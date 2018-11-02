 ميركل تؤكد دعمها لميثاق الهجرة الأممي المرتقب | أخبار | DW | 02.11.2018

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أخبار

ميركل تؤكد دعمها لميثاق الهجرة الأممي المرتقب

قالت المستشارة إنغيلا ميركل أنها ترى في ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المتوقع إصداره بمؤتمر دولي في المغرب الشهر المقبل إسهاما جيدا للحد من الهجرة غير الشرعية. ميركل أكدت ذلك في وارسو، حيث ترفض حكومة بولندا هذا الميثاق.

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مسائية DW: الميثاق الأممي للهجرة..تعهد أخلاقي فلماذا يرفضه الشعبويون؟

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها ترى في ميثاق الأمم المتحدة للهجرة المتوقع إصداره في مؤتمر بالمغرب الشهر المقبل إسهاما جيدا للحد من الهجرة غير الشرعية. وقالت ميركل اليوم الجمعة (الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2018) في وارسو خلال لقاء مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن ألمانيا عملت بقوة لإصدار هذا الميثاق. فيما ترفض بولندا الميثاق وترفض المصادقة عليه.

وذكرت ميركل أن الميثاق يحافظ على استقلالية الدول في قضايا الهجرة ويعد أساسا للهجرة الشرعية التي يقوم بها المهنيون أو المهاجرون لأسباب إنسانية. وقالت ميركل: "كل ذلك تم النص عليه داخل ميثاق الهجرة المذكور بشكل ضروري من وجهة نظري، وهو غير ملزم قانونا ومن ثم تسانده ألمانيا".

يشار إلى أن عدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة إلى جانب دول من أوروبا الشرقية ترفض الميثاق أو خرجت منه مثلما فعلت النمسا مؤخرا.

ومن جانبها كانت وزارة الخارجية الألمانية قد دافعت أيضا عن ميثاق الأمم المتحدة المنتظر للهجرة في مواجهة الانتقادات. وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين إن الميثاق لا يحد من سيادة الدول، موضحا أن الميثاق إعلان نوايا سياسي للمجتمع الدولي غير ملزم، وليس اتفاقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "الميثاق يصيغ أهدافا وكيفية تطبيق هذه الأهداف أمر متروك  للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة عندما تكون هذه الأهداف تتعلق بتوفير إمكانيات للهجرة الشرعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وهذا يعني أن المعايير وعدد المهاجرين ستكون قرارات سيادية للدولة".

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رغم الصعوبات التي تواجهها مع أقرب حلفائها، تتمسك المستشارة ميركل بحل ملف اللاجئين أوروبيا، هذا ما ستؤكد عليه أيضا في القمة الأوروبية المصغرة الأحد. ميركل جددت في اليوم العالمي للجوء تمسكها بالحل الأوروبي لهذا الملف. (20.06.2018)

يذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي دعا بلاده مؤخرا إلى الانسحاب من الميثاق على غرار النمسا. وقال رئيس الحزب يورغ مويتن أول أمس الأربعاء في برلين: "بينما تنشغل الحكومة الألمانية بانعدام كفاءتها في وقت حرج، تم اتخاذ إجراءات في النمسا لمصلحة شعبها". ويرى مويتن أن ميثاق الأمم المتحدة المقترح ما هو إلا "برنامج لإعادة توطين للاجئين الفارين من الفقر."

ويهدف الميثاق إلى المساعدة في تنظيم اللجوء والهجرة على نحو أفضل وتعزيز حقوق المهاجرين أيضا. وكانت الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة قد اتفقت عام 2016 على إقرار ميثاق الهجرة. وتهدف هذه الوثيقة المكونة من 34 صفحة للمساعدة على تحسين تنظيم تدفقات اللاجئين وتعزيز حقوق المعنيين بالميثاق الذي يؤكد أيضا على أن هذا الميثاق ليس من شأنه أن يمس بسيادة الدول الموقعة عليه ولا بحقها في رسم سياستها المستقلة بشأن الهجرة.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ)

  • Slowenien Flüchtlinge (Getty Images/J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في عامي 2015 و2016 حاول ملايين الأشخاص الوصول إلى غربي أوروبا من اليونان أو من تركيا عبر طريق البلقان سيرا على الأقدام عبر مقدونيا وصريبا ومن ثم المجر. وتم إيقاف تدفق اللاجئين بعد إغلاق "طريق البلقان" رسميا وإغلاق العديد من الدول حدودها. وحاليا يأتي معظم اللاجئين عبر البحرالأبيض المتوسط الخطير من ليبيا نحو أوروبا.

  • Flüchtling Kinderleiche Türkei Bodrum Syrien Kos EINSCHRÄNKUNG (picture-alliance/AP Photo/DHA)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    هزت هذه الصورة العالم بأكمله. على أحد الشواطئ التركية تم العثور على جثة الطفل أيلان الكردي ذي الـ3 سنوات. وكان ذلك في أيلول/ سبتمبر 2015. انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت رمزا لأزمة اللاجئين السوريين. وكان من غير الممكن لأوروبا إغفال الأمر أكثر من ذلك.

