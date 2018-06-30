ميركل تؤكد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش الألماني

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التزامها بزيادة نفقات الجيش الألماني على نحو واضح. وقالت ميركل اليوم السبت (7 يوليو/ تموز 2018)، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: "نحن ندين بتوفير عتاد جيد لجندياتنا وجنودنا الكثيرين الذين يكرسون أنفسهم لأمننا".

وأضافت المستشارة الألمانية إن "تحديات سياسية جديدة، ومسار التقشف طوال سنوات في الجيش الاتحادي وكذلك التحول التكنولوجي تجعل زيادة الانفاق أمراً ضروريا"، متابعة "لذلك فإن الأمر هنا يتعلق بـ(تعزيز) العتاد وليس (زيادة) التسلح".

وأكدت ميركل في ذلك قرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن تزيد الدول الأعضاء في الحلف، وعددها 29 دولة، نفقاتها في الدفاع تدريجيا لتصل إلى 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أنه ليس من المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا الهدف، لأنها ستضطر في هذه الحالة إلى زيادة نفقاتها على الدفاع من 42.9 مليار يورو (موازنة عام 2019) إلى نحو 80 مليار يورو.

واستباقا لانعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي الخميس والجمعة الأسبوع المقبل في بروكسل، قالت ميركل في رسالة الفيديو إن "ألمانيا تحتاج التحالف (الناتو) أيضا في القرن الـ21 كضمان للأمن كونه تحالفا بين ضفتي الأطلسي"، وستتناول قمة الناتو القادمة مسألة الاستعداد لمهام المستقبل.

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إشينغر: عدم اتفاق الحكومة مؤسف

غير أن الحكومة الألمانية تحدثت عن نسبة 1.5 في المائة فقط من إجمالي الناتج تريد الوصول إليها في مسألة النفقات الدفاعية، ولذلك انتقد رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر حجم إنفاق ألمانيا على الدفاع، معتبراً إياه منخفضاً للغاية، مشيراً في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت إلى أنه "بدون قوة عسكرية ستظل أوروبا عديمة الأهمية على مستوى السياسة العالمية رغم حجمها الاقتصادي".

وقال إشينغر إنه يمكن التحدث لفترة طويلة حول ما إذا كان هدف الناتو لإنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأعضائه على الدفاع سديد، وأضاف: "لكن الحقيقة هي أننا قبلناه كهدف. لذلك فإنه من المؤسف ألا يتم الاتفاق عليه داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا".

وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس قد تعهد أمس الجمعة برفع الانفاق الدفاعي لبلاده بشكل كبير العام المقبل، لكن الزيادة ستظل أقل مما طلبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حلفائه في حلف شمال الاطلسي.

وقال شولتس للصحافيين في برلين "نواصل التغيير للأحسن في الانفاق الدفاعي، ففي 2019 سننفق 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) أكثر مما خططنا مسبقا". وتابع أن الزيادة سترفع الموازنة العسكرية إلى 42.9 مليار يورو، وهو ما قال إنه يشكل "زيادة كبيرة" وإشارة واضحة" على التزام ألمانيا بتعهداتها الدولية.

ص.ش/ه.د (رويترز، أ ف ب، د ب أ)