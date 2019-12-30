 ميركل تبحث الملف الليبي مع الرئيسين الجزائري والتركي | أخبار | DW | 06.01.2020

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أخبار

ميركل تبحث الملف الليبي مع الرئيسين الجزائري والتركي

احتلت ليبيا صدارة نشاطات المستشارة ميركل التي تنوي حكومتها تنظيم مؤتمر حول النزاع في ليبيا. وفي هذا الإطار بحثت ميركل الوضع في ليبيا مع الرئيسين الجزائري والتركي، وتزامن ذلك مع وصول رئيس حكومة الوفاق الليبية للجزائر.

المستشارة ميركل تتحدث في الهاتف (أرشيف)

ميركل تنوي المضي قدما في تنظيم مؤتمر في برلين حول النزاع الليبي

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الوضع في ليبيا مع الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والتركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين (السادس من يناير/ كانون الثاني 2020). وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس تبون تلقى مكالمة هاتفية من ميركل استعرضا خلالها "تطور العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على إعطائها دفعا جديدا في كل المجالات".

 وبحسب بيان الرئاسة، وجهت ميركل دعوة رسمية إلى الرئيس تبون لزيارة ألمانيا وحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تنوي الحكومة الألمانية تنظيمه في برلين. وأضاف البيان أن الزعيمين حثا على التعجيل بإيجاد حل للأزمة القائمة في ليبيا والوقف الفوري للنزاع المسلح والتدخل العسكري هناك.

وكان تبون قد أكد خلال أول اجتماع للحكومة الجزائرية الجديدة، على تمسك بلاده بعدم التدخل العسكري في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على تفعيل السبل المساعدة على حل الأزمة الليبية سلمياً.

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ميركل بحثت الملف الليبي مع الرئيس التركي أردوغان أيضا. ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الزعيمين بحثا هاتفيا "المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا".

في غضون ذلك وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اليوم إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر ساعات. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت في بيان، أن اللقاء الذي سيجريه السراج مع تبون، يندرج  ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا.."، حسب البيان.

  كما ينتظر أن يصل مساء اليوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى الجزائر أيضا، في زيارة رسمية تستمر يومين. وتتزامن زيارة جاويش أوغلو للجزائر مع إعلان أردوغان البدء في نشر جنود أتراك في ليبيا بعد نيل موافقة البرلمان التركي.

أ.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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