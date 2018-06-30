 ميركل تؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش الألماني | أخبار | DW | 07.07.2018

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أخبار

ميركل تؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش الألماني

لمواجهة التحديات السياسية الجديدة والتحول التكنولوجي، شددت المستشارة الألمانية على ضرورة تعزيز قدرات الجيش الألماني، يأتي ذلك فيما أقر وزير مالية ألمانيا زيادة حجم الإنفاق الدفاعي والزيادة في الموازنة العسكرية.

Deutschland 2016 Angela Merkel besucht Luftwaffengeschwader 31 (picture-alliance/dpa/O. Berg)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التزامها بزيادة نفقات الجيش الألماني على نحو واضح. وقالت ميركل اليوم السبت (7 يوليو/ تموز 2018)، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: "نحن ندين بتوفير عتاد جيد لجندياتنا وجنودنا الكثيرين الذين يكرسون أنفسهم لأمننا".

وأضافت المستشارة الألمانية إن "تحديات سياسية جديدة، ومسار التقشف طوال سنوات في الجيش الاتحادي وكذلك التحول التكنولوجي تجعل زيادة الانفاق أمراً ضروريا"، متابعة "لذلك فإن الأمر هنا يتعلق بـ(تعزيز) العتاد وليس (زيادة) التسلح".

مختارات

بعد مرور عام على قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر، تقول الدوحة إنها أصبحت "أقوى"، بل وتتطلع لتصبح عضوا في حلف الناتو في ظل غياب تام لأي انفراجة ممكنة في الأزمة الخليجية. (06.06.2018)

كشف تقرير صحفي أن وزارة الدفاع الألمانية طلبت خلال مفاوضات الميزانية السرية نفقات إضافية للجيش بقيمة 12 مليار يورو للفترة التشريعية الحالية بأكملها، ويزيد ذلك بشكل واضح عما هو منصوص عليه في خطة الميزانية لوزارة المالية. (29.04.2018)

وأكدت ميركل في ذلك قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن تزيد الدول الأعضاء في الحلف، وعددها 29 دولة، نفقاتها في الدفاع تدريجيا لتصل إلى 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. 

تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا الهدف، لأنها ستضطر في هذه الحالة إلى زيادة نفقاتها على الدفاع من 42.9 مليار يورو (موازنة عام 2019) إلى نحو 80 مليار يورو.

واستباقا لانعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي الخميس والجمعة الأسبوع المقبل في بروكسل، قالت ميركل في رسالة الفيديو إن "ألمانيا تحتاج التحالف (الناتو) أيضا في القرن الـ21 كضمان للأمن كونه تحالفا بين ضفتي الأطلسي"، وستتناول قمة الناتو القادمة مسألة الاستعداد لمهام المستقبل.

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الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن

إشينغر: عدم اتفاق الحكومة مؤسف

غير أن الحكومة الألمانية تحدثت عن نسبة 1.5 في المائة فقط من إجمالي الناتج تريد الوصول إليها في مسألة النفقات الدفاعية، ولذلك انتقد رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر حجم إنفاق ألمانيا على الدفاع، معتبراً إياه منخفضاً للغاية، مشيراً في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت إلى أنه "بدون قوة عسكرية ستظل أوروبا عديمة الأهمية على مستوى السياسة العالمية رغم حجمها الاقتصادي".

وقال إشينغر إنه يمكن التحدث لفترة طويلة حول ما إذا كان هدف الناتو لإنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأعضائه على الدفاع سديد، وأضاف: "لكن الحقيقة هي أننا قبلناه كهدف. لذلك فإنه من المؤسف ألا يتم الاتفاق عليه داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا".

وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس قد تعهد أمس الجمعة برفع الانفاق الدفاعي لبلاده بشكل كبير العام المقبل، لكن الزيادة ستظل أقل مما طلبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حلفائه في حلف شمال الاطلسي.

وقال شولتس للصحافيين في برلين "نواصل التغيير للأحسن في الانفاق الدفاعي، ففي 2019 سننفق 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) أكثر مما خططنا مسبقا". وتابع أن الزيادة سترفع الموازنة العسكرية إلى 42.9 مليار يورو، وهو ما قال إنه يشكل "زيادة كبيرة" وإشارة واضحة" على التزام ألمانيا بتعهداتها الدولية.

ص.ش/ه.د (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تمثلت مهمة القوات الألمانية في يوغوسرفيا السابقة بمراقبة قرار حظر الأسلحة في البحر الأدرياتيكي وإقامة منطقة حظر جوي فوق البوسنة. أثارت المهمة جدلا كبيرا، لإنها تجاوزت نطاق عمل الناتو المسموح به. المعارضة الألمانية وصفت المهمة بالمخالفة للدستور الألماني الذي يمنع إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلد.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


مختارات

الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

تمثلت المهمة الرئيسية للجيش الألماني، عند تأسيسه سنة 1955، في الدفاع عن حرمة الأراضي الألمانية، لكن منذ منتصف تسعينات القرن العشرين تغيرت مهمته لتشمل المشاركة في مهمات عسكرية خارجية. جيش ألمانيا في البوم صور. (12.11.2015)  

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الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن  

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