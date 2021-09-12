 ميركل بعيون شخصيات عالمية نافذة .. في فيلم وثائقي لـDW | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.09.2021

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سياسة واقتصاد

ميركل بعيون شخصيات عالمية نافذة .. في فيلم وثائقي لـDW

قادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البلاد خلال العديد من الأزمات الدولية. فما مدى نجاحها في تجاوز الأزمات؟ وثائقي لـDW بعنوان "أنغيلا ميركل - الإبحار في عالم كثير الأزمات" يكشف آراء رؤساء دول وحكومات سابقين في ميركل.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حديقة مقر المستشارية عام 2006

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حديقة مقر المستشارية عام 2006

"السيدة ميركل ستبقى في الذاكرة كقائدة أوروبية عظيمة"، هذا ما يؤكده الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، الذي قال في وثائقي أعدته DW بعنوان "أنغيلا ميركل - الإبحار في عالم كثير الأزمات": "لقد حافظت على الاتحاد الأوروبي رغم الأزمات العديدة التي شهدناها".

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ويوافقه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير بقوله: "لا يزال الاحتفاظ بوحدة الصف إنجازاً رائعاً، وذلك في مرحلة قد تكون من أصعب المراحل التي مرت بها أوروبا". فقد ودّعت بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال فترة ولاية ميركل، رغم أن المستشارة الألمانية كانت ترغب في تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحاولت منع البريطانيين من ذلك عبر تقديم تنازلات لخليفة بلير، ديفيد كاميرون.

"الاحتفاظ بوحدة الصف"
يعد تسجيل حصيلة سياسية لمدة 16 عاماً لأنغيلا ميركل ليس بالمهمة السهلة. لذلك تحدث وثائقي DW مع أولئك الذين تشاركت معهم المستشارة ميركل أحداث المسرح السياسي العالمي على مدار الـ16 عاماً الماضية. وقدم العديد من رؤساء الدول والحكومات السابقين من جميع أنحاء العالم، وكذلك مؤرخون وصحفيون عالميون، في مقابلات طويلة رؤى حصرية عن حقبة ميركل. الوثائقي تبلغ مدته 87 دقيقة يجمعهم لأول مرة. وما يثير الانتباه أنه وعلى الرغم من الاختلافات السياسية في الرأي، تظهر جميع الشخصيات احتراماً لشخصية ميركل وأدائها.

في السنوات الـ16 الماضية، واجهت المستشارة -تماماً مثل رؤساء الدول والحكومات الأخرى- عدداً من الأزمات الدولية: الأزمة المالية العالمية منذ عام 2007، وأزمة اليورو واليونان، والاضطرابات (أحداث الربيع العربي) في العالم العربي، والصراعات الدموية في ليبيا وسوريا واليمن، وأزمة أوكرانيا، وأزمة اللاجئين، وتفشي الشعبوية، والخلافات مع حكومة الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، وآخرها أزمة كورونا والانسحاب الفاشل من أفغانستان.

ولم يكن أحد يتوقع هذه الأحداث. وقد أجبرت أنغيلا ميركل مراراً وتكراراً على القيام بردود أفعال أكثر من القيام بأفعال. لكنها قامت بعمل جيد، كما يعتقد طوني بلير، ويقول: "إنها من النوع الذي يحل المشاكل، إنها تدير المواقف الصعبة. هذه القدرة أبقتها في المنصب لفترة طويلة".

مديرة ناجحة للأزمات أم صانعة قرار "بلا رؤية"؟
يقول المؤرخ البريطاني نيال فيرغسون في الوثائقي: "لا أحد يستطيع أن ينكر حنكة أنغيلا ميركل السياسية ولا قدراتها السياسية وتألقها التكتيكي"، ويضيف: "ولكن أظن أن الرؤية الاستراتيجية كانت تنقصها".
وزير المالية اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، أيضاً انتقد ميركل "لافتقارها إلى الرؤية" فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي. وقال فاروفاكيس إنه كان يود أن تكون المستشارة الألمانية "أوروبية شغوفة بأوروبا"، مع التزام أكبر بكثير بتطوير الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي، على حد تعبيره. تلقت ميركل الكثير من الانتقادات الدولية بسبب انتظارها في البداية فيما يتعلق بتقديم المساعدات المالية لليونان المثقلة بالديون ثم مطالبتها الدولة الصغيرة بإجراءات تقشف صارمة. لكن في النهاية وافقت ميركل على تقديم مساعدات بالمليارات، معظمها من ألمانيا.

