصة لتطوير التعليم الرقمي

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: "نسعى للتمكن من استغلال كل الفرص الكامنة في الرقمنة بشكل آمن ومستقل سواء في الاقتصاد أو في العلوم أو في التعليم والثقافة وبالطبع أيضا في النطاق الخاص".

خ.س/أ.ح (د ب أ)