  • Kroatien Serbien Flüchtlinge bei Tovarnik (Getty Images/J. J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    بعد أن علم اللاجئون أن طريق الهروب إلى أوروبا لن يبقى مفتوحا لفترة طويلة. حاول آلاف اللاجئين الصعود إلى القطارات والحافلات المزدحمة في كرواتيا. ب بعد فترة وجيزة أغلقت كرواتيا أبوابها وكان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبالمقابل تم إنشاء حاويات لاحتجاز اللاجئين طيلة فترة تسير إجراءات اللجوء.

  • Ungarn Journalistin tritt fliehenden Migranten bei Roszke (Reuters/M. Djurica)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    ضجة إعلامية واسعة أثارتها المصورة المجرية، حين ركلت لاجئا سوريا، عندما كان يحاول تجاوز حواجز الشرطة في منطقة روتسيغع بالقرب من الحدود المجرية حاملا معه طفله الصغير. وكان ذلك في سبتمبر/أيلول 2015. حتى في ألمانيا شهدت مراكز استقبال اللاجئين هجمات عدة من قبل أشخاص معادين للأجانب.

  • World Press Photo Awards 2017 World Press Photo Awards 2017 - Contemporary Issues - Second Prize, Singles: Migrant Crossing (Reuters/AP/World Press Photo Foundation/V. Ghirda)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    إغلاق طريق البلقان رسميا عام 2016 أدى إلى تصاعد أعمال الشغب على المراكز الحدودية، ما أدى إلى صدامات حادة بين اللاجئين ورجال الشرطة. فقد حاول كثيرون عبور الحدود اليونانية المقدونية بعد فترة وجيزة من إغلاقها.

  • Omran Daqneesh Aleppo verletzter Junge (picture-alliance/dpa/Aleppo Media Center)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    طفل مصاب تغطي وجهه الغبار والدم. صدمت صورة الطفل عمران من مدينة حلب الرأي العام. وفي عام 2016 كانت رمزا للحرب الأهلية البشعة والأوضاع البائسة التي يعيشها السكان المدنيون. بعد عام انتشرت عبر شبكة الانترنيت، صور جديدة للطفل تظهر عليها ملامح البهجة.

  • Griechenland Flüchtlinge auf dem Weg nach Mazedonien (Reuters/Y. Behrakis)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    لاجئ سوري يحمل طفلته تحت المطر على الحدود اليونانية المقدونية في إيدوميني، وكان يأمل لعائلته العيش في أمان في أوروبا. بعد تطبيق اتفاقية دبلن، ينبغي تقديم اللجوء في البلد الاوروبي الأول الذي يصل إليه اللاجئ. لذا يتم مؤخرا إعادة الكثير من اللاجئين، علما ان إيطاليا واليونان تتحملان أعباء كثيرة.

  • Deutschland München Ankunft von Asylsuchenden Poster Merkel (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    مازالت ألمانيا هي البلد الأوروبي الأول للاجئين. على الرغم من أنه وبسبب تدفق اللاجئين الكبير، أصبحت السياسة المتعلقة بااللاجئين وطلبات اللجوء أكثر تشددا. في أوروبا كانت ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين. إذ وصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا عام 2015 إلى 1.1 مليون. لتصبح المستشارة أنغيلا ميركل أيقونة بالنسبة لكثير من اللاجئين.

  • Calais Räumung (picture-alliance/dpa/E. Laurent)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في شمال فرنسا تمت إزالة مخيم كاليه سيء السمعة. وأثناء إخلائه تعرض المخيم للحريق وكان ذلك في (أكتوبر/ تشرين الأول 2016). وتم توزيع ما يقرب 6500 لاجئ على مراكز استقبال أخرى. بعد ستة أشهر أظهر تقرير أصدرته منظمات إغاثية أن الكثير من اللاجئين القاصرين يعيشون بلا مأوى في المنطقة المجاورة لكاليه.

  • Mittelmeer Rettung von Flüchtlingen (picture alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    تواصل سفن الإنقاذ المدنية والحكومية عملياتها باستمرار. وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون الذين فروا من الحرب والفقر في بلادهم، فإن حلمهم بمستقبل أفضل في أوروبا، يجعلهم يخاطرون بأرواحهم. إذ كثيرا ما تغرق السفن المطاطية المكتظة بالمهاجرين في البحر. ففي عام 2017 غرق 1800 شخص. بينما كان عددهم في أيلول/ سبتمبر 2016 أكثر من 5000.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    عشرات آلاف اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط ينتظرون في مخيمات ليبية ومراكز احتجاز العبور إلى أوروبا. يسيطر مهربو البشر على الوضع هنك ويتحكمون باللاجئين، علما أن اوضاع المخيمات كارثية حسب تحذيرات الأمم المتحدة، لكن هذا لا يؤثر على حلم المهاجرين بمستقبل أفضل في أوروبا. المصدر: مهاجر نيوز - 2017


مختارات

صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

انتشرت في عامي 2015 و2016 صور مأوساوية عن رحلات الهروب إلى أوروبا. هذه الصور هزت الرأي العام العالمي. لم يحدث من قبل أن تم توثيق هذه المعاناة كما هو الحال اليوم. (20.06.2017)  

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حذرت وزارة الخارجية الألمانية من "معلومات كاذبة" تنشر من اليمين الشعبوي بشأن ميثاق الهجرة الذي يهدف إلى تنظيم تدفق اللاجئين. التحذير جاء بعد انسحاب فيينا من الميثاق المرتقب فيما تفكر عواصم أوروبية أخرى في الانسحاب أيضاً.

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