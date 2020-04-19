ميركل تحذر: لا نزال بعيدين عن تجاوز الأسوأ في مواجهة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها إلى مواصلة الالتزام بأكبر قدر من الحذر في مواجهة أزمة كورونا رغم تراجع سلسلة العدوى. وفي أعقاب جلسة للمجلس الوزاري المعني بمكافحة الأزمة، قالت ميركل اليوم الاثنين (20 أبريل/ نيسان 2020) إنه لا ينبغي الاعتقاد "ولو لثانية واحدة" بأن الخطر قد زال.

وأضافت المستشارة الألمانية أنه سيكون "أمرا مؤسفا للغاية أن نرى أنفسنا ونحن ننتكس". ورأت ميركل أن التدابير المشددة حققت الكثير، وأنها أوصلت عدد تكاثر سلاسل العدوى إلى أقل من 1. وتابعت ميركل أن عدد المتعافين زاد على عدد الإصابات الجديدة في بعض الأيام، لكنها قالت: "نحن في البداية ولا نزال بعيدين عن تجاوز الأسوأ".

وكانت ميركل قد انتقدت في وقت سابق اليوم وبحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا. وأوضحت خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى "مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة.

وأضافت ميركل أنها تشعر بأكبر قدر من القلق من عودة التطورات الجيدة في عدوى كورونا إلى الوراء مرة أخرى لأن التمسك بقيود المخالطة سيكون من جانب عدد قليل جدا من الناس، وقالت إن النقاش حول التخفيف ليس مجديا.

ونُقِل عن ميركل قولها:" لم ننجز الأمر بعد"، لافتة إلى أن أكثر ما يهمها هو تعزيز مكاتب الصحة وأكدت "مجال حركتنا صغير للغاية".

مشاهدة الفيديو 02:04 شارك كورونا في ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3b5tC ألمانيا تعلن أن تفشي كورونا تحت السيطرة

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قد اتفقت في الأسبوع الماضي على إعادة فتح المحلات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد مساحة ارض مبيعاتها عن 800 متر مربع اعتبارا من اليوم الاثنين. في الوقت نفسه ستبقي السلطات الألمانية على القواعد الصارمة الخاصة بالتباعد وعدم المخالطة حتى الثالث من أيار/مايو المقبل على الأقل.

ميركل تدعو الصين للشفافية

وحول النقاش الدائر حول مسؤولية الصين اتهامها بأنها تعمدت التقليل من آثار الوباء على أراضيها، أو تسترها على بعض المعلومات، دعت المستشارة الألمانية بكين إلى التحلي بأكبر قدر من الشفافية حول كيفية نشوء فيروس كورونا المستجد.

واضافت ميركل في مؤتمرها الصحفي "كلما كانت الصين شفافة في موضوع نشوء الفيروس كان ذلك أفضل للجميع في العالم بهدف أخذ العبر".

ص.ش/ا.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)