التنسيق بدل المواجهة
عندما تدهورت العلاقات الأوروبية الروسية بشكل كبير عام 2013 نتيجة للصراعات العسكرية في سوريا وأوكرانيا، كانت هي من لم تقطع سبل الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في حالة أوكرانيا، تمت مكافأة هذه الجهود باتفاق هش لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أوائل عام 2015. وأشاد الرئيس الروسي الأسبق ورئيس الوزراء لاحقاً ديميتري ميدفيديف بها كمفاوضة، وقال في الوثائقي: "لديها برأيي سمة شخصية جيدة للساسة عموماً فهي تصغي بشكل جيد وتضبط نفسها".

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش

يرى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أن ميركل "امرأة ذات قلب كبير"


قرارات مثيرة للجدل
ومع ذلك فقد أثارت أنغيلا ميركل حالة من الاستقطاب. فعندما قررت في أواخر صيف عام 2015 عدم إغلاق الحدود أمام اللاجئين من سوريا ودول أخرى، قوبلت برفض كبير في ألمانيا، حتى في صفوف حزبها. لكن على الصعيد العالمي، حازت على الإعجاب في كل مكان تقريباً. وقالت الملكة الأردنية رانيا في الوثائقي: "أعلم أن هذا القرار لم يكن قراراً سهلاً على المستشارة ميركل"، وأضافت: "لقد تطلب اتخاذه الكثير من الشجاعة".
ويتفق في ذلك الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بقوله: "كان رد فعلي الأول: هذه امرأة ذات قلب كبير".

لكن في أحد المجالات، يبدو أن ميركل لم تستطع أن تلبي المتطلبات، فقد قالت: "أرى أنني بذلت جهوداً كبيرة لحماية المناخ، ورغم ذلك فإن لدي ما يكفي من الفهم العلمي لكي أدرك أن الحقائق الموضوعية تُظهر أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الوتيرة، وإنما يتعين العمل بشكل أسرع"، ملخصة حصيلتها السياسية بشأن المناخ في تموز/يوليو 2021.

ميركل كـ"عمل فني متكامل"
ومع ذلك ، فإن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر يتكلم عن أول مستشارة لجمهورية ألمانيا بحماس، ويقول: "أُقدِّرها بصفتها عملاً فنياً متكاملاً، لأنها تتشكل من أجزاء كثيرة"، مضيفاً أنها وخلال 16 عاماً "فعلت الكثير من الأشياء بشكل صحيح، ولم ترتكب أخطاء ذات شأن". ورغم أنه رأي محل جدل، إلا أن هذا هو الحال غالباً مع الأعمال الفنية.
توماس هاسل/م.ع.ح

  • Angela Merkel and Mariano Rajoy as caricatures on the cover of El Jueves magazine

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    علامة اليورو ..ضربة بالسوط أو بالحديد؟

    في خضم أزمة اليورو، قامت مجلة "لا جيفيس" الإسبانية الساخرة عام 2011 بتركيب صورة لميركل تظهرها كشخصية متسلطة، إذ رغبت المجلة بهذه الصورة في تسليط الضوء على الشروط الصارمة التي بموجبها ستمنح ميركل مساعدات مالية لإسبانيا التي كانت تواجه أزمة خانقة في حينه. ذات مرة سألت ميركل رئيس الحكومة الإسبانية (الأسبق) ماريانو راخوي هل كانت علامة اليورو ضربة بالسوط أم بالحديد؟ فأجابها بنبرة تذمر"الأمر يعتمد".

  • Angela Merkel in a Nazi uniform bearing a swastika, as featured on a newspaper cover

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    "هتلر المتقشف"

    خلال أزمة اليورو، عانت اليونان بدورها من أزمة ديون خانقة ما فرض عليها الاقتراض بشكل كبير لإبقاء اقتصادها على قيد الحياة لكنها لم تستطع سداد الديون الضخمة في بادي الأمر. إبانها تعهدت ميركل بتقديم مساعدات كبيرة لليونان شريطة تبني إجراءات تقشفية قاسية. إثر ذلك تعرضت ميركل لانتقادات من صحف يونانية، حيث قارنت صحيفة "ديمقراطية" في عددها بتاريخ 9 من فبراير/ شباط عام 2012 الأمر بحقبة الاحتلال والنازية.

  • Angela Merkel as a concentration camp inmate behind barbed wire on the cover of the Polish magazine Uwazam Rze.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    ميركل .."سجينة في معسكر اعتقال"

    في عام 2013، عمدت مجلة "أوزام رزي" اليمينية في بولندا إلى إبراز وجه آخر للعلاقة بين ميركل و"النظام النازي"، عندما صورت على غلافها ميركل كأنها سجينة في معسكر اعتقال. وكانت الصورة تشير إلى سلسلة "أمهاتنا وآباؤنا" الوثائقية من إنتاج القناة الألمانية الثانية (ZDF). وكانت الصورة تنطوي على اتهام لألمانيا بتشويه تاريخ الحرب خاصة بطريقة تصويرها لما عُرف بـ "جيش الوطن البولندي" في ذاك الوقت.

  • A magazine with Merkel's face on the cover in a stand full of magazines in Beijing.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    وجه البوكر في بكين

    لطالما تم تصوير ميركل باعتبارها زعيمة فولاذية حازمة وعنيدة. وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2011 عنونت مجلة صينية غلافها بعبارة "وجه البوكر" مع صورة لميركل بملامح وجهها الباردة التي تخلو من أى إنفعالات. وصدر هذا العدد قبل زيارة ميركل الرسمية إلى الصين حيث أجرت مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو تركزت حول دور بكين في المساعدة على تعزيز الاستقرار في منطقة اليورو.

  • Angela Merkel on the cover of the New Statesman as Terminator.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    المدمر

    نشرت مجلة "نيو ستيتسمان" البريطانية في يونيو / حزيران 2012 هذه الصورة لميركل لتوحي كيف تحولت من مفاوض شرس إلى قاتل سياسي في انتقاد من المجلة لسياسات ميركل التقشفية إذ زعمت المجلة أن هذا الأسلوب التقشفي في حينه سيدفع أوروبا صوب كساد جديد. وصورت المجلة ميركل في شخصية القاتل الآلي أو "المدمر" المستوحاة من فنتازيا هوليود فيما ذهبت قصة الغلاف إلى القول بأن ميركل كانت "أخطر زعيم ألماني" منذ أدولف هتلر.

  • Angela Merke characterised as Mother Theresa on a magazine cover

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    الأم تريزا - ماما ميركل

    خلال أزمة الهجرة عام 2015، صدر غلاف مجلة "دير شبيغل" يحمل صورة ميركل وكأنها الأم تريزا وعنونت"ماما ميركل". فعقب رفض المجر استقبال اللاجئين السوريين الفارين من الحرب وسط شبح أزمة إنسانية كارثية عند حدود أوروبا، قررت ميركل السماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى ألمانيا وأطلقت مقولتها الشهيرة "نستطيع إنجاز ذلك" للتأكيد على قدرة ألمانيا تجاوز أزمة اللاجئين لتصبح فيما بعد عبارة تاريخية للتعبير عن الإنسانية.

  • A painted image of Angela Merkel on the Time Magazine cover for the 2015 Person of the Year

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    مستشارة العالم الحر

    في عام 2015، منحت مجلة تايم الأمريكية ميركل لقب "شخصية العام" إذ اعتبرتها "مستشارة العالم الحر". وأشادت المجلة بميركل لإظهارها "الرحمة كسلاح" عقب قرارها بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين. وقال الفنان الأيرلندي كولين ديفيدسون الذي رسم الصورة، إنه كان يرمي من وراء هذا العمل الفني تسليط الضوء على جزء قليل مما أظهرته ميركل من "كرامة وتعاطف وإنسانية".

  • Angela Merkel on the cover of the Polish magazine Wprost as a leader surrounded by several men.

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    "السيطرة على بولندا"

    لم تجد إشادة العالم بميركل صدى في الإعلام البولندي الذي عارض سياسة الباب المفتوح التي أعلنتها ميركل في 2015 بشأن الهجرة. وفي ردها قارنت مجلة Wprost الأسبوعية البولندية ميركل مرة أخرى بـ "هتلر" وكتبت عبارة "إنهم يرغبون في السيطرة على بولندا مجددا". المجلة عمدت إلى إظهار ميركل محاطة بمسؤولي الاتحاد الأوروبي مثل رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر في تلميح لصورة هتلر التاريخية مع حاشيته.

  • Book cover of The Chancellor. Portrait of an Era by Ursula Weidenfeld

    وداعا ميركل.. 16 عاما في صدارة أغلفة المجلات

    نهاية الحقبة

    وبعد 16 عام في السلطة أعلنت ميركل أنها ستنسحب مع نهاية حقبة حكمها التاريخية. ورغم تصدر صور قاسية غلاف بعض المجلات والصحف، إلا أن القليل كُتب عن قيادتها المتميزة لألمانيا في فترات صعبة. من بين ما كتب في الإشادة بقيادتها سيرة ذاتية كتبتها الصحافية الألمانية أورسولا فيدنفيلد وفيها عنوان فرعي: "صورة الحقبة". بعد انتخابات 26 سبتمبر / أيلول الجاري سيعرف من سيخلف ميركل.  إعداد: بيتينا بومان / م ع 


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