 ميركل تتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ميركل تتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع بايدن

بعد وقت قصير من وصول وزير خارجيتها إلى الولايات المتحدة، تتوجه المستشارة الألمانية ميركل إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع جو بايدن، في خطوة اعتبرت إيذانا لبداية عهد جديد في العلاقة بين الجانبين بعد تدهورها في عهد ترامب.

صورة التقطت خلال لقاء ميركل وبايدن في الـ 12 من شهر يونيو/ تموز 2021 على هامش اجتماعات دول السبع.

صورة التقطت خلال لقاء ميركل وبايدن في الـ 12 من شهر يونيو/ تموز 2021 على هامش اجتماعات دول السبع.

تتوجه  المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021)، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن المقرر عقد اللقاء بين الاثنين بعد ظهر غد الخميس في البيت الأبيض.

كما ستُمنح ميركل درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة جونز هوبكنز خلال الزيارة التي تهدف إلى الإيذان ببداية جديدة في العلاقات الألمانية-الأمريكية بعد تدهورها في عهد سلف بايدن، دونالد ترامب.

مشاهدة الفيديو 42:31

الصراع على منصب المستشار في ألمانيا.. من سيخلف ميركل؟

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس موجود حالياً في الولايات المتحدة بعد أن وصلها الأربعاء. ومن المقرر أن يلتقي اليوم في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما من المرجح أن تتناول المحادثات الجهود المبذولة لإيجاد حل للصراع في ليبيا، جلنبا مهما من أشغال زيارته، فمن المقرر أن يشارك ماس غدا الخميس في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع. وتلعب ألمانيا دور وساطة لحل النزاع.

وقبل ثلاثة أسابيع، نظم ماس اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في برلين بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إنهاء التدخل الخارجي في الصراع الليبي.

و.ب/ ع.غ (د ب أ)

  • Helmut Kohl und Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "تلميذة كول"

    كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

  • Wahlwerbung in Mecklenburg-Vorpommern bildergalerie wahl05

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    بداية متعثرة

    بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

  • Angela Merkel und Gerhard Schröder

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    أول مستشارة في تاريخ ألمانيا

    في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

  • Deutschland G8 Teilnehmer Bush Merkel und Putin

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الهيمنة على المشهد السياسي

    تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

  • Bildkombo Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    لعبة الألوان والسياسة

    مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

  • Silvio Berlusconi umarmt Nicolas Sarkozy neben Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي

    في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

  • Griechenland Democracy-Magazin Kritik Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    التعامل مع الأزمة المالية

    عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

  • CDU-Wahlkampf mit Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    منبر الشعب

    هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

  • Ludwigshafen Wahlkampf CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "ماما ميركل"

    في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

  • Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "يمكننا فعل ذلك"

    أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine Ausschnitt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "شخصية العام" 2015

    في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    ملهمة النساء

    ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

  • G7-Gipfel in Frankreich

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    المصلحة الوطنية

    ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

  • Angela Merkel im Supermarkt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الغرور ليس من صفاتها

    تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

  • Deutschland | Wahlwerbung CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    سر حركة اليد المقبوضة

    اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    حياة ميركل الخاصة

    لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

  • Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    إدارة أزمة كورونا

    لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

  • Wahlkampf 2013 Angie Plakate der CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    قرب الوداع

    أعلنت ميركل قبل عامين عن عدم رغبتها الترشح لولاية خامسة في انتخابات خريف عام 2021، لكنها حتى ذلك الحين تريد البقاء في المنصب. في حالة استمرارها في المنصب، كانت ميركل ستقترب من الحكم لما يقرب من 16 عاماً وبمدة أقصر بقليل من هيلموت كول، صاحب الرقم القياسي السابق في المستشارية.


 

مختارات

ألمانيا تعتزم التخلي عن تصنيف "مناطق خطر كورونا"

تعتزم برلين التخلي عن التصنيف المعروف باسم مناطق خطر كورونا في القواعد التي تضعها للسفر في ظل جائحة كورونا واستبداله بتصنيف جديد.  

ميركل تتمسك بالحوار مع روسيا لأن "الصمت لن يحل المشكلات"

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا على أهمية الحوار مع روسيا، موضحة أن "العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ليست جيدة بالفعل في الوقت الراهن، لكن حتى إبان حقبة الحرب الباردة، كان الناس يتحدثون مع بعضهم البعض".  

ألمانيا- ساسة "مشاغبون ومحرجون" لا تستطيع أحزابهم التخلص منهم!

في الأحزاب الألمانية أعضاء بارزون يتصرفون بطريقة مبالغ فيها لاستمالة شريحة من الرأي العام، ويتفوهون بتصريحات شائنة ومثيرة للجدل أحيانا مثلما كان يفعل دونالد ترامب، فيتسببون في إحراج أحزابهم. فلماذا لا تتخلص أحزابهم منهم؟  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

زيارة ميركل لبريطانيا.. هل تفتح فصلا جديدا للعلاقات؟  

ميركل تسعى لحلول عملية وواقعية لبريطانيا وأوروبا  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Moderne Sklaverei Menschenhandel

السلطات الفرنسية تحقق مع أمير سعودي بتهمة ممارسة العبودية الحديثة 06.07.2021

تقارير فرنسية تكشف، استنادا إلى تصريحات النيابة العامة لمدينة نانتير الفرنسية، أن السلطات تجري تحقيقا ضد أمير سعودي بتهمة ممارسة العبودية الحديثة، بعد تقديم مجموعة من النساء شكوى ضده.

USA Saudi-Arabien Fahne

تقرير: واشنطن تخشى انكشاف أسرار حكومية بسبب دعاوى قضائية سعودية 11.07.2021

قد تؤدي دعوتان قضائيتان في الولايات المتحدة وكندا إلى كشف أسرار حكومية أمريكية شديدة الحساسية، ما قد يدفع واشنطن إلى تدخل قضائي نادر الحدوث، وفقاً لتقارير إعلامية.

Symbolbild Menschenhandel

تقرير أمريكي يضع دولا عربية ضمن "الفئة الأسوأ" في مكافحة الاتجار بالبشر 02.07.2021

الخارجية الأمريكية ترصد انعكاسات جائحة كورونا على الوضع العالمي، وعلى ظاهرة الاتجار بالبشر، معتمدة "العنصرية والتفرقة" كعامل إضافي في تقريرها السنوي، مع إعادة تصنيف دول وفق مجهوداتها لمحاربة الظاهرة.