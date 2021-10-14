ميركل تتسلم جائزة "كارل الخامس" الأوروبية وتؤكد على وحدة أوروبا

تسلمت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل اليوم الخميس (14 أكتوبر/تشرين الأول 2021) ميركل جائزة كارل الخامس الأوروبية لعام 2021، من ملك إسبانيا فيليب السادس وذلك في مراسم أقيمت على بعد 230 كيلومترا غرب مدريد.

وتلقت ميركل الجائزة تقديرا لخدماتها المبذولة من أجل الوحدة الأوروبية، وفقا لما قاله جيرمو فيرنانديز فارا الذي يرأس حكومة إقليم إكستريمادورا وهو رئيس الأكاديمية الأوروبية الإيبيرية الأمريكية التابعة لمؤسسة يوستي.

وقال الملك فيليب إن الجائزة تذهب لشخصية لطالما كانت سابقة لزمنها. وأضاف أن ميركل لطالما دعمت الحلول البناءة وسعت لتسويات تساهم في الوحدة الأوروبية وفي العلاقات الوثيقة بين إسبانيا وألمانيا.

من جانبها دعت ميركل الدول الأوروبية إلى التغلب على خلافاتها. وقالت المستشارة المنتهية ولايتها في خطاب تسلم الجائزة "أوروبا قوية بقدر اتحادها فقط ". وأضافت أنه متى تم إيلاء المصالح الوطنية قصيرة الأمد أولوية على المشاريع والمؤسسات القضائية الأوروبية المشتركة، بدأت الأمور تسوء.

وأكدت المستشارة المنتهية ولايتها أن "كيفية تعاملنا مع صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية ... يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تحدث أوروبا بصوت واحد".

وتأسست الأكاديمية الأوروبية الإيبيرية الأمريكية التابعة لمؤسسة يوستي في 1992 وبدأت منح جائزة كارل الخامس الأوروبية منذ 1995. وتلقى المستشار الألماني الاسبق هيلموت كول تلك الجائزة في عام 2006.

يذكر أن الإمبراطور الروماني المقدس كارل الخامس حتى استقالته في عام 1555، عاش هناك حتى وفاته في 1558.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)