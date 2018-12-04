ميركل تحدد موعدا لطرح المبادئ التوجيهية لتصدير السلاح

أقرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الأربعاء (12 كانون أول/ديسمبر 2018) بتأخر الحكومة في طرح المبادئ التوجيهية الجديدة لتصدير السلاح. وفي جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل إن الحكومة تعتزم الانتهاء من إعداد هذه التوجيهات في موعد أقصاه النصف الأول من 2019 .
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تُجيب فيها ميركل على أسئلة للنواب. وكانت المرة الأولى في حزيران/يونيو الماضي، حيث أجابت المستشارة على نحو 30 سؤالا خلال ساعة واحدة.
وكان طرفا الائتلاف الحاكم، تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في اتفاقية الائتلاف على أن يتم في عام 2018 تشديد المبادئ التوجيهية لتصدير السلاح، والتي كانت صدرت في عام 2000، وأشارت ميركل في حديثها إلى الوقف الكامل لتصدير السلاح إلى السعودية في أعقاب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.
وكانت تقارير إعلامية تسببت مؤخرا في حالة من البلبلة بعد أن كشفت أن شركة "راينمتال" الألمانية للسلاح لا تزال تواصل توريد ذخيرة إلى السعودية عبر شركتين مملوكتين لها في إيطاليا وجنوب إفريقيا. وردت ميركل على ما ذكره أحد نواب حزب اليسار المعارض بأن هناك "ثغرة قانونية" في نظام الشركات الخارجية، بقولها إنها ستبحث، بشكل مكثف، أمر هذه " الثغرة".
ي.ب/ أ.ح (د ب أ)
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
صواريخ من فرنسا
رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
بنادق ورشاشات من بلغاريا
أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
مسدسات من التشيك
تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
غواصات من ألمانيا
في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
دبابات من ألمانيا
حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
قطع غيار ومسدسات من إيطاليا
أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
معدات عالية التقنية للتجسس
حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.
-
أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى مصر
خرق لقرار الاتحاد الأوروبي
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.
الكاتب: ريم نجمي