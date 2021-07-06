ميركل تتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع بايدن

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021)، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن المقرر عقد اللقاء بين الاثنين بعد ظهر غد الخميس في البيت الأبيض.

كما ستُمنح ميركل درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة جونز هوبكنز خلال الزيارة التي تهدف إلى الإيذان ببداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأمريكية بعد تدهورها في عهد سلف بايدن، دونالد ترامب.

مشاهدة الفيديو 42:31 شارك الصراع على منصب المستشار في ألمانيا.. من سيخلف ميركل؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3sRVJ الصراع على منصب المستشار في ألمانيا.. من سيخلف ميركل؟

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس موجود حالياً في الولايات المتحدة بعد أن وصلها الأربعاء. ومن المقرر أن يلتقي اليوم في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما من المرجح أن تتناول المحادثات الجهود المبذولة لإيجاد حل للصراع في ليبيا، جلنبا مهما من أشغال زيارته، فمن المقرر أن يشارك ماس غدا الخميس في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع. وتلعب ألمانيا دور وساطة لحل النزاع.

وقبل ثلاثة أسابيع، نظم ماس اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في برلين بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي.

و.ب/ ع.غ (د ب أ)