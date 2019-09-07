 ميركل: تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ″بادرة أمل″ | أخبار | DW | 07.09.2019

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أخبار

ميركل: تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا "بادرة أمل"

في أول رد فعل على عملية تبادل الأسرى التي حصلت اليوم بين روسيا وأوكرانيا، اعتبرت المستشارة ميركل ذلك "بادرة أمل" وأكدت على الالتزام باتفاق مينسك بين البلدين. وشملت العملية 70 أسيراً روسياً وأوكرانياً.

Ukraine Kiew Gefangenenaustausch mit Russland Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture-alliance/AP Photo/E. Lukatsky)

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت (السابع من سبتمبر/ أيلول 2019) إن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا "بادرة أمل" لتطبيق بقية بنود اتفاق مينسك بين البلدين لوقف الصراع الدائر هناك.

وكتب الناطق باسم ميركل، شتيفان زايبرت، على "تويتر" باسم المستشارة: "أنا سعيدة بتمكن البحارة الأوكران و(المخرج) أوليغ سينتزوف من العودة إلى بيوتهم".

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تبادل الأسرى مع روسيا بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو.

وهبطت طائرتان تحملان 35 سجينًا من كل جانب في كل من موسكو وكييف، وسط تصفيق أقاربهم الذين كانوا بانتظارهم. وأكد جهاز الاستخبارات الروسي أنه تم الإفراج كذلك عن فلاديمير تسيماخ، وهو مقاتل في صفوف الانفصاليين المدعومين من روسيا والذي اعتبر شاهداً أساسيًا في كارثة تحطّم طائرة الرحلة "إم إتش17" التي أُسقطت في شرق أوكرانيا عام 2014.

وقال زيلينسكي بعد استقباله الأسرى الذين وصلوا إلى مطار بوريسبيل في كييف: "قمنا بالخطوة الأولى (...) علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة"، متعهداً باستعادة "أراضينا".

وهبطت طائرتان تحملان 70 أسيراً روسياً وأوكرانياً شملتهم عملية التبادل التاريخية بين البلدين في كل من موسكو وكييف السبت، حيث حضر الرئيس زيلينسكي شخصياً لاستقبال الأسرى الأوكران. وهبطت الطائرة التي تحمل الأوكران في مطار بوريسبيل في كييف، وسط تصفيق أقاربهم، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وأعرب أوليغ سينتسوف، الذي كان مسجوناً في روسيا، عن سعادته بالعودة إلى بلاده، قائلاً: "أشكر كل من كافح من أجلنا".

في الجهة المقابلة، بث التلفزيون الروسي الرسمي لقطات تظهر الطائرة التي تحمل الأسرى الروس أثناء هبوطها في مطار فنوكوفو في موسكو. وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، عبر التلفزيون الروسي أن العملية شملت 70 أسيراً.

ي.أ/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

  • The facade of the hospital. Patients stand on balconies smoking

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    يقع المستشفى الأول للأمراض النفسية في مدينة بيتروفسكي القريبة من جبهة القتال. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تعرض مبنى المستشفى للقصف.

  • Patients cut wood inside the hospital

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    تعرضت عدة نوافذ في المستشفى لأضرار بسبب طلقات النار، ما جعل درجات الحرارة تصل أحياناً في الداخل إلى 25 درجة تحت الصفر، ولا يبقى حل سوى جمع حطب التدفئة لمواجهة البرد.

  • A doctor heats a stove upon which a kettle sits

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    الأطباء لا يعتنون فقط بالحالة الصحية للمرضى بل يكافحون أيضاً ضد البرد القارس ويسعون لتوفير أجواء دافئة. وعندما يشتد البرد يجتمع الكل أمام هذا الموقد.

  • A doctor at his desk surrounded by beds

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    بعد تعرض بعض غرف المستشفى للقصف تم نقل بعض الأسرة إلى مكتب الطبيب. ولا يتوفر المستشفى على إمكانات مادية لإصلاح ما أتلفته الحرب.

  • Dried flowers in a a spent cartridge used as a vase

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    هذه الخرطوشة من الذخيرة المُستعملة تم العثور عليها في الحقول القريبة من المستشفى، وحوّلها مستخدمو المستشفى إلى مزهرية تزين المكان.

  • A patient carries food in a pail from the kitchen up a staircase

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    بعض المرضى يُسمح لهم بالذهاب إلى المطبخ وحمل أكلهم بأنفسهم إلى الغرف، وهو من الأوقات القليلة التي يسمح فيها للمرضى بمغادرة غرفهم.

  • Patients eat at a table among beds

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    في شهري أغسطس وسبتمبر تعرض المستشفى لقصف عنيف وأدى إلى تدمير سطح المطبخ. بعدها أصبح المرضى يتناولون وجباتهم في غرفة ضيقة ويتزاحمون على الطاولة.

  • A doctor and nurse talk to patients crowded into a room with beds

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    يتناول المرضى وجباتهم بشكل جماعي في غرفة مخصصة لذلك. ويعاني المستشفى من نقص في المواد الغذائية وتوقف الدعم المالي. وتبقى الكنائس والمتبرعون الحل الوحيد لتجاوز الأمر.

  • A patient gets a haircut

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    بعض المتطوعين يقدمون خدمات للمرضى، كهذا الحلاق الذي يقص شعر المرضى مجاناً. ويتجول الحلاق في غرف المستشفى بسبب عدم قدرة البعض على ترك أماكنهم.

  • A patient smokes a cigarette on the hospital balcony

    مستشفى الأمراض النفسية بدونيتسك.. بين سندان البرد ومطرقة الحرب

    أحد المرضى يدخن سيجارته ويستمتع باستراحة التدخين التي تُمنح للمدخنين. غير أنه لا يسمح لهم بالاحتفاظ بالسجائر أو الولاعة حرصاً على سلامتهم.

    الكاتب: تير بوتوريني/ عبد الرحمان عمار


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