 ميركل تدافع عن اتباعها لنهج أوروبي في ملف الهجرة واللجوء | أخبار | DW | 14.08.2018

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أخبار

ميركل تدافع عن اتباعها لنهج أوروبي في ملف الهجرة واللجوء

في أول ظهور لها بعد الأزمة الحكومية حول اللاجئين وكذلك بعد العطلة الصيفية، دافعت المستشارة ميركل عن سياسة اللجوء التي تتبعها حكومتها. ميركل شددت بالخصوص على النهج الأوروبي في ملف الهجرة واللجوء الذي تعتمده برلين.

Deutschland Bundeskanzlerin Merkel stellt sich Fragen der Bürger in Jena (Reuters/F. Bensch)

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء (14 آب/ أغسطس 2018) عن إتباعها لنهج أوروبي في سياسة الهجرة واللجوء. وقالت ميركل خلال حلقة نقاشية مع المواطنين بشأن السياسة الأوروبية في مدينة ينا شرقي ألمانيا إن الحكومة الاتحادية تتعاون مثلا مع إيطاليا وفرنسا والمفوضية الأوروبية حاليا في مكافحة الاتجار بالبشر في دولة العبور الأفريقية، النيجر.

مختارات

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر تلتقي المستشارة الألمانية انغلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتشاور معه في ملفات عديدة في مقدمتها الوضع بسوريا وأوكرانيا إلى جانب مناقشة مشروع الغاز الروسي إلى أوروبا. (13.08.2018)

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بيدرو سانشيز والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفاقهما على سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وعلى ضرورة تقديم دعم أوروبي أكبر إلى المغرب، المعني مباشرة بهذه الازمة. (11.08.2018)

وتستقبل ميركل غدا الأربعاء رئيس جمهورية النيجر محمد يوسف في دار ضيافة الحكومة الاتحادية في مدينة ميسبرغ شمالي العاصمة الألمانية برلين.

ودافعت ميركل مجددا عن اتفاقية اللجوء التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وردت على تعليق أحد المشاركين في حلقة النقاش بأنه يتم الدفع لتركيا في مقابل أن يأتي عدد أقل من اللاجئين إلى أوروبا قائلة: "هذا هو الأخذ والعطاء".

وأكدت المستشارة الألمانية في هذا السياق أهمية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن كثيرا من الأشخاص، الذين فروا إلى تركيا بسبب الحرب في سوريا، لا يريدون مطلقا القدوم إلى ألمانيا، وإنما يرغبون في العودة إلى موطنهم عندما تنتهي الحرب.

وأضافت أنها مصلحة متبادلة أن يتم مساعدة تركيا في توفير الرعاية للمهاجرين واللاجئين، كي يبقى هؤلاء الأشخاص بالقرب من موطنهم ولا يواصلون الهجرة إلى أوروبا. وكان ذلك أول ظهور للمستشارة الألمانية بعد الأزمة الحكومية مع الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بشأن سياسة الهجرة وكذلك منذ العطلة الصيفية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه ميركل الاتحاد المسيحي بزعامتها الذي يضمه الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

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هذا ما قالته ميركل بشأن قانون "الدولة اليهودية"، والدول المغاربية  

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