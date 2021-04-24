 ميركل تحث الألمان على الالتزام بقواعد أكثر صرامة لمكافحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2021

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ميركل تحث الألمان على الالتزام بقواعد أكثر صرامة لمكافحة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المواطنين إلى الالتزام بقيود فيروس كورونا الأشد صرامة والمفروضة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل

دعت ميركل للالتزام بقيود فيروس كورونا الأشد صرامة والمفروضة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الألمان اليوم السبت (24 ابريل/نيسان 2021) إلى الالتزام بقيود فيروس كورونا الأشد صرامة والمفروضة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إن هذه الخطوة ضرورية لكسر موجة ثالثة من الإصابات.

مختارات

بدأت ألمانيا بتطبيق إجراءات مثيرة للجدل أطلقت عليها اسم "مكابح الطوارئ" وتُفرض بمقتضاها قيود مشددة على الحركة والتنقلات وأنشطة مختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك تزامناً مع تسارع وتيرة التلقيح في البلاد.

قال وزير الصحة الألماني إن بلاده تولي اهتماماً شديداً على المستوى العلمي والسياسي لمتغير كورونا الهندي. يأتي ذلك في الوقت الذي تسارعت فيه عمليات التطعيم يومياً في ألمانيا لتصل581 ألف جرعة في اليوم

ووافق البرلمان (بوندستاغ) قبل أيام على تعديلات قانون الحماية من العدوى ليمنح الحكومة الاتحادية مزيدا من الصلاحيات لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

ووضعت ميركل القانون بعد أن رفضت بعض الولايات، البالغ عددها 16، تنفيذ إجراءات أشد صرامة على الرغم من زيادة حالات كوفيد-19 في تحد لاتفاق حول إجراءات العزل العام جرى التوصل إليه في مارس/آذار.

وقالت ميركل في إفادة أسبوعية عبر بث صوتي (بودكاست) "هذا أمر جديد في حربنا على الوباء. وأنا مقتنعة بأن هناك حاجة ماسة إليه". وأضافت "هذا يخدم الهدف المتمثل في إبطاء الموجة الثالثة للوباء أولا، ثم إيقافها وعكس مسارها في النهاية".

ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تبذل ألمانيا جهودا كبيرة لاحتواء الموجة الثالثة من الإصابات لكن الجهود تشهد تعقيدا بسبب سلالة أشد عدوى ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة وبطء وتيرة التطعيم نسبيا.

منع دخول الأجانب القادمين من الهند

وقال وزير الصحة ينس شبان لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم السبت "من أجل عدم تعريض حملة التطعيم الخاصة بنا للخطر، يجب تقييد السفر إلى الهند بشكل كبير". وأضاف أنه اعتبارا من بعد غد الاثنين، لن يُسمح للألمان القادمين من الهند بدخول البلاد إلا بنتائج فحوص تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا ثم الدخول في حجر صحي، بينما لن يُسمح للمسافرين الأجانب القادمين من الهند بالدخول.

وقالت ميركل "إنني مقتنعة بأنه إذا تمكنا الآن من الحد من الإصابات بشكل كبير وسريع، فسنكون قادرين على تخفيفها خطوة بخطوة في المستقبل المنظور"، وأضافت "دعونا نفعل الآن ما هو ضروري مرة أخرى ونظهر معا الاحترام والمسؤولية لبعضنا البعض".

ع.ح./ع.ج. (رويترز)

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البرلمان الألماني يصادق على قانون الحماية من العدوى

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