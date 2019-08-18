ميركل تدعو جونسون لخروج بريطاني منظم من الاتحاد الأوروبي

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستقبلت ميركل مساء اليوم الأربعاء (21 آب/أغسطس 2019) بوريس جونسون في ديوان المستشارية في برلين لإجراء محادثات حول خروج بريطانيا "بريكست". وفي الوقت نفسه، أشارت ميركل إلى الاستعداد لخروج بريطانيا بدون اتفاق.

من جانبه، أبدى جونسون أيضا رغبته في خروج بلاده باتفاق. وأوضحت ميركل أن المهم الآن هو صياغة الخروج بالشكل الذي يتيح استمرار وجود علاقات جيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا، مشيرة إلى أن هذه العلاقات وثيقة للغاية وودودة ويجب أن تبقى كذلك في المستقبل.

وأعربت المستشارة ميركل عن أملها في التوصل خلال "30 يوما" إلى اتفاق مع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون خطة "شبكة الأمان" للحدود الإيرلندية التي ترفضها لندن.

وصرحت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني في برلين "ربما نستطيع أن نفعل ذلك خلال الأيام الثلاثين المقبلة، لم لا؟"، داعية جميع الأطراف إلى "بذل الجهود لتحقيق ذلك".

ورأت ميركل أنه يتعين التفاوض على إنشاء منطقة تجارة حرة مع بريطانيا بوصفها دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي. وكان مواطنون قد تجمعوا أثناء وصول جونسون إلى ديوان المستشارية ودعوا إلى عدم خروج بريطانيا من التكتل.

لكن ميركل لم تخفِ موقفها الواضح من الرافضين للاتحاد الأوروبي، حيث بات حصول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أي تنازلات بشأن طلبه بإعادة التفاوض على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مرجح في لقائه بالمستشارة الألمانية

وحذرت ميركل، المؤيدة بشدة للاتحاد الأوروبي، منذ فترة طويلة من الحمائية والقومية في أوروبا، وأعربت مرارا عن أسفها لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن رئيس الوزراء البريطاني جونسون المتحمس لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، حتى لو اقتضى الأمر بدون اتفاق، أبلغ المستشارة ميركل بأن بريطانيا تريد إبرام اتفاق سريع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لابد من التخلي عن البند "غير الديمقراطي" الخاص بترتيب الحدود الإيرلندية لتفادي الخروج دون اتفاق. وطالب جونسون ميركل بأن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات لبلاده لتمكين خروج منظم.

ح.ع.ح/ص.ش(د.ب.أ/رويترز)