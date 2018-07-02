 ميركل: بقاء طالبي اللجوء في مراكز العبور لن يتجاوز يومين | أخبار | DW | 04.07.2018

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أخبار

ميركل: بقاء طالبي اللجوء في مراكز العبور لن يتجاوز يومين

بعد خطابها أمام البرلمان بشأن خطط التحالف المسيحي لحماية الحدود من تدفق اللاجئين، أوضحت المستشارة ميركل أن خطط إنشاء مراكز عبور على الحدود النمساوية تتضمن بقاء طالبي اللجوء لمدة 48 ساعة فقط تحت أنظار الشرطة الاتحادية.

Deutschland Haushaltsdebatte im Bundestag in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

تفاصيل جديدة كشفتها المستشارة الألمانية ميركل عن خطط تحالفها المسيحي بشأن الإجراءات المقررة اتخاذها على الحدود مع النمسا والتي تتضمن إنشاء "مراكز عبور" أو ما يطلق عليها مراكز ترانزيت، كما هي الحال في المطارات الدولية. وقالت ميركل إن بقاء طالبي اللجوء في مراكز العبور يجب أن لا يتجاوز 48 ساعة تحت أنظار الشرطة الاتحادية لتحديد وضعهم القانوني قبل اتخاذ قرار الطرد أو السماح لهم بدخول البلاد.

مختارات

دافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن حل وسط توصلت إليه مع شقيقها الأصغر في التحالف المسيحي، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بشأن تشديد سياسة اللجوء، مطالبة في الوقت نفسه بحلول أوروبية مشتركة في سياسة اللجوء. (04.07.2018)

لم تمر التسوية بشأن اللاجئين، التي توصلت إليها المستشارة ميركل مع وزير داخليتها زيهوفر هكذا مرور الكرام. إذ تعرضت لانتقادات من شركائها الأوروبيين بسبب هذه التسوية، كما اتهمتها المعارضة الألمانية بإقامة "معسكرات احتجاز". (03.07.2018)

وأضافت ميركل في برنامج تلفزيوني للقناة الأولىARD" " يبث مساء اليوم الأربعاء(الرابع من تموز/يوليو 2018) أن المراكز ستضمن وجود أماكن خاصة للنساء والأطفال. وتابعت ميركل أن "الإقامة في مراكز العبور محددة جدا"، وذلك لأن الدستور الألماني لا يسمح باحتجاز الإنسان أكثر من 48 ساعة في أقصى حد.

وحسب ميركل، يجب خلال الفترة الزمنية هذه أن تتم عملية تسليم اللاجئ للبلد الأوروبي المعني. وأكدت على ضرورة نقل طالبي اللجوء إلى مراكز عادية بعد مرور هذه الفترة الزمنية. يشار إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يعتزم توفير إقامة لجميع طالبي اللجوء الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، على المعابر الحدودية مع النمسا.

ومن خلال تحجيم المدة ليومين، يمكن لميركل وزيهوفر محاولة بناء جسر للتفاهم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي لم يوافق على مراكز العبور على الحدود حتى الآن وأكد أنه لن يقبل بأية "معسكرات مغلقة"، حسب تعبير رئيسة الحزب أندريا نالس.كما انتقد حزب الخضر المعارض هذه المراكز، ووصفها بأنها "مراكز اعتقال".

وردا على سؤال عما إذا كانت "مستشارة اللاجئين" تحولت حاليا إلى "مستشارة الانغلاق"، أجابت ميركل: "لا، ولا واضحة".

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ميركل: بقاء الاتحاد الأوروبي يتوقف على ملف الهجرة

وكانت المستشارة ميركل قد تطرقت إلى ملف اللجوء والهجرة خلال جلسة برلمانية بشأن الميزانية العامة والتي تستغل عموما لمناقشة سياسة الحكومة الاتحادية. وقالت "يتعين تحقيق المزيد من الضبط في كافة أنواع الهجرة، حتى يصبح لدى المواطنين انطباع بسيادة القانون والنظام".

وقالت ميركل: "الحكومة الألمانية تعمل على ذلك"، مشيرة إلى أن موازنة عام 2018 لا تتضمن ديونا جديدة، موضحة أن الهدف هو "تحسين التضافر المجتمعي".

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل المكون  من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه وزير الداخلية هورست زيهوفر.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • erster CDU-Bundesparteitag 1950 (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "الحزب االشقيق"

    تأسس الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) سنة 1945. الحزب الذي ترأسه حاليا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحالف مع "شقيقه" الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) منذ تأسيسه تقريبا في 1949. ويجتمع الحزبان في "الاتحاد المسيحي"، الذي ينعت بالأقوى. إذ بقي الحزبان متحدين لعقود من الزمن في الانتخابات وعلى صعيد الحكم أيضا.

  • CSU strebt 1976 eigene Bundestagsfraktion an (picture-alliance/dpa/H. Sanden)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    عمل مشترك منذ البداية

    حسب الاتفاق بين طرفي الاتحاد، (المسيحي الديمقراطي، المسيحي الاجتماعي البافاري) فإن الحزبين لا يتنافسان فيما بينهما داخل أية ولاية فيدرالية. من هنا نجد أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) يتنافس في ولاية بافاريا فقط، في حين يركز المسيحي الديمقراطي (CDU) على الولايات الـ 15 الباقية. ويشكل نواب الحزبين كتلة واحدة داخل البرلمان الألماني، هي كتلة الاتحاد المسيحي.

  • Archiv - CDU Wahlkampf NRW - Edmund Stoiber und Angela Merkel (picture-alliance/U. Baumgarten)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    ميركل أول مستشارة عن التحالف المسيحي

    ولأن كتلة الاتحاد المسيحي كانت هي الأكبر في البرلمان الألماني "البوندستاغ" بعد الانتخابات المبكرة عام 2005 فإن مرشحته أنغيلا ميركل، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أصبحت أول مستشارة في ألمانيا. فقد قادت ميركل الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد خسارة المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر الانتخابات. في الصورة ميركل مع رئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر.

  • Syrische Flüchtlinge in Deutschland (picture alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "حل توافقي جيد"

    وصفت المستشارة ميركل الاتفاق الذي توصلت إليه مع ووزير داخليتها بأنه "حل توافقي جيد بحق". الخطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش من السقوط. الاتفاق يتضمن إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه يحتاج إلى موافقة من الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    سيناريو إنفصال الشقيقين هل هو مستبعد نهائيا؟

    الخلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي، هل طوي فعلا؟ بعد تراجع زيهوفر عن تقديم استقالته من وزارة الداخلية ورئاسة الحزب البافاري، إثر توصله لإتفاق مع المستشارة ميركل، يرى مراقبون أن الخلاف لم يطو بشكل تام وأن سيناريو "الانفصال" داخل الاتحاد ليس مستبعدا في المستقبل. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

خلاف المستشارة ميركل وحليفها البافاري زيهوفر جعل عقودا من الاتحاد بين حزبيهما على المحك. التوصل إلى تسوية الخلاف حول ملف الهجرة واللجوء لا يبدو أنه يُنهي التساؤلات حول مصير أعرق تحالف حزبي بألمانيا؟ (03.07.2018)  

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ميركل: بقاء الاتحاد الأوروبي يتوقف على ملف الهجرة  

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