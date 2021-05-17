 ميركل تؤكد لنتنياهو التضامن مع إسرائيل وتأمل في إنهاء عاجل للقتال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2021

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أخبار

ميركل تؤكد لنتنياهو التضامن مع إسرائيل وتأمل في إنهاء عاجل للقتال

أبلغت المستشارة ميركل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأنها تأمل في نهاية سريعة للصراع، وأدانت ميركل احتجاجات في ألمانيا شهدت انتشار "الكراهية ومعاداة السامية"، كما أدان ساسة في حزبها توجهات معادية للسامية في ألمانيا.

المستشارة ميركل ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في لقاء سابق في برلين (4/6/2018)

المستشارة ميركل ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في لقاء سابق (أرشيف)

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين (17 مايو/ أيار 2021) "تضامنها" مع إسرائيل، مبدية أملها "أن تنتهي (العمليات العسكرية) في أسرع وقت".

وكتب شتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة ميركل على تويتر أن "المستشارة كررت تنديدها الشديد باستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل وأكدت لرئيس الوزراء تضامن الحكومة الالمانية. وجددت تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات".

ووفقا للصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع فيسبوك، فقد أكدت ميركل "دعمها الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وأضافت الصفحة أن "رئيس الوزراء شكر المستشارة على تحرك حكومتها ضد جهات معادية للسامية في ألمانيا". 

وأكدت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن "إرهاب القصف الصاروخي يعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس". وقال  شتيفن زايبرت :"إرهاب حماس الصاروخي ضد المدن الإسرائيلية، حيث يموت مواطنو إسرائيل - وهم بالمناسبة عرب ويهود من مواطني إسرائيل - أعطى إسرائيل الحق في حماية مواطنيها والتصرف دفاعا عن النفس".

خليفة ميركل المحتمل: لا تسامح مع أي توجهات معادية للسامية

ومن جانبه، دعا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أرمين لاشيت، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بعد وقائع معادية للسامية في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا. وقال زعيم الحزب المنتمية إليه المستشارة ميركل اليوم الاثنين في برلين، حسبما ذكرت مصادر حزبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال مشاورات لقيادة الحزب عبر الإنترنت، إن الوضع في إسرائيل مقلق.

ونُقل عن لاشيت، المرشح عن حزبي الاتحاد المسيحي لخلافة ميركل، قوله إنه تم "مشاهدة صور مفزعة للمظاهرات في ألمانيا"، معربا عن دعمه لإسرائيل، مؤكدا ضرورة عدم التسامح مع النزعات المعادية للسامية في ألمانيا. ووفقا لمصادر أخرى مشاركة في المشاورات، أيدت المستشارة ميركل تصريحات لاشيت بوضوح بالغ في هذه المسألة.

قادة حزب ميركل يدينون الكراهية ضد اليهود

ووفقا للمشاركين، دعت نائبة رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، يوليا كلوكنر، إلى اتخاذ إجراء حاسم ضد "كراهية المهاجرين لليهود" في ألمانيا ، وقالت: "يجب ألا يأمل أي شخص يحرض ضد اليهود على الأراضي الألمانية في أن يكون هناك أي نوع من الاستثناءات لأنه مهاجر أو طالب لجوء أو مولود في ألمانيا".

وقالت كلوكنر إن الجاليات اليهودية في ألمانيا صارت مضطربة وقلقة على نحو لم تكن عليه منذ فترة طويلة، وقالت: "رسالة كراهية اليهود خطيرة للغاية لدرجة أننا يجب أن نتخذ إجراءات حاسمة هنا"، مشيرة إلى أن هناك أيضا كراهية من المهاجرين لليهود، وقالت: "نحن بحاجة هنا إلى خطاب أكثر وضوحا بكثير"، مضيفة أنه يمكن معارضة سياسية إسرائيل ثم التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية، وقالت: "لكن استخدام ذلك كذريعة للتحريض ضد اليهود يتعارض مع كل ما نلتزم به هنا في ألمانيا".

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استمرار التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

على صعيد متصل، أدان ساسة بارزون في الحزب المسيحي الديمقراطي الكراهية ضد اليهود بعد وقائع معادية للسامية في مظاهرات موالية للفلسطينيين في ألمانيا . وقال خبير الشؤون الخارجية في الحزب، نوربرت روتغن، اليوم الاثنين خلال مشاورات مع قادة لجان حزبه في برلين: "يمكن لأي شخص أن ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية بالطبع، وممارسة انتقادات أخرى"، مضيفا في المقابل أن الكراهية الموجهة ضد بلد ومواطنين وضد اليهود غير مقبولة.

وأضاف روتغن: "يجب ألا نمنح مساحة لهذه الكراهية، ويجب أن نستخدم القانون الجنائي بشكل حازم للغاية"، مشيرا إلى أن التحريض المعادي للسامية جريمة جنائية ويجب ملاحقتها بحسم.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون الثقافة، مونيكا غروترز، المنتمية لنفس الحزب إن هناك ظهورا لمعاداة سامية جديدة وقديمة تحت ستار انتقاد إسرائيل، مطالبة بمواجهتها بصرامة دولة القانون والتصدي لها بوضوح بالقول: "من يريد العيش في ألمانيا، ينطبق عليه ما يلي: حق إسرائيل في الوجود جزء من مصلحة الدولة"، مضيفة أن هناك عيش بسلام في ألمانيا مع الجالية اليهودية، وقالت ينبغي لليهود أن "يكونوا معتمدين على أننا سنحمي حياتهم هنا وواثقين في ذلك".

وفيما يتعلق بمسألة الحاجة إلى تشديد حراسة المؤسسات اليهودية في ألمانيا، قالت غروترز إنه "من المحزن والمرير أن المؤسسات اليهودية يجب أن تخضع للحراسة على الإطلاق"، بما في ذلك المتاحف، وأضافت: "هذا يخلق تباعدا عبر وضع فاصل بين المجتمع في حياته اليومية والمؤسسة اليهودية... لكن بالطبع علينا أن نحميهم أكثر حتى لا يتعرضوا لأي ظلم أو عنف. هذا أمر واضح".  

ز.أ.ب/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    ضربات انتقامية إسرائيلية

    موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.

  • الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط

    الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

  • أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

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    أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

  • في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    نزوح يائس

    في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

  • تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    دمار في قطاع غزة

    تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

  • حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    صواريخ على تل أبيب

    حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

  • لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى القبة الحديدية – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    انتظار قلق

    لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

  • حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    خطر داهم

    حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

  • من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    يدان فوق الرأس

    من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

  • في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    حجارة وغاز مسيل للدموع

    في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ


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