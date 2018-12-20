ميركل تدعو أردوغان لضبط النفس والتعامل بمسؤولية في سوريا

أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفق مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في اتصال هاتفي على تعزيز الاتصال بين الجانبين بشأن سوريا بعد الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية. وأوضحت وكالة أنباء (اناضول) التركية اليوم الأحد (30 كانون أول/ ديسمبر 2018) أن اردوغان وميركل بحثا خلال الاتصال الهاتفي أيضا قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أشادت بالدور التركي ولاسيما في إيواء اللاجئين السوريين، وأضافت أن ميركل أبلغت الجانب التركي أنها تنتظر أن يتسم رد الفعل التركي بضبط النفس والمسؤولية على الانسحاب المعلن للقوات الأمريكية من سوريا.

وذكرت المتحدثة أن ميركل وأردوغان أكدا على أهمية العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة لتسوية الصراع في سوريا، ولفتت إلى أنه على الرغم من العمل المشترك أدى إلى تقهقر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لكنه لا يزال يمثل خطرا كبيرا.

يذكر أن تركيا وروسيا اتفقتا خلال اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية من الجانبين أمس السبت في موسكو على التنسيق "على الأرض" في سوريا مع السعي لدحر الإرهابيين نهائيا في البلاد، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس.

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وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت بشكل مفاجئ منذ أكثر من أسبوع سحب قواتها البرية من سوريا، وحسب تصريحات البيت الأبيض فإنه قد تم البدء بالفعل في سحب القوات مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستمر عدة أشهر. يذكر أن هذه الخطوة من شأنها أن تغير موازين القوى في سوريا.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ/ أ.ف.ب)