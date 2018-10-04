ميركل تؤكد لعباس دعمها لعملية السلام وفق حل الدولتين

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2018) موقف بلادها والاتحاد الأوروبي الداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن ميركل "أطلعت عباس على نتائج لقاءاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" خلال زيارتها لإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن ميركل قولها إن الاتحاد الأوروبي قدم دعما كبيرا لوكالة لأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "من أجل أن تستمر في دورها المنوط بها من قبل الأمم المتحدة". كما أعربت ميركل عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة.

بدوره، قدم عباس شكره لما تقدمه ألمانيا من دعم اقتصادي لبناء مؤسسات الدولة ودعم "أونروا". ووضع الرئيس الفلسطيني ميركل في صورة آخر المستجدات، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أو الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك أكد عباس للمستشارة الألمانية التزامه بالعمل السياسي وعدم رفض المفاوضات شريطة أن تكون "مبنية على حل الدولتين على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال آلية دولية متعددة الأطراف مثل 1+5".

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)