 ميركل تحدد موعدا لطرح المبادئ التوجيهية لتصدير السلاح | أخبار | DW | 12.12.2018

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أخبار

ميركل تحدد موعدا لطرح المبادئ التوجيهية لتصدير السلاح

في جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة نواب "البوندستاغ"، أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حكومتها تعتزم الانتهاء من التوجهات المتعلقة بتصدير السلاح قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

Deutschland Fragestunde im Bundestag | Angela Merkel (picture-alliance/AA/A. Hosbas )

أقرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الأربعاء (12 كانون أول/ديسمبر 2018) بتأخر الحكومة في طرح المبادئ التوجيهية الجديدة لتصدير السلاح. وفي جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل إن الحكومة تعتزم الانتهاء من إعداد هذه التوجيهات في موعد أقصاه النصف الأول من 2019 .

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تُجيب فيها ميركل على أسئلة للنواب. وكانت المرة الأولى في حزيران/يونيو الماضي، حيث أجابت المستشارة على نحو 30 سؤالا خلال ساعة واحدة.

مختارات

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوقف صادرات السلاح للمملكة العربية السعودية لحين توضيح ظروف وفاة الناقد للنظام السعودي جمال خاشقجي. يأتي ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الأوروبية بعد إعلان السعودية وفاة خاشقجي. (20.10.2018)

تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية بمقدار الربع، مقارنة بالعام الماضي. وصعدت السعودية إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر استيرادا للسلاح الألماني. غير أنه عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي أوقفت ألمانيا إصدار تراخيص للسعودية (24.10.2018)

وكان طرفا الائتلاف الحاكم، تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في اتفاقية الائتلاف على أن يتم في عام 2018 تشديد المبادئ التوجيهية لتصدير السلاح، والتي كانت صدرت في عام 2000، وأشارت ميركل في حديثها إلى الوقف الكامل لتصدير السلاح إلى السعودية في أعقاب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

وكانت تقارير إعلامية تسببت مؤخرا في حالة من البلبلة بعد أن كشفت أن شركة "راينمتال" الألمانية للسلاح لا تزال تواصل توريد ذخيرة إلى السعودية عبر شركتين مملوكتين لها في إيطاليا وجنوب إفريقيا. وردت ميركل على ما ذكره أحد نواب حزب اليسار المعارض بأن هناك "ثغرة قانونية" في نظام الشركات الخارجية، بقولها إنها ستبحث، بشكل مكثف، أمر هذه " الثغرة".

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)

  • Frankreich Luftwaffe Kampfjets

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    صواريخ من فرنسا

    رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.

  • Russland Waffe Kalaschnikow-Modell AK-47

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    بنادق ورشاشات من بلغاريا

    أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.

  • USA Waffengeschäft Blue Ridge Arsenal

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    مسدسات من التشيك

    تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.

  • Deutschland U-Boote für Kolumbien

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    غواصات من ألمانيا

    في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.

  • Symbolbild zum Thema Sinai Anschlag auf ägyptische Polizisten

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    دبابات من ألمانيا

    حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.

  • Pakistan Waffen- und Outdoor Messe Show

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    قطع غيار ومسدسات من إيطاليا

    أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.

  • Symbolbild Wirtschaft Spionage

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    معدات عالية التقنية للتجسس

    حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.

  • Kairo Ausschreitungen bei Erstürmung der Protestlager von Mursi Anhängern Archivbild 2013

    أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

    خرق لقرار الاتحاد الأوروبي

    كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر

أوضح تقرير لمنظمة أمنستي أن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تستمر في تزويد مصر بمعدات عسكرية، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح لمصر. وبلغت قيمة تلك الصادرات ستة مليارات يورو. فما هي أبرز تلك الدول المصدرة؟ (25.05.2016)  

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مسائية DW: هل أوروبا قادرة فعلا على وقف صادرات الأسلحة للسعودية؟  

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