 ميركل تحصل على موافقة 14 دولة أوروبية لاستعادة المهاجرين | أخبار | DW | 30.06.2018

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أخبار

ميركل تحصل على موافقة 14 دولة أوروبية لاستعادة المهاجرين

14 دولة أوروبية تتعهد للمستشارة ميركل بالاسراع في عملية استعادة اللاجئين، من بينها دول طالما انتقدتها بسبب سياسة "الأبواب المفتوحة". وكشف ذلك خطاب بعثته المستشارة الى شركائها في الائتلاف الحاكم تضمن تفاصيل جديدة.

Belgien EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel (Reuters/E. Vidal)

ضمنت المستشارة أنغيلا ميركل موافقة 14 دولة على الاعادة السريعة للمهاجرين إلى الدولة الأوروبية الأولى التي دخلوها، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). والدول التي وافقت على الوثيقة هي، هنغاريا، وبولندا، جمهورية التشيك، بلجيكا، الدنمارك، استونيا، فرنسا، فنلندا، ليتوانيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال والسويد.

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يذكر أنه وفق الإحصائيات الرسمية لا تنجح ألمانيا في تطبيق قاعدة دبلن التي تنص على إعادة اللاجئين المسجلين في دول أخرى بالاتحاد إلا في 15بالمائة فقط من الحالات. ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بوضوح عقب تطبيق اتفاقيات إدارية مع الدول الأربعة عشر المذكورة. 

"مراكز إرساء"

ويأتي ذلك في خطاب مكون من ثماني صفحات أرسلته ميركل لرؤساء شريكيها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ورؤساء الكتلتين البرلمانيتين للحزبين، حصلت الوكالة الألمانية على نسخة منه. 

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ودعت الوثيقة الى إنشاء "مراكز رسو" كبرى تقام على حدود ألمانيا لإيواء طالبي اللجوء ريثما تنجز معاملة طلباتهم. وستطبق هذه الإجراءات على المهاجرين الذين لا تشملهم آلية استعادة من قبل الدول التي استقبلتهم أولا، في إطار ما بات يعرف إعلاميا بـ"الهجرة الثانوية". كما ستطبق هذه الإجراءات أيضا على المهاجرين الذين يحاولون تجاوز نقاط التفتيش الحدودية الرسمية وعبور الحدود البرية إلى ألمانيا.

وتضمن الخطاب نتائج المفاوضات التي أجرتها ميركل خلال قمة الاتحاد الأوروبي حول تحسين ضبط الهجرة في الاتحاد. ومن المقرر أن تطبق إجراءات سريعة للبت في طلبات لجوء الأفراد المسجلين لدى سجل بصمات الأصابع الأوروبي "يوروداك"؛ أي الأشخاص المسجلين لدى دول أخرى في الاتحاد. ويقصد بالإجراءات السريعة البت في إجراءات اللجوء في غضون أسبوع واحد وإسراع إجراءات الطعن القانونية على هذه القرارات.

وفي مراكز الاستقبال الخاصة للاجئين "مراكز الرسو" سيجرى تطبيق وجوب بالإقامة داخل هذه المراكز؛ وهو ما يعني فرض لوائح على اللاجئين تحول دون ابتعادهم عن هذه المراكز. وتستبعد هذه الإجراءات أيضا توزيع اللاجئين على المحليات.

تعزيز الرقابة على الحدود

ويمثل المهاجرون أحد أكبر التحديات منذ أزمة اللاجئين الكبرى عام 2015، حيث حظي قرار ميركل بإبقاء الحدود الألمانية مفتوحة باستحسان واسع، وبنقد بنفس القدر. ومؤخراً، مثلت قضية الهجرة واللاجئين أكبر تحدٍ واجهته خلال ولاياتها المستشارية الأربع.

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وزير الداخلية، هورست زيهوفر، وهو الرئيس السابق لولاية بافاريا، طالما ضغط على ميركل لتغلق حدود ألمانيا مهدداً بانسحابه وحزبه "المسيحي الاجتماعي الديمقراطي" من الائتلاف الحاكم. لكنه عاد ليعلن أنه لم يرد "اسقاط ميركل" بسب قضية الهجرة.

 وحسب الوكالة الألمانية (د ب أ)، فإن تأشيرة شينغن سوف تخضع بدورها لآليات التشديد حتى لا يتم استغلالها.وأوضحت المستشارة في الخطاب أنه من الممكن " تقليص عدد طالبي اللجوء في ألمانيا بشكل جوهري" من خلال ممارسة المزيد من الصرامة في منح التأشيرات،موضحة أن مجلس وزراء خارجية وداخلية الاتحاد الأوروبي، سيتم تكليفه بناء على ذلك، بإقرار زيادة التشديد في منح تأشيرات شينغن.

وعلى مستوى مراقبة الحدود الأوروبية، هناك نية في إرسال أفراد من الشرطة الاتحادية إلى بلغاريا لتعزيز إجراءات حماية الحدود. كما سيجرى تعزيز عمل وحدات وكالة الرقابة على الحدود الأوروبية (فرونتكس) الموجودة في اليونان على الحدود مع مقدونيا وألبانيا، كما أشارت ميركل الى العمل أيضا على دعم اليونان وبلغاريا في تعزيز شرطة حرس الحدود لديهما.

وتنوي ميركل تطبيق هذه الإجراءات بحلول نهاية آب/أغسطس المقبل، وجاء في الخطاب: "يتعين علينا أن نكون مستعدين أيضا لدعم سلوفينيا وكرواتيا في حماية الحدود في حالة الضرورة".

م.م/ و.ب ( رويترز، د ب أ)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

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