ميركل تحدد موعدا لطرح المبادئ التوجيهية لتصدير السلاح

أقرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الأربعاء (12 كانون أول/ديسمبر 2018) بتأخر الحكومة في طرح المبادئ التوجيهية الجديدة لتصدير السلاح. وفي جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل إن الحكومة تعتزم الانتهاء من إعداد هذه التوجيهات في موعد أقصاه النصف الأول من 2019 .

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تُجيب فيها ميركل على أسئلة للنواب. وكانت المرة الأولى في حزيران/يونيو الماضي، حيث أجابت المستشارة على نحو 30 سؤالا خلال ساعة واحدة.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم، تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في اتفاقية الائتلاف على أن يتم في عام 2018 تشديد المبادئ التوجيهية لتصدير السلاح، والتي كانت صدرت في عام 2000، وأشارت ميركل في حديثها إلى الوقف الكامل لتصدير السلاح إلى السعودية في أعقاب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.

وكانت تقارير إعلامية تسببت مؤخرا في حالة من البلبلة بعد أن كشفت أن شركة "راينمتال" الألمانية للسلاح لا تزال تواصل توريد ذخيرة إلى السعودية عبر شركتين مملوكتين لها في إيطاليا وجنوب إفريقيا. وردت ميركل على ما ذكره أحد نواب حزب اليسار المعارض بأن هناك "ثغرة قانونية" في نظام الشركات الخارجية، بقولها إنها ستبحث، بشكل مكثف، أمر هذه " الثغرة".

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)