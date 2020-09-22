ميركل تحذر: إصابات كورونا في ألمانيا قد تصل إلى 19 ألف حالة يوميا

أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية اليوم الاثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2020) أنها تشعر بالقلق البالغ حيال الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، داعيا السكان لالتزام بالتدابير الصحية الصارمة. وقال شتيفن زايبرت إن "ارتفاع أعداد المصابين مصدر قلق كبير لنا. يمكننا أن نرى من بعض أصدقائنا الأوروبيين إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك".

وحذّرت ميركل الاثنين خلال لقاء مع كبار المسؤولين في حزبها أن أعداد الإصابات الجديدة التي تصل حاليا إلى حوالى ألفين يوميا، قد تصبح 19200 يوميا بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) إذا استمر الاتجاه "على هذا النحو".

وتعتزم ميركل عقد مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات غدا الثلاثاءلمناقشة الإجراءات المناسبة لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإصابات.وذكرت ميركل أن الأولوية في المحادثات ستكون بشأن المدارس ومراكز الرعاية النهارية والاقتصاد، موضحة أنه من المقرر أيضا مناقشة إجراءات الاحتفالات العائلية الكبيرة، مثل تسجيل الضيوف مسبقا حتى يمكن تتبع سلاسل العدوى من خلال هذه التسجيلات.

وأكدت ميركل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه يتعين التصدي بوضوح بالغ لبؤر العدوى المحلية، وإلا فسترتفع أعداد الإصابات بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) إلى نفس مستوى الأعداد المسجلة في فرنسا حاليا.

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وذكرت ميركل أن أعداد الإصابات في أوروبا مقلقة، مضيفة أن أوروبا لا تمتلك حاليا القوة التي تتيح لها تمويل حزمة إنقاذ كبيرة ثانية ضد عواقب كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة تتسبب في انهيار القوة الشرائية في جميع أنحاء العالم. كما أعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع الاقتصادي.

ونقلت صحيفة بيلد واسعة الانتشار عن ميركل قولها "يجب أن نتدخل سريعا ونحتوي العدوى". وأضافت "علينا أن نحدد الأولويات، وهي استمرار عمل الاقتصاد واستمرار فتح المدارس والحضانات. كرة القدم أمر ثانوي في الوقت الحالي".

وفي الوقت نفسه، أعربت عن شكوكها في أن حكومة ولاية برلين كانت تحاول بجدية اتخاذ إجراءات ضد تفشي المرض في ضوء الارتفاع الحاد في الأعداد في العاصمة، وقالت: "شيء ما يجب أن يحدث في برلين".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الاثنين ليرتفع الإجمالي إلى 285332 حالة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)