 ميركل تدافع عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2021

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ميركل تدافع عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة كورونا

في ظل تواصل الانتقادات للحكومة الألمانية بسبب إستراتيجية تصديها لجائحة كورونا، دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة وباء.

رغم الانتقادات، المستشارة الألمانية ميركل عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة وباء كورونا.

رغم الانتقادات، المستشارة الألمانية ميركل عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة وباء كورونا.

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن الطريق الأوروبي المشترك في مكافحة وباء كورونا في مواجهة الانتقاد الذي يلاقيه من البعض. وقالت ميركل اليوم الخميس (25 مارس/ آذار 2021) في بيان حكومي بالبرلمان الألماني (بوندستاغ): "على الرغم من كل المتاعب، أعتقد أنه ظهر خلال فترة الوباء مجددا أنه من الجيد أن لدينا هذا الاتحاد الأوروبي"، لافتة بشكل صريح أيضا إلى شراء اللقاحات.

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أقرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها ارتكبت "خطأ" بقرارها تشديد إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدة التخلي عن هذا المشروع الذي أثار انتقادات كثيرة.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضها طرح الثقة في سياستها أمام البرلمان، كما طالبت المعارضة. وأثار تشديد القيود الصحية في ألمانيا خلال عطلة عيد الفصح انتقادات، أقرت ميركل بعدها بأنها ارتكبت "خطأ" وطلبت "الصفح".

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "كان من الصائب التعويل على الشراء والتصريح المشترك للقاحات من خلال الاتحاد الأوروبي". وأضافت ميركل أنه عندما يرى المرء أن نقاشات كبرى تحتدم خلال اختلافات بسيطة في التوزيع، فإنها لا ترغب في تصور ما كان سيكون عليه الأمر، إذا امتلكت فرادى دول بالاتحاد الأوروبي لقاحا، وأخرى لا، وقالت: "كان من شأن ذلك أن يهز السوق الداخلية في أسسها".

في سياق متصل، أعلن رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه يرى أنه لا يمكن إيقاف الزيادة الأخيرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلا بمساعدة إغلاق. وقال لوتار فيلر خلال فعالية رقمية خاصة بالسفارة الألمانية بواشنطن يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إنه ليس هناك أي حل آخر، إلى أن يصير لدى أغلب المواطنين مناعة ضد الفيروس، وأضاف: "لا يمكننا وقف هذه الزيادة، إلا من خلال إغلاق جديد للبلاد".

وصرح باللغة الإنجليزية خلال الفعالية بأن أية "أدوات" أخرى للحد من الموجة الثالثة ليست متوافرة حاليا، وأوضح أن المعهد يفترض أنه يجب أن يكون 80 بالمئة تقريبا من المواطنين محصنين ضد الفيروس من أجل وقف أية موجة جديدة، وقال: "إلى أن يتم تحقيق ذلك لن نكون بأمان". وأكد أنه لابد من إتباع جميع الإجراءات الاحترازية المعروفة مثل ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) وتقليص الاختلاط مع آخرين إلى أن يتم إحداث تقدم في حملات التطعيم.

في المقابل، أعلنت ولاية زارلاند الألمانية عزمها إنهاء الإغلاق بعد عيد الفصح. وقال رئيس حكومة الولاية توبياس هانز اليوم الخميس إنه من المقرر إعادة فتح دور العرض السينمائي وصالات اللياقة البدنية والمطاعم اعتبارا من السادس من نيسان/أبريل القادم. وأضاف هانز اليوم أن شرط ذلك هو توافر نتيجة سلبية حديثة بتاريخ اليوم ذاته من الاختبار السريع للكشف عن كورونا.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 15:21

مسائيةDW : "فوضى" أزمة كورونا في ألمانيا.. هل أفقدت ميركل مصداقيتها؟